Das ist der Spielplan der WM 2026: Alle Partien der Vorrunde und K.-o.-Runde
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Die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist eine XXL-Veranstaltung, die es in dieser Form noch nicht gab. 48 Teams kämpfen zunächst in 12 Gruppen um den Einzug ins Sechzehntelfinale.
Hier erhaltet Ihr einen Überblick über den gesamten Spielplan der WM, die am 11. Juni mit dem Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika (21 Uhr) in Mexiko City startet und mit dem Finale am 19. Juli (21 Uhr) in New York endet.
WM 2026: Das ist der vollständige Spielplan
Insgesamt werden bei der WM 104 Spiele in 39 Tagen absolviert, wobei am 19. Juli im Finale in New York der neue Fußball-Weltmeister gekürt wird. Titelverteidiger ist Argentinien. Das Land sicherte sich vor vier Jahren in Katar den Pokal.
Titelfoto: Bildmontage: Chris Carlson/AP/dpa, Christian Charisius, dpa