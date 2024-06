Nach schlimmem Varga-Unfall: Ungarns Kapitän kritisiert Sanitäter!

Ungarns Kapitän Dominik Szoboszlai (23) trug nach Abpfiff das Trikot seines verletzten Teamkollegen. © LLUIS GENE / AFP

Seine Teamkollegen eilten sofort zu ihrem Stürmer, doch bis das medizinische Personal auf das Feld kam, dauerte es ein wenig - viel zu lang, kritisierte Ungarns Kapitän Dominik Szoboszlai (23)!

"Es ist besser, wenn ich nicht darüber rede und nichts sage", tat der frühere RB-Leipzig-Spieler seinen Unmut bei MagentaTV kund.

Er selbst sei einer der ersten gewesen, die bei Varga gewesen seien. "Ich war selbst schockiert, ich habe probiert, ihn auf die Seite zu drehen, was eigentlich das Beste ist, was man in solchen Situationen machen kann", erzählte der 23-Jährige, der während des Interviews ein Trikot seines verletzen Kollegen trug.

Varga habe aufstehen wollen, nicht richtig Luft bekommen, doch sie hätten ihm gesagt, er solle liegen bleiben.

Besonders das Tempo, mit dem sich die Sanitäter zu dem Verletzten kamen, machte Szoboszlai wütend, im TV war zu sehen, dass diese sich in normalem Gehtempo in Richtung des schottischen Strafraums bewegten.

"Ich habe keine Ahnung, was das Protokoll ist, ob die Leute nicht auf den Platz laufen dürfen, wenn wir Hilfe brauchen?", fragte der Ungar. "Jeder ist gelaufen, ich bin gelaufen."

In solchen Situationen seien Sekunden entscheidend.