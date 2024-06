Sie hatten ihm versprochen, es nicht zu zeigen! Ex-Bayern-Star im TV bloßgestellt

Düsseldorf - Sie hatten ihm extra versprochen, dass es nicht gezeigt wird, am Ende war spätestens am Dienstag Landon Donovan (42) in aller Munde. Der ehemalige Star des FC Bayern und von Bayer Leverkusen wurde während der Übertragung der Partie Österreich gegen Frankreich im TV vom eigenen Sender bloßgestellt.

Landon Donovan spielte Anfang der 2000er-Jahre bei Bayer Leverkusen und drei Monate 2009 beim FC Bayern München. © IMAGO / MIS

Der ehemalige Offensivspieler agiert während der Fußball-Europameisterschaft als Experte beim US-amerikanischen Sender Fox Sports. Die hatten ihm vor seinem Engagement versichert, dass sie eine gewisse Stelle seines Kopfes nicht zeigen würden.

Bis zu irgendjemandem in der Regie scheint diese Info aber nicht durchgedrungen zu sein, denn am Montagabend passierte das, was nicht passieren sollte: Die Millionen Zuschauer von Fox wunderten sich über eine kahle Stelle am Kopf des US-Amerikaners.

Das Bild ging natürlich in Windeseile viral, auf X finden sich zahlreiche Aufnahmen des "Haarfails". Ex-Profi Mike Magee (39) konnte nicht anders, als seinem ehemaligen Mitspieler sofort zu schreiben.

Er postete die Unterhaltung auf X. "LD, check Twitter so schnell wie möglich und feuere womöglich Deinen Barber", schrieb er Donovan, den er mit einem "Goat" (der Größte aller Zeiten)-Symbol in seinem Telefon eingespeichert hat.