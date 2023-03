VAR-Witz leitet RB Leipzigs Horrornacht ein: "Das geht mir so auf den Trichter!"

Manchester - Ja, RB Leipzig war beim 0:7 bei Manchester City chancenlos und flog zurecht aus der Champions League . Zur Wahrheit gehört aber auch eine Schiedsrichterleistung, die Fragen aufwirft. Und so stehen auch Mats Hummels (34), Lukas Podolski (37), Matthias Sammer (55), Wolfgang Stark (53) und Manuel Gräfe (49) hinter den Roten Bullen.

Die Szene, die zum Elfmeter führte: Benjamin Henrichs (26) steigt zum Kopfball hoch, kommt aber nicht ran. Der dahinter hochspringende Rodri (26) köpft seinen Arm von hinten an. Der VAR entscheidet auf Strafstoß. © IMAGO/Action Plus

20. Minute im Etihad Stadium. Nach einem Eckball steigen Benjamin Henrichs und Gegenspieler Rodri (beide 26) hoch. Während der Leipziger unter der Kugel hindurchspringt, wird sein Arm von hinten angeköpft. Weil Schiedsrichter Slavko Vincic (43) nicht eingreift, schickt ihn VAR Alejandro José Hernandez Hernandez (40) zum Bildschirm.

Obwohl der Slowene auch dort kein strafbares Handspiel sieht, wird er vom VAR überstimmt und entscheidet auf Elfmeter. So habe sich die Situation laut Henrichs zugetragen, der nach dem Abpfiff mit Vincic sprach. "Wenn der Schiedsrichter durch den Videobeweis entscheidet und auf dem Platz keine Macht mehr hat... So ist der Fußball halt geworden."

Auch über einigen Experten schwirren große Fragezeichen. Ex-Schiedsrichter Wolfgang Stark sieht "überhaupt keine Orientierung zum Ball. Er wird von hinten an den Arm geköpft, der für mich in einer ganz normalen natürlichen Position ist. Du brauchst diese Armbewegung zum Hochspringen. Der VAR-Eingriff ist nicht in Ordnung", sagte er bei Prime Video.

Ex-Kollege Manuel Gräfe giftete vom heimischen Sofa aus. "Mir fällt dazu langsam nichts mehr ein. Einfach grotesk!!! Arme in ganz natürlicher Position auf entsprechender Höhe und dann auch noch von hinten (!) und nur minimal am Oberarm gestriffen", schrieb er bei Twitter. Die Unparteiischen hätten nicht laut Regel entschieden, sondern es sei Auslegungssache gewesen. Wäre seine Meinung nicht am Mittwoch (23 Uhr) im ZDF-Sportstudio gefragt, "würde ich jetzt ausmachen".