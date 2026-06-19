Analyse aus der Küche? TV-Sender gerät wegen WM-Übertragung ins Kreuzfeuer

England - Sexistisch oder einfach nur unglücklich? Emma Hayes (49) gehört zu den erfolgreichsten Trainerinnen überhaupt, ihre Analysen werden von vielen Fans und Kritikern geschätzt. Doch der britische Sender "ITV" geriet für ein WM-Segment mit der US-amerikanischen Frauen-Nationaltrainerin nun ins Kreuzfeuer.

Emma Hayes (49) ist seit 2024 Trainerin der Frauen-Nationalmannschaft der USA. Zuvor gewann sie in England sieben Meisterschaften mit den Damen des FC Chelsea. © JOHNNIE IZQUIERDO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Beim 4:2-Erfolg von England gegen Kroatien bei der Weltmeisterschaft 2026 nutzte der Kanal die ungeliebten Trinkpausen für prägnante Taktik-Analysen der langjährigen Chelsea-Erfolgstrainerin.

Von der "New York Times" wurde die 49-Jährige dafür umgehend mit Lob überschüttet, auch zahlreiche Zuschauer waren inhaltlich begeistert. Anderen fiel hingegen ein irritierendes Detail auf.

Während ihre Experten-Kollegen Gary Neville (51), Ian Wright (62) und Roy Keane (54) nämlich einfach an einem normalen Studio-Tisch saßen, wurde die renommierte Übungsleiterin in eine Kulisse gestellt, die viele Beobachter an eine Küchenzeile erinnerte.

Die dazugehörige Taktiktafel mit Kreideschrift mutierte daher in der Vorstellung einiger auch zum "Menü des Tages".

"Ich bin mir nicht sicher, warum sie beschlossen haben, es so aussehen zu lassen, als würde sie die Spezialitäten des Hauses in einem Bistro an die Kreidetafel schreiben", kritisierte etwa Ex-BBC-Moderator Dan Walker im Netz.

Eine Quelle aus dem britischen TV-Bereich bezeichnete das Set gegenüber "Daily Mail" gar als "hochgradig peinlich".