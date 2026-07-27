Ex-RB-Leipzig-Star Olmo mit heftigem Lügen-Vorwurf: "Ich habe nichts zu ihm gesagt!"

New Jersey (USA) - Ex-RB-Leipzig-Star Dani Olmo (28) hat mit der spanischen Nationalmannschaft die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gewonnen. Im Finale besiegte La Roja Argentinien mit 1:0 , der Jubel der Spanier war groß. Doch eine Szene nach Abpfiff hatte einen bitteren Beigeschmack.

Spaniens Dani Olmo (28) wurde nach dem Finalgewinn körperlich angegriffen. Inzwischen hat er darauf reagiert. © Foto von MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Fernsehbilder zeigten, wie Argentiniens Co-Trainer Roberto Ayala (53) nach dem Endspiel in East Rutherford den Goalgetter körperlich attackierte.

Kurz darauf entschuldigte sich der frühere Nationalspieler bei Olmo, sagte aber auch, dass es sich eher um einen Schubser als um einen Schlag gehandelt haben solle.

Viel wichtiger waren allerdings die Worte, dass der Angriff als Folge einer Aussage von Olmo passierte. Mit diesem vermeintlichen Gerücht räumte der Ex-Leipziger nun auf.

"Wer sich zwar entschuldigt, aber einen Schlag damit rechtfertigt, dass dieser eine Reaktion auf eine Bemerkung gewesen sei, der meint es sicher nicht ernst – denn er lügt", sagte Olmo der Zeitung "Diari de Terrassa" und ergänzte: "Ich habe nichts zu ihm gesagt, also muss er sich auch nicht entschuldigen. Was uns wirklich ausmacht, ist nicht der Fehler, sondern der Mut, ihn mit Demut, Ehrlichkeit und Würde einzugestehen."

Rumms. Ayala wollte mit seiner Entschuldigung einen "Schlussstrich" ziehen und im Falle eines persönlichen Wiedersehens den Vorfall noch einmal direkt mit dem Spieler aufarbeiten. Inzwischen scheint die ganze Sache aber sogar noch ein Nachspiel zu bekommen.