Familien-Glück für City-Star: Ilkay Gündogan ist Vater geworden!

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündoğan (32) ist zum ersten Mal Vater geworden. © Screenshot/Instagram/ilkayguendogan

Einen Instagram-Post, der sich ausnahmsweise mal nicht um das Runde Leder drehte, verbreitete Fußballstar Ilkay Gündoğan (32) am gestrigen Mittwochabend auf Social Media.

Darauf zu sehen: Sein zuckersüßes Kind Kais, ein Junge, und der stolze Papa selbst, der seinen Nachwuchs zärtlich im Arm hält.

Zusammen mit seiner Frau, Sara (28), verkündete das Pärchen die frohe Kunde mit den Worten:

"Our love is here" (dt. "Unsere Liebe ist hier"), dazu war symbolisch ein Herz-Emoji sowie Name und Geburtsdatum des kleinen Gündogan zu sehen: "Kais Gündoğan 15.03.23".

Der Geburtstag des Gündoğan-Sprösslings schien perfekt getimt gewesen zu sein, denn noch am Tag zuvor, am 14. März, stand der Papa mit seinem Klub Manchester City auf dem Rasen.

Auch dort lief es mehr als rund für den Starkicker: Sein Team fertigte RB Leipzig im Achtelfinal-Rückspiel der Champions-League mit 7:0 ab und Gündoğan erzielte als Mannschaftskapitän sogar einen Treffer selbst.