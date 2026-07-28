Zwei Wochen zu spät! Regelhüter gestehen schwere Panne ein: WM-Star hätte nicht vom Platz fliegen dürfen

Kansas City (USA) - Auf dem Weg ins WM-Finale besiegte Argentinien unter anderem im Viertelfinale die Schweiz mit 3:1 nach Verlängerung, profitierte dabei aber von einer langen Überzahl nach der Gelb-Roten Karte gegen Breel Embolo (29). Jetzt räumen die Regelhüter der FIFA ein: Die hätte es gar nicht geben dürfen!

Breel Embolo (29, l.) sieht Rot: Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen, räumen die obersten Regelhüter des Fußballs ein. © Ed Zurga/AP/dpa

Was war passiert? In der 69. Minute war Argentiniens Leandro Paredes (32) von Schiedsrichter Joao Pinheiro (38) wegen eines Fouls an dem Schweizer Stürmer verwarnt worden.

Kurze Zeit später schaltete sich jedoch der VAR ein, Pinheiro sah sich die Szene noch einmal an und erkannte, dass es sich um eine klare Schwalbe von Embolo gehandelt hatte. Entsprechend nahm er die Gelbe Karte gegen Paredes zurück, zeigte sie dafür aber Embolo, der dadurch mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Das entsprach allerdings nicht den Regeln zur Verwechslung von Spielern, wegen der der portugiesische Unparteiische die Gelbe Karte quasi "umwidmen" konnte, wie die Regelhüter jetzt klarstellten.

"Eine Gelbe Karte (Verwarnung), bei der es sich nicht um eine zweite Gelbe Karte handelt, darf nur überprüft werden, um den Spieler zu identifizieren, der das geahndete Vergehen begangen hat; das Vergehen selbst darf nicht überprüft oder geändert werden", hieß es in einer Mitteilung des IFAB, das für die internationalen Fußballregeln zuständig ist.

Heißt: Es hätte nur überprüft werden dürfen, ob Paredes das Foul wirklich begangen hat, nicht aber die Schwalbe von Embolo als neues Vergehen geahndet werden dürfen!