Kurz vor Heim-EM: Haben NRW-Minister keine Lust auf Turnier im eigenen Land?

Innenminister Herbert Reul (71, CDU) wird sich ein paar Spiele live vor Ort anschauen wollen. © Henning Kaiser/dpa

Das ergab eine dpa-Umfrage in allen Ressorts. Ob Ministerpräsident Hendrik Wüst (48, CDU) Partien besuchen wird, sagt die Regierung bislang nicht.

"Wir bitten um Verständnis, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch keine Auskunft für die Staatskanzlei geben können", so eine Wüst-Sprecherin. Über "medienöffentliche Termine" werde man "rechtzeitig informieren".

Gut zwei Wochen vor Turnierstart gaben die Ministerien dagegen Auskunft.

So will Herbert Reul (71, CDU) laut seinem Haus "als Innenminister des Landes wie auch als Fußballfan" einzelne Spiele anschauen, sofern es terminlich passt.

Angepeilt seien die Achtelfinalspiele am 29. und 30. Juni in Dortmund beziehungsweise Köln, das Viertelfinale (6. Juli) in Düsseldorf und das Halbfinale am 10. Juli in Dortmund.