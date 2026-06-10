Das denkt Ex-Nationalspieler Häßler über die WM 2026: "Wir haben eine tolle Mannschaft, aber..."

Berlin - Am Donnerstag startet die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 . Der frühere Nationalspieler Thomas Häßler (60) hat schon jetzt einen klaren Gewinner im Blick.

Im Interview mit TAG24 äußerte Thomas Häßler (60) seine Gedanken zur Fußball-WM 2026. © TAG24

"Wir haben eine tolle Mannschaft (...). Also wenn die Einstellung stimmt und sich jeder unterordnet für den Erfolg, dann kann das Team ganz weit kommen. Und wenn nicht sogar Weltmeister werden", erklärte der 60-Jährige gegenüber TAG24.

Neben dem Wunsch, dass Deutschland weit kommt, traut er den Titelgewinn auch einem südamerikanischen Team zu. "Argentinien, wie damals. Das wäre nicht schlecht", so Häßler.

Mit "Damals" meint er die Weltmeisterschaft 1986, als Deutschland im Finale auf Argentinien traf und mit 2:3 gegen die Südamerikaner verlor. Häßler spielte zu dieser Zeit noch nicht im Nationalteam, war aber bereits beim 1. FC Köln aktiv und zählte zu den potenziellen Kandidaten für die Nationalmannschaft.

Sein erstes großes Turnier war dann die WM 1990 in Italien - und Deutschland wurde Weltmeister.

Heute sei der Fußball jedoch ein anderer als damals: "Ich war vor kurzem bei unserer Doku-Vorstellung zur WM 1990, das ist jetzt 36 Jahre her. Die Atmosphäre damals kann man natürlich nicht mit der heutigen Zeit vergleichen. Es hat sich ja auch viel verändert in den letzten Jahren."