Schnapsidee geht nach hinten los: England-Fans schieben Trabi auf die Straße

Berlin - Mit dem Titel wurde es wieder nichts, doch zahlenmäßig waren die Engländer den Spaniern zumindest überlegen. Berlin war am Sonntag in britischer Hand. Schon vor Anpfiff waren die Anhänger der Three Lions in Feierlaune, stimmten sich in der gesamten Stadt auf das EM-Finale ein.

Mit vereinten Kräften schoben die Engländer den Trabi auf die Straße und bauten prompt einen Unfall. © Screenshot X/Football Fights

In Mitte schlugen einige jedoch über die Stränge. Am Schiffbauerdamm/Friedrichstraße knackten sie gegen 14 Uhr zunächst einen Trabi und schoben diesen dann links auf die Friedrichstraße - direkt in ein anderes Auto.

Der Fan hinterm Steuer fiel aus der Tür, rannte sofort davon und verschwand lieber in der Menge. Sekunden vorher ist er in dem Video, das durch die sozialen Medien geistert, noch mit Bier am Steuer zu sehen. Nach dem Unfall scheint er das Bier im Trabi vergessen zu haben.

Blöd gelaufen: Der Crash fand auch noch direkt vor den Augen der Polizei statt. Sie hatten danach wohl wenig Mühe, ihn ausfindig zu machen. Er konnte vorübergehend festgenommen werden, teilte die Polizei am Montag mit.

Gegen den England-Fan wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung ermittelt. Zudem konnte die Tram bis um kurz nach 15 Uhr nicht weiterfahren. In der Folge traten mehrere englische Fans, die zum Teil stark betrunken waren, auf die Straße und schlugen auf die Motorhauben vorbeifahrender Autos.

Vielleicht aber waren die Engländer auch nur etwas verwirrt, denn auf der Insel wäre der Trabi aufgrund des Linksverkehrs nicht gleich im Gegenverkehr gelandet.