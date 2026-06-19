Analyse aus der Küche? TV-Sender gerät wegen WM-Übertragung ins Kreuzfeuer
England - Sexistisch oder einfach nur unglücklich? Emma Hayes (49) gehört zu den erfolgreichsten Trainerinnen überhaupt, ihre Analysen werden von vielen Fans und Kritikern geschätzt. Doch der britische Sender "ITV" geriet für ein WM-Segment mit der US-amerikanischen Frauen-Nationaltrainerin nun ins Kreuzfeuer.
Beim 4:2-Erfolg von England gegen Kroatien bei der Weltmeisterschaft 2026 nutzte der Kanal die ungeliebten Trinkpausen für prägnante Taktik-Analysen der langjährigen Chelsea-Erfolgstrainerin.
Von der "New York Times" wurde die 49-Jährige dafür umgehend mit Lob überschüttet, auch zahlreiche Zuschauer waren inhaltlich begeistert. Anderen fiel hingegen ein irritierendes Detail auf.
Während ihre Experten-Kollegen Gary Neville (51), Ian Wright (62) und Roy Keane (54) nämlich einfach an einem normalen Studio-Tisch saßen, wurde die renommierte Übungsleiterin in eine Kulisse gestellt, die viele Beobachter an eine Küchenzeile erinnerte.
Die dazugehörige Taktiktafel mit Kreideschrift mutierte daher in der Vorstellung einiger auch zum "Menü des Tages".
"Ich bin mir nicht sicher, warum sie beschlossen haben, es so aussehen zu lassen, als würde sie die Spezialitäten des Hauses in einem Bistro an die Kreidetafel schreiben", kritisierte etwa Ex-BBC-Moderator Dan Walker im Netz.
Eine Quelle aus dem britischen TV-Bereich bezeichnete das Set gegenüber "Daily Mail" gar als "hochgradig peinlich".
Das TV-Set um Emma Hayes bei ITV sorgte für Kritik
Viele Nutzer in den sozialen Netzwerken teilten Memes der Ausschnitte
ITV nimmt Emma Hayes aus dem "Küchen"-Set
"Könnt ihr euch vorstellen, dass ITV Gary Neville in so eine Kulisse stellen würde? Das würde niemals passieren", befand der Fernseh-Insider weiter.
Der "Telegraph" titelte zudem: "Emma Hayes ist zu gut, um ihr nur eine Küche mit Kreidetafel zu geben."
Die Kreativität der Internetgemeinde tat anschließend ihr Übriges. In den sozialen Netzwerken teilten Nutzer KI-generierte Bilder, die die ohnehin küchenähnliche Inszenierung noch um Waschbecken, Bügelbrett und Pfannen ergänzten oder Hayes in eine Küchenschürze steckten.
"Sie haben den Internet-Trollen Futter gegeben. Das war naiv von ITV, das Hayes hier im Stich gelassen hat. Das wird sich mit Sicherheit im Laufe des Turniers ändern", schrieb Sportjournalist Michael Hincks in seiner "inews"-Kolumne.
Der Reporter sollte recht behalten, denn bei der Übertragung des WM-Spiels zwischen Kanada und Katar (6:0) in der Nacht auf Freitag saß Hayes bereits neben den anderen Experten Bradley Wright-Phillips (41) und Ange Postecoglou (60) am Tisch. Explizit äußerte sich der Sender aber bislang nicht zum vorherigen TV-Segment.
Titelfoto: JOHNNIE IZQUIERDO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP