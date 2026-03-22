Ex-Fußballprofi festgenommen! Hat er seinen eigenen Bruder erschossen?

Pristina (Kosovo) - Schwere Anschuldigungen gegen Jetmir Isufi: Der kosovarische Ex- Fußballprofi steht im Verdacht, seinen eigenen Bruder getötet zu haben.

Polizisten nahmen Jetmir Isufi fest. (Symbolfoto) © ARMEND NIMANI / AFP

Wie mehrere Medien unter Berufung auf die Behörden berichten, habe sich die mutmaßliche Bluttat am Samstagnachmittag im Elternhaus in der Gemeinde Klina ereignet.

Demnach sei zunächst ein familiärer Streit zwischen den beiden Brüdern entstanden.

Die Auseinandersetzung um die Eigentumsrechte am Haus habe sich dabei wohl derart zugespitzt, dass der frühere Spieler des Erstligisten KF Dukagjini nach Medienangaben zur Waffe gegriffen und daraufhin auf seinen Bruder geschossen haben soll.

Die ihm zugefügten Verletzungen seien demnach so schwer gewesen, dass das Leben von Faruk Isufi nicht mehr gerettet werden konnte.

Die Generalstaatsanwaltschaft teilte dazu mit: "Das Opfer wurde zur medizinischen Behandlung ins Regionalkrankenhaus Peja gebracht, erlag dort jedoch seinen schweren Verletzungen."

Außerdem hieß es: "Der Tod des Opfers wurde vom behandelnden Arzt des Regionalkrankenhauses Peja bestätigt."