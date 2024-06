Märchenhaftes Comeback! Kurz vorm EM-Start kann er endlich wieder lächeln

Ljubljana (Slowenien) - Tragische Leidensgeschichte mit Happy End! Am Dienstagabend stand Josip Ilicic (36) nach knapp drei Jahren Abstinenz endlich wieder im Trikot der slowenischen Nationalmannschaft auf dem Rasen - und erzielte in der 63. Minute direkt den 2:1-Siegtreffer gegen Armenien. Bis zur märchenhaften Rückkehr war es allerdings ein steiniger Weg.

Für Atalanta Bergamo absolvierte Josip Ilicic (36) in fünf Jahren 173 Partien und erzielte 60 Tore. Mittlerweile spielt er in seiner Heimat bei Maribor. (Archivfoto) © Marco BERTORELLO / AFP

Als der 36-Jährige bei dem Freundschaftsspiel in Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2024 mit einem Haken in die Mitte zog und den Ball mit seinem fulminanten linken Fuß in die Maschen knallte, erinnerte das an seine besten Tage.

Vor wenigen Jahren mischte der groß gewachsene Offensivakteur mit Atalanta Bergamo die Champions League auf, unvergessen bleibt sein Viererpack im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Valencia am 10. März 2020.

Unmittelbar danach stürzte die Corona-Pandemie den Angreifer jedoch in tiefe psychische Probleme.

Bergamo in Norditalien wurde damals zum Hotspot, die grausamen Bilder der Militärfahrzeuge, die die Toten abtransportieren, weckten beim Slowenen böse Erinnerungen.

Einerseits an den Jugoslawien-Krieg, vor dem Ilicic als Kind flüchtete und dabei seinen Vater verlor, andererseits aber auch an seinen 2018 plötzlich verstorbenen Teamkollegen Davide Astori (†31), wie er und seine Weggefährten später verrieten.