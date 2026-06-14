14.06.2026 15:20 Deutschland gegen Curaçao live: Wird die Hitze in Houston heute zum Problem?

WM 2026: Deutschland gegen Curaçao im TAG24-Liveticker! Das NRG Stadium in Houston ist überdacht und schützt die Spieler heute vor der Hitze.

Von Florian Mentele

Houston (USA) - Heute beginnt die WM 2026 für die deutsche Nationalmannschaft! Im ersten Spiel der Gruppe E (19 Uhr) ist ein Sieg gegen Curaçao eigentlich Pflicht für die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38).

Denn die Inselnation feiert nicht nur ihre WM-Premiere, sondern ist mit rund 156.000 Einwohnern auch noch das kleinste Land, das jemals an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Der Star steht beim Neuling an der Seitenlinie: Coach Dick Advocaat (78) trainierte bereits die Niederlande, Borussia Mönchengladbach, PSV Eindhoven oder Fenerbahce. In unserem großen TAG24-Liveticker zum ersten WM-Spiel der DFB-Auswahl versorgen wir Euch mit allen Informationen, Toren, Highlights und Nebengeräuschen.

15.20 Uhr: Wird die Hitze heute zum Problem?

Saftige 31 Grad Celsius bei satten 78 Prozent Luftfeuchtigkeit werden heute im texanischen Houston erwartet, Anstoßzeit vor Ort ist 12 Uhr mittags. Da werden Erinnerungen an die WM 1994 und die Hitzeschlacht in Dallas gegen Südkorea wach. Erwartet die DFB-Elf heute eine ähnliche Herausforderung? Die kurze Antwort: Nein. Denn Klimaanlagen sind inzwischen US-amerikanisches Kulturgut. Das NRG Stadion ist überdacht und wird angenehm runtergekühlt, die Nagelsmänner müssen also nicht pumpen und schwitzen wie Klinsi, Matthäus und Co. einst. "Ich bin froh, dass das Stadion geschlossen ist. Dann ist es nicht so heiß wie hier im Training", freute sich Deniz Undav (29) bereits im Vorfeld.

Das NRG Stadion des Football-Teams Houston Texans ist überdacht und schützt die Sportler vor der prasselnden Mittagshitze. © Tyler Kaufman/AP/dpa

15 Uhr: Hier wird der deutsche WM-Auftakt heute übertragen

Das erste WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft läuft natürlich im Free-TV, die ARD kümmert sich um den Auftakt. Dort beginnt die Vorberichterstattung um 18 Uhr mit Esther Sedlaczek (40) und Experte Bastian Schweinsteiger (41), zum Anpfiff übernimmt Kommentator Tom Bartels (60). Neben der Sendung im linearen Fernsehen ist das Spiel auch in der ARD-Mediathek als Livestream sowie auf Joyn zu sehen. Außerdem zeigt MagentaTV die Partie, beim kostenpflichtigen Streaminganbieter laufen alle 104 Begegnungen der Weltmeisterschaft. Hier geht es bereits 17 Uhr los, Johannes B. Kerner (61) und Laura Wontorra (37) führen durch die Show, als Experten sind Mats Hummels (37), Thomas Müller (36) und Jürgen Klopp (58) am Start. Kommentieren wird anschließend Wolff-Christoph Fuss (49). Infos zu den restlichen Begegnungen des Tages findet Ihr hier in unserem TV-Überblick zur WM 2026.

14.40 Uhr: Spruch von Jürgen Klopp sorgt vor erstem WM-Spiel für Wirbel

"Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf - noch", hatte Jürgen Klopp (58) beim Eröffnungsspiel in seiner neuen Rolle als Magenta-Experte gesagt. Vor allem das letzte Wörtchen kam bei den ehemaligen deutschen Nationalspielern Andreas Möller (58) und Stefan Effenberg (57) überhaupt nicht gut an. "Das geht gar nicht. Das ist ein wenig respektlos. Ein No Go! Jürgen Klopp wäre als Bundestrainer auch nicht so amüsiert", wetterte der 58-Jährige am Sonntag im "Doppelpass". Effenberg legte nach: "So einen Spruch kannst du beim Bierchen an der Bar machen, aber nicht vor einem Millionenpublikum. Das geht gar nicht." "Kloppo" ist für seine lockeren Sprüche bekannt und beliebt, ob der ohnehin viel kritisierte Nagelsmann diesen Seitenhieb unmittelbar vor Turnierstart aber gebraucht hätte, darüber lässt sich sicherlich streiten.

Hat Jürgen Klopp (58, l.) mit seinem Spruch über die Stränge geschlagen? Für Andreas Möller (58) auf jeden Fall. © Fredrik von Erichsen/dpa, Felix Hörhager/dpa

14.20 Uhr: Das ist der deutsche Gegner Curaçao

David gegen Goliath heißt es heute Abend ab 19 Uhr in Houston! Der 82. der Weltrangliste hat sich sensationell in der CONCACAF-Qualifikation durchgesetzt und ist dadurch erstmals bei einer WM dabei. Die Mannschaft von Trainer Dick Advocaat blieb dabei sogar ungeschlagen bei fünf Siegen und drei Unentschieden, besiegte unter anderem Jamaika und St. Lucia. Allerdings profitierte der Inselstaat auch davon, dass die Schwergewichte des Verbandes mit Mexiko, Kanada und den USA als Gastgeber bereits automatisch qualifiziert waren. Lehren aus der Vergangenheit kann die DFB-Elf nicht ziehen, denn es ist das allererste Duell gegen den Inselstaat aus der Karibik nördlich von Venezuela. Dafür gibt es einige hierzulande durchaus bekannte Gesichter im Team. Riechedly Bazoer (29) spielte für den VfL Wolfsburg, Joshua Brenet (32) sowie Knipser Jürgen Locadia (32) für die TSG Hoffenheim und Flügelspieler Tahith Chong (26) war in der Saison 2020/21 an Werder Bremen ausgeliehen.

Leroy Sané (30, r.) und Antonio Rüdiger (33) bei einer Fragerunde in Chicago. Beide wollen auch heute Abend lachen. © Christian Charisius/dpa

14 Uhr: Das WM-Spiel zwischen Deutschland und Curaçao im Liveticker