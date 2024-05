Leipzig Stadium: Deshalb trägt die Red Bull Arena plötzlich einen anderen Namen

Leipzig - Genau vier Wochen sind es noch, dann kehrt die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Leipzig ein. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Damit einher ging nun eine Umbenennung der Red Bull Arena.

Leipzigs Red Bull Arena trägt seit dem heutigen Dienstag einen neuen Namen, hört ab sofort auf "Leipzig Stadium". Der Grund: Die EM 2024. © Jan Woitas/dpa

Ihr habt richtig gelesen: Das Stadion der Roten Bullen hört seit dem heutigen Dienstag auf den Namen "Leipzig Stadium".

Am Morgen übergab RB sein Zuhause offiziell an den Europäischen Fußballverband. "Damit ist die UEFA ab sofort Hausherr in unserem Wohnzimmer", heißt es dazu auf der Website des Vereins.

Schon nach dem letzten Heimspiel der Bullen am 11. Mai gegen Werder Bremen sei EM-Atmosphäre in der Arena eingezogen. So sei bereits die Medientribüne umgezogen und es wurden Sitzschalen ausgebaut, um Platz für TV-Kabinen und zusätzliche Kommentatorenplätze zu schaffen.

Damit jedoch nicht genug, denn passend zum Mega-Sportevent bekommt Leipzigs Stadion auch noch einen passenden EURO-Look verpasst. Einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" zufolge sollen die Red-Bull-Logos auf dem Stadiondach bereits abgedeckt worden sein. Der Stadionname, der sich dort ebenfalls befindet, soll in der kommenden Woche folgen.

Laut RB wurden für die Einrichtung einer Sicherheitszone rund 1,1 Kilometer Zaun gezogen. Außerdem sollen im Infield zusätzliche Mannschaftsbänke für je 30 Staff-Mitglieder der Nationalmannschaften entstehen.