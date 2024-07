Nach Deutschland-Aus: So plant die Stadt Köln das Public Viewing

So voll wie hier wird es bei den restlichen Public Viewings am Heumarkt in Köln wohl eher nicht mehr werden. © Roberto Pfeil/dpa

Für die beiden Halbfinals am Dienstag und Mittwoch sowie das Finale am Sonntag wird die Stadt nach Informationen des Kölner Stadt-Anzeigers nur noch die Public-Viewing-Fläche am Heumarkt geöffnet lassen.

Die Stadt Köln will demnach die Flächen am Tanzbrunnen und am Konrad-Adenauer-Ufer nun wieder abbauen, das Interesse ist nach dem Aus für Deutschland wohl auch eher geringer.

An allen Spieltagen der deutschen Mannschaft waren die beiden Flächen am Heumarkt und am Tanzbrunnen komplett voll. Am vergangenen Freitag musste sogar die Public-Viewing-Area am Konrad-Adenauer-Ufer wegen Überfüllung schließen.

Insgesamt hatten so also allein an diesen drei Standorten rund 50.000 Fans die Partie Deutschland gegen Spanien verfolgt.

Allerdings: Die Stadt will sich offenhalten, bei Bedarf den Tanzbrunnen für ein Public Viewing kurzfristig doch noch mal zu öffnen. Für den Fall, dass das Interesse an den drei noch ausstehenden Partien doch größer sein sollte.