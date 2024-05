Während der EM! Thomas Müller droht Gerichtstermin einen Tag vor Deutschland-Spiel

Der Prozess wegen eines Einbruchs bei Thomas Müller (34) findet während der Heim-EM statt. © Federico Gambarini/dpa

Denn wegen eines Einbruchs in Müllers Villa am 13. September 2022 sind für den 18., 25. und 26. Juni - also mitten während der Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) - drei Verhandlungstermine am Landgericht München II angesetzt. Das berichtet "Bild".

Einen Tag nach dem Prozessauftakt spielt Deutschland um 18 Uhr in Stuttgart gegen Ungarn.

Der Fall: Am Abend des Champions-League-Spiels des FC Bayern gegen den FC Barcelona (2:0), das auf den 33. Geburtstag von Thomas Müller fiel, wurde in seine Villa im Otterfinger Ortsteil Wettlkam (Landkreis Miesbach) eingebrochen.

Die Alarmanlage in der etwa 40 Kilometer südlich von der Allianz Arena gelegenen Villa wurde damals gegen 22 Uhr ausgelöst. Die Täter erbeuteten laut Polizei Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände im mittleren sechsstelligen Bereich. Also rund 500.000 Euro!

Als die erste Polizeistreife nur wenige Minuten nach dem Auslösen des Alarms eintraf, ergriffen mindestens zwei Täter die Flucht durch den Garten in ein angrenzendes Feld und entkamen in der Dunkelheit.