Vorbereitungen auch in Sachsen immens: EM-Fieber steigt - nicht nur bei den Teams

Leipzig - Kommenden Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. In Leipzig fiebert man besonders dem Championat entgegen, denn dort im Stadion werden insgesamt vier Spiele ausgetragen. Die Vorbereitungen für das Sportereignis des Jahres laufen seit vielen Monaten. Jetzt nun steigt täglich die Spannung und das Stresslevel der Akteure, die vor Ort dafür zu sorgen haben, dass es ein Fußballfest wird, alles reibungslos funktioniert und Sicherheit großgeschrieben wird.

Die Leipziger Polizei wird während der EM von allen Dienststellen im Land, insbesondere der Bereitschaftspolizei, unterstützt. Zudem forderte das Innenministerium Beamte aus anderen Ländern an. Am ersten Spieltag gehen tschechische und sächsische Polizisten gemeinsam auf Streife. Hubschrauber und die Drohnenabwehr werden präsent sein.

Polizei und Staatsschutz verleugnen nicht ihre Anspannung vor dem ersten Anpfiff. "Die EM findet in einer Zeit der Krisen statt und stellt damit uns als Polizei vor eine große Herausforderung", sagt Leipzigs Polizeisprecher Olaf Hoppe. Sachsens Innenminister Armin Schuster (63, CDU) erklärt mit Blick auf die Terror-Gefahrenlage: "Die EM und Olympia haben das abstrakte Anschlagsrisiko in Europa erhöht."

An den Fan Walks bis zum Stadion steht alle 20 Meter ein Abfallbehälter. Jede dieser Tonnen ist in zehn Sprachen beschriftet, damit alle Fans wissen, wie sie ihre Reste nachhaltig entsorgen können.

Sämtliche Spiele werden dort auf zwei riesigen Leinwänden übertragen (Zutritt ist kostenfrei). Die Zone hat an allen 31 Turniertagen geöffnet. Unterm Riesenrad wird viel Programm geboten. Musikalische Höhepunkte markieren die Chiemsee-Band LaBrassBanda (29. Juni) sowie am Finaltag (14. Juli) Schlagersänger Dieter Thomas Kuhn (59). Dresden und Chemnitz planen keine größeren Public Viewings. Dort kann man die Spiele aber in vielen Bars, Biergärten und Sportvereinen verfolgen.

Leipzig ist zudem Gastgeber für die Medien, die die Bilder der Spiele von Deutschland aus in alle Welt tragen werden. Das International Broadcast Centre (IBC) für die UEFA EURO 2024 hat in der neuen Messe seinen Standort bezogen.

Selfies, Videos, Posts, Memes, Nachrichten, Streaming: Für die Mobilfunkbetreiber wird die Fußball-EM geschäftlich ein Fest und zugleich ein Test der Leistungsfähigkeit ihrer mobilen Datenautobahnen.

Um stets ausschließlich Gewinne einzufahren, haben Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica O2 ihre Mobilfunknetze deutlich ausgebaut.



Die Telekom ging dabei als Netzausrüster, nationaler Sponsor und TV-Rechteinhaber voran und verlegte in den zehn EM-Stadien insgesamt 50 Kilometer Glasfaser. In den Stadien arbeiten die Netzbetreiber Hand in Hand: In Leipzig übernimmt Vodafone die Leitung des Ausbaus.

Davon profitieren auch die Kunden von Telekom und O2. Auf den Fanmeilen, Bahnhöfen und Parkplätzen setzen die Netzbetreiber auf eigene mobile 5G-Sender sowie temporäre Masten. O2 hat zum Beispiel eigene 5G-Sender auf dem Augustusplatz in Leipzig.