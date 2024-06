Public Viewing in Leipzig: Hier wird während der EM 2024 gefeiert

Für die EM 2024 gibt es in Leipzig verschiedene Public-Viewing-Spots. TAG24 stellt Euch die offizielle "Fan Zone" und weitere Locations vor.

Von Marcel Nasser

Leipzig - Die Europameisterschaft rückt immer näher, also aufgepasst: Jeder, der die EM 2024 beim Public Viewing in Leipzig genießen will, der sollte die besten Locations dafür kennen. Mehr Infos zur Heim-EM gibt's unter: Fußball-Europameisterschaft 2024.

In der Moritzbastei in Leipzig können sich während der EM 2024 Hunderte Gäste zum Public Viewing treffen. © Moritzbastei Am 14. Juni erfolgt der Startschuss mit dem Eröffnungsspiel in München und nur vier Tage später geht's auch in Leipzig so richtig los. Am 18. Juni treffen Portugal und Tschechien aufeinander. Generell darf man nicht nur bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft, sondern auch bei vielen anderen EM-Partien mit viel Trubel auf Leipzigs Straßen rechnen. Um dem großen Aufkommen an Fußballverrückten gerecht zu werden, wird es unter anderem eine große Fanzone mit Platz für Zehntausende Menschen geben. Schließlich wollen auch alle mitfiebern, die keines der begehrten EM-Tickets ergattern konnten. Deswegen präsentiert TAG24 die besten Adressen für Public Viewing in Leipzig während der EM 2024.

Wo gibt es zur EM 2024 Public Viewing in Leipzig?

Ihr wollt wissen, wo man sich in Leipzig während der EURO 2024 zum Rudelgucken treffen kann? Dann hält die folgende Karte mit markierten Adressen genau die richtigen Infos für Euch parat.

Fan Zone am Augustusplatz

Das größte Public Viewing in Leipzig wird es während der Europameisterschaft zwischen der Oper Leipzig und dem Gewandhaus geben. Genau dort wird der Augustusplatz zur "Fan Zone", in der sich tausende Fußballfans tummeln werden. Das Wichtigste zum Public Viewing am Augustusplatz alle 51 Spiele der Europameisterschaft

Platz für bis zu 15.000 Menschen

zwei große Bildschirme (84 und 21 Quadratmeter groß)

Eintritt kostenlos

Website: leipzig.de/fan-zone-auf-dem-augustusplatz-zur-uefa-euro-2024

Adresse: Augustusplatz 1, 04109 Leipzig

Die Visualisierung der Fanzone in Leipzig lässt erahnen, wie der Public-Viewing-Spot zur EM 2024 aussieht. © Stadt Leipzig 2024

Wilhelm-Leuschner-Platz

Sollte die offizielle Fanzone auf dem Augustusplatz schon voll sein, dann steht auf dem nicht weit entfernten Wilhelm-Leuschner-Platz eine weitere Möglichkeit für Public Viewing bereit. Zu Fuß erreicht man diese vom Augustusplatz aus in etwa sieben Minuten. Infos zum Public Viewing am Wilhelm-Leuschner-Platz nur an Tagen, an denen EM-Spiele in Leipzig stattfinden

Platz für 12.000 bis 14.000 Fans

Eintritt kostenlos

Adresse: Wilhelm-Leuschner-Platz, 04107 Leipzig



Public Viewing im Zoo Leipzig

Der Begriff "Rudelgucken" könnte wohl nirgendwo passender sein als beim Public Viewing im Zoo Leipzig. Und genau diese Vorstellung wird während der EM 2024 umgesetzt - mit dem sogenannten Stadion der Träume im Gründergarten. Hier können Fußballfans dank eines großen Zelts auch bei schlechtem Wetter gemeinsam mitfiebern. Für EM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft gibt es sogar Audiodeskription und Gebärdendolmetscher. Daten zum Public Viewing im Zoo Leipzig alle EM-Spiele in Leipzig und alle Deutschlandspiele

Zelt mit bis zu 999 Plätzen

barrierefreies Public Viewing bei Deutschlandspielen

ein bis zwei große Fernseher

große Leinwand (4 x 2,5 Meter)

Eintritt kostenlos (ab 17.30 Uhr)

Freikarten online buchbar

Website: shop.zoo-leipzig.de

Adresse: Pfaffendorfer Straße 29, 04105 Leipzig

Mit dem Stadion der Träume soll im Zoo Leipzig jede Menge Fußballfreude zur EURO 2024 aufkommen. © Sportstadt Leipzig

Stadtstrand Leipzig

Ihr habt Lust auf Fußball im TV und gleichzeitige Urlaubsgefühle? Dann solltet Ihr Euch während der EM 2024 das Public Viewing am Stadtstrand Leipzig nicht entgehen lassen. Speisen und Getränke gibt es natürlich auch vor Ort - z. B. leckere Hafen-Burger - auch vegetarisch - oder schön kühles Ur-Krostitzer. Das Wichtigste zum Public Viewing am Stadtstrand Leipzig Deutschlandspiele, EM-Spiele, die in Leipzig ausgetragen werden, und alle K.-o.-Spiele auf mehreren Bildschirmen

alle anderen Partien in kleinerem Rahmen mit nur einem Bildschirm

160 Sitzplätze

überdachte Fläche

Eintritt kostenlos

keine Reservierung nötig

Website: stadthafen-leipzig.com/public-viewing

Adresse: Schreberstraße 20, 04109 Leipzig

Na, auch schon Lust auf Public Viewing am Stadtstrand Leipzig während der EM 2024? © Stadthafen Leipzig I ringophotoz

Tipp: Wer kein Problem damit hat, zu stehen, der kann sich auch so zum Public Viewing am Stadtstrand Leipzig dazu gesellen. Mit Stehplätzen passen circa 200 Gäste in die Location.

Public Viewing in der Moritzbastei

Die Moritzbastei in Leipzig gilt als beliebter Treffpunkt für den gemeinsamen Genuss cooler Events oder Auftritte. Kein Wunder also, dass man hier während der EM 2024 auch zum gemeinsamen Mitfiebern zusammenkommen kann. Infos zum Public Viewing in der Moritzbastei ausgewählte EM-Partien - darunter alle Gruppenspiele von Deutschland

Platz für bis zu 900 Gäste

drei Leinwände (Indoor und auf einer Dachterasse)

zusätzlich vier Fernseher

Eintritt kostenlos

keine Reservierung möglich

Website: moritzbastei.de/fussball-em-2024-public-viewing

Adresse: Kurt-Masur-Platz 1, 04109 Leipzig Gut zu wissen: Die Begegnungen der EM laufen nicht immer in allen Räumen der Moritzbastei. Man sollte sich also vorab auf der Website informieren. Die Deutschlandspiele werden aber in der ganzen Moritzbastei gezeigt.

Die EM 2024 kann man in der Moritzbastei in Leipzig gemeinsam mit Freunden genießen. © Moritzbastei