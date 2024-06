Nach SMS aus deutschem EM-Quartier: Kult-Kommentator entschuldigt sich live im TV!

Hamburg - Was war denn da los? Beim EM-Spiel zwischen den Niederlanden und Polen staunten die Zuschauer nicht schlecht, als Kommentator Wolff Fuss (47) plötzlich eine Nachricht aus dem DFB-Lager ankündigte - und sich daraufhin für eine zuvor getätigte Aussage entschuldigte!

"Absolut haben wir Spieler, die im Endeffekt auch wissen, wo das Tor steht", erklärte der 63-Jährige - er habe lediglich an Zeiten mit Gerd Müller (†75) oder Rudi Völler (64) gedacht, die aus seiner Sicht "vielleicht noch ein bisschen eine Klasse besser" waren.

Der 47-Jährige entschuldigte sich: "Das ist natürlich Quatsch. Da hat die deutsche Mannschaft mit Havertz oder Füllkrug oder Undav oder Maxi Beier ganz andere Möglichkeiten in Breite und Spitze. Liebe Grüße nach Herzogenaurach."

"Das ist das Einzige, Lothar, was den Holländern vielleicht im Moment fehlt zur absoluten Weltspitze, wir haben es ja schon einmal thematisiert. So ein Mittelstürmer von internationalem Format - die Deutschen kennen das Problem", sagte der Kult-Kommentator - und verstimmte dabei offenbar jemanden im deutschen EM-Quartier!

Stellte sich vor seine Stürmer: Co-Trainer Sandro Wagner (36). © Arne Dedert/dpa

Doch wie war es überhaupt zu der Nachricht gekommen? Wie Bild berichtete, schauten einige Nationalspieler gemeinsam das Duell zwischen den Niederlanden und Polen, darunter Kai Havertz (24), Julian Nagelsmanns Nummer eins im Sturm.

Co-Trainer Sandro Wagner (36) wollte diese Aussage also nicht auf seinen Jungs sitzen lassen - und schrieb daraufhin besagte WhatsApp-Nachricht direkt an Fuss.

Dieser erklärte der Zeitung gegenüber: "Es war eine nette Flachserei zwischen den Jungs in Herzogenaurach und uns. Nachdem ich die Nachricht aus dem Camp bekam, habe ich versprochen, dass ich das in der zweiten Halbzeit richtigstellen werde."

"Wir haben in der Spitze und Breite sehr gute Stürmer, was ich dann auch live auf Sendung gesagt habe", ergänzte er. "Das Gejohle im Homeground soll laut gewesen sein. Ich hoffe nun, dass die Jungs sich am Mittwoch nun revanchieren und Weltklasse abliefern werden."