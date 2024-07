Zum Verwechseln ähnlich: Darum feiern England-Fans diesen deutschen Polizisten!

Dortmund - England besiegt die Niederlande nicht ohne Diskussionen mit 2:1 im Halbfinale und zieht in sein zweites EM-Finale in Folge ein. Die Fans der "Three Lions" waren aber schon vor dem Spiel in Feierlaune - dank eines deutschen Polizisten!

Gareth Southgate (53) trainiert die englische Nationalmannschaft seit 2016, ihm wurde ein eigener Song gewidmet. Den bekam jetzt aber ein deutscher Polizist zu hören. © Bernd Thissen/dpa

Die britischen Fans zogen Stunden vor dem Anpfiff durch die Dortmunder Innenstadt und begegneten dort einem Polizisten, der England-Coach Gareth Southgate (53) zum Verwechseln ähnlich sieht.

Prompt besangen die Engländer den Polizisten mit "Southgate, you're the one, you still turn me on. Football's coming home again" [Deutsch: "Southgate, du bist der Eine, du machst mich immer noch an. Der Fußball kommt wieder nach Hause"] - eine umgedichtete Variante des Atomic-Kitten-Klassikers "Whole Again", den die Girlgroup zur Europameisterschaft 2021 neu aufnahm.

Der Southgate-Doppelgänger wirkte ein wenig peinlich berührt, konnte sich aber ein Schmunzeln selbst nicht verkneifen.

Ein Anhänger der Engländer nahm die Szene auf, lud sie auf X hoch, versah sie mit dem Zusatz "Kein Wunder, dass England nichts gewinnt, wenn Southgate noch Doppelschichten als deutscher Polizist schiebt" - fertig war der virale Clip, den inzwischen fast fünf Millionen User gesehen haben.