Wie treffsicher waren die tierischen EM-Orakel aus Chemnitz?

Chemnitz - Was für ein Jammer! Am heutigen Dienstagabend kicken bei der Fußball-EM Frankreich und Spanien um den Einzug ins Finale. Die deutschen Fans gucken in die Röhre, die Franzosen wären unser Gegner gewesen. An den Orakeln aus dem Tierpark Chemnitz hat's aber eher nicht gelegen - die Trefferquote war durchaus beeindruckend.