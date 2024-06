YouTube-Star schmuggelt sich ins EM-Eröffnungsspiel und nimmt die UEFA hops

Marvin Wildhage (27) hat sich als Fake-EM-Maskottchen zur EM-Eröffnung geschmuggelt. © Christian Charisius/dpa, Screenshot YouTube/Marvin Wildhage

Doch was tun, wenn die Tickets teilweise mehrere Hunderte Euro kosten und man dazu noch auf reinen Losglück hoffen muss? Der YouTuber hatte da eine ganz andere Idee: Er schaffte es mit einem gefälschten Maskottchen zum Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland (5:1) ins Stadion - und deckte gravierende Sicherheitsmängel auf.

Am Sonntag, zwei Tage nach dem starken 5:1-Sieg, lud er das Video seines Coups hoch. Doch der Reihe nach: Um überhaupt ins Stadion zu gelangen, brauchte es ein täuschend echtes Albärt-Kostüm.

Fündig wurde Marvin in China - für 3200 Euro. Inklusive Versandkosten, Zoll sowie eines fehlgeschlagenen Billig-Kostüms belaufen sich die Kosten auf mehr als 5000 Euro.

"Ich werde mich an dem Tag totschwitzen in dem Ding, aber das ist ja egal, solange ich die Jungs anfeuern kann", erklärt der 27-Jährige in seinem Video. Was jetzt noch fehlte, waren die Mitarbeiterausweise.

Dank der vielen Instagram-Posts wurde es ihm da recht einfach gemacht.

Schwieriger war es da schon, ins Stadion zu gelangen, denn die Sicherheitsvorkehrungen bei einer EM-Eröffnung sind hoch - sollte man meinen. "Die Daten haben wir uns ausgedacht, den QR-Code haben wir von Instagram und einfach kopiert. Das Ganze haben wir dann mit Sekundenkleber zusammengeklebt und vorgezeigt."