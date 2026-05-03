"Plötzlich lag ich auf dem OP-Tisch": Sascha Mölders landet in Klinik
Friedberg - Der ehemalige 1860-München-Kultspieler und heutiger Fußball-Trainer in Ostwestfalen, Sascha Mölders (41), liegt im Krankenhaus Friedberg.
Eigentlich sei er von MagentaSport zu einem Liga-Spiel eingeladen gewesen – doch "plötzlich lag ich auf dem OP-Tisch". So beschreibt es der 41-Jährige in einem Beitrag auf seiner Instagram-Seite.
Demnach war er nach eigenen Angaben gerade "auf dem Weg nach Großaspach zum RWE-Spiel". Dort kam er aber nicht an. Sein Blinddarm hatte sich bemerkbar gemacht und musste sofort raus.
Und das ausgerechnet an einem Samstag, wie er betont. "Regionalliga habe ich noch bis in den OP anschauen können und jetzt nach dem Aufwachen war meine erste Frage, wie es beim RWE steht."
Anschließend gratuliert er dem "Dorfklub" Großaspach aus Baden-Württemberg und dem VfL Osnabrück aus Niedersachsen zum Aufstieg.
"Traurig, dass ich jetzt morgen beim 'SV Mering II'-Spiel fehlen werde", meinte der Fußballcoach weiter. Der Verein trifft am Sonntag in der Kreisliga (Kreis Augsburg) auf den SV Ottmarshausen.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/Sascha Mölders