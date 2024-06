Public Viewing in Dresden: Hier könnt Ihr bei der EM 2024 mitfiebern

Der EM-Start am 14. Juni rückt immer näher und bei Fußballfans in Deutschland steigt die Vorfreude auf das Turnier im eigenen Land. Folgt nach der WM 2006 womöglich das nächste Sommermärchen?

Ihr wollt wissen, wo man in Dresden am besten die EURO 2024 verfolgen kann? Dann hält die folgende Karte mit vier markierten Adressen genau die richtigen Infos für Euch parat.

Gut zu wissen: Diese Location ist nur per Treppe in den Keller erreichbar und deswegen nicht barrierefrei.

Am 14. Juni steht nicht nur das Eröffnungsspiel der EM 2024 an, sondern in Dresden auch die Lange Nacht der Wissenschaften. Keine Sorge: Beides lässt sich miteinander vereinbaren, weil es z. B. an der Fachhochschule Dresden eine Art Public Viewing zum Auftakt der Europameisterschaft geben wird.

Die EM an der Fachhochschule Dresden