Van der Vaart mit Verbal-Attacke! Bundesliga-Ikone wütet gegen EM-Stars

Berlin - Showdown verloren, Heimreise mit leeren Händen! Erneut muss sich das Mutterland des Fußballs in einem Endspiel geschlagen geben, für England geht das jahrzehntelange Warten (58 um genau zu sein) auf einen Titel weiter.

Der ehemalige niederländische Fußballspieler Rafael van der Vaart (41, Bild) übte scharfe Kritik an Declan Rice (25). © Kurt Schorrer/FIFA/dpa

Am gestrigen Sonntagabend konnte sich das Team um Superstar Jude Bellingham im Finale gegen Spanien nicht durchsetzen, unterlag durch einen späten Gegentreffer von Mikel Oyarzabal (86. Minute) mit 1:2 (0:0).

Nach der bitteren Pleite stehen die "Three Lions" nun heftig in der Kritik, Zweifel über einen Verbleib von Cheftrainer Gareth Southgate (53) werden immer lauter. Auch die englischen Spieler bekommen Kritik ab.

Zu spüren bekommt das unter anderem Mittelfeld-Akteur Declan Rice (25), der beim Premier-League-Klub FC Arsenal unter Vertrag steht - und das von Rafael van der Vaart (41).

Während einer TV-Show der Rundfunkanstalt "NOS" polterte der ehemalige Offensivmann des Hamburger SV gegen den 25-jährigen Star: "100 Millionen Euro für Declan Rice. Und was macht er? Er erobert einen Ball, nur um ihn zu John Stones zurückzuspielen", so die niederländische Fußball-Ikone - holte weiter aus und wurde sogar noch deutlicher: "Er ist nutzlos. Wenn man wirklich 100 Millionen Euro wert ist, dann sollte man in der Lage sein, einen Ball nach vorne zu spielen."