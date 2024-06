"Tötet Serben!": Nationalteam droht mit Ausstieg aus der EM 2024

Auch gegen die serbischen Fans wird seit dem England-Spiel ermittelt. © OZAN KOSE/AFP

"Es handelte sich nicht um Einzelpersonen, sondern um eine große Anzahl von Fans der Nationalmannschaften", hieß es in dem Brief. "Ein solches Verhalten ist stets und insbesondere bei einem so großen Sportereignis, das in ganz Europa und der ganzen Welt verfolgt wird, inakzeptabel."

Der serbische Verband erklärte darüber hinaus, dass eine Unterbrechung der Partie und das Einsetzen des in den Regeln vorgesehenen Drei-Stufen-Plans bis zu einem möglichen Abbruch das richtige Vorgehen gewesen wäre.

"Wir sind überrascht, dass der Plan von UEFA-Funktionären bei dem Spiel nicht angewendet wurde. Diese Regel wurde in Fällen mit viel geringerer Intensität ordnungsgemäß angewendet", so der FSS weiter.

"Wir möchten Sie daran erinnern, dass diese Art von Krawall, Hass und Rassismus alles darstellt, wogegen Ihre Organisation kämpft", schloss der serbische Verband das Beschwerde-Statement ab.

Doch womöglich haben sich die Fans der Mannschaft von Nationalcoach Dragan Stojkovic (59) ebenfalls nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Seit dem Spiel gegen England ermittelt die UEFA nämlich auch wegen zwei mutmaßlich rassistischen Vorfällen gegen den FSS.

Einige Zuschauer der Serben sollen beim Duell in Gelsenkirchen Affenlaute in Richtung der englischen Kicker abgegeben haben.