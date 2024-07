Krasses Video aufgetaucht: Fan von EM-Ordnern verprügelt

Frankfurt am Main - Es sind Szenen, die fassungslos machen! Während der packenden Achtelfinalpartie zwischen Portugal und Slowenien ist es im Innenraum des Frankfurter Waldstadions zu einer brutalen Prügel-Attacke gekommen.

Die Tat ereignete sich am vergangenen Montag im Waldstadion in Frankfurt am Main. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Sportliches Drama, weinender Weltstar: Portugal und Slowenien lieferten sich am vergangenen Montag im EM-Achtelfinale einen wahren Krimi.

Cristiano Ronaldo (39) scheiterte in der Verlängerung vom Punkt, traf später dann aber im Elfmeterschießen und sicherte dem Favoriten das Ticket für die nächste K.-o.-Runde.

Abseits der Fußball-Bühne spielten sich derweil erschreckende Szenen ab. Die portugiesische Tageszeitung "Record" veröffentlichte nun ein Video, das die brutale Attacke zeigt.

"Ein Fan wurde am Montagabend in der Frankfurter Arena, wo die Nationalmannschaft gegen Slowenien spielte, von Sicherheitsleuten geschlagen und getreten", hieß es in einem Beitrag auf der Plattform "X" (ehemals Twitter).