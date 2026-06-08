08.06.2026 18:22 Das ist der Spielplan der WM 2026: Alle Partien der Vorrunde und K.-o.-Runde

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Die WM 2026 wird eine XXL-WM mit 48 Teams in 12 Gruppen. Wir liefern Euch den Spielplan mit allen Partien der Vorrunde und der K.-o.-Spiele.

Die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist eine XXL-Veranstaltung, die es in dieser Form noch nicht gab. 48 Teams kämpfen zunächst in 12 Gruppen um den Einzug ins Sechzehntelfinale. Hier erhaltet Ihr einen Überblick über den gesamten Spielplan der WM, die am 11. Juni mit dem Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika (21 Uhr) in Mexiko City startet und mit dem Finale am 19. Juli (21 Uhr) in New York endet. Der Spielplan der WM ähnelt einem großen Puzzle. Das deutsche Team um Innenverteidiger Jonathan Tah (30) ist in Gruppe E gefordert. © Bildmontage: Chris Carlson/AP/dpa, Christian Charisius, dpa WM 2026: Das ist der vollständige Spielplan Insgesamt werden bei der WM 104 Spiele in 39 Tagen absolviert, wobei am 19. Juli im Finale in New York der neue Fußball-Weltmeister gekürt wird. Titelverteidiger ist Argentinien. Das Land sicherte sich vor vier Jahren in Katar den Pokal.

Titelfoto: Bildmontage: Chris Carlson/AP/dpa, Christian Charisius, dpa