Prinz William und König Felipe VI fiebern beim EM-Finale mit

Berlin - Der englische Thronfolger Prinz William (42) und der spanische König Felipe VI (56) haben zum EM-Finale in Berlin ihre Kinder mitgebracht.

Neben William fiebert am Sonntagabend der 10 Jahre alte Prinz George mit den Three Lions gegen Spanien mit, neben dem spanischen König sitzt dessen Tochter Sofía (17).

Prinzessin Kate hatte am Nachmittag das Tennis-Turnier in Wimbledon besucht, die 42-Jährige zeigte sich gemeinsam mit Tochter Prinzessin Charlotte (9) nach monatelanger Krebsbehandlung zum zweiten Mal in der Öffentlichkeit.