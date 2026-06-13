Unglaublicher Swag! Dieses WM-Team legt schon vor dem ersten Spiel den Auftritt des Jahres hin

Houston, Texas (USA) - Am Samstag wird bei der Fußball-WM 2026 die deutsche Nationalmannschaft in Houston im US-Bundesstaat Texas erwartet. Unwahrscheinlich, dass das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (39) dann für so viel Aufsehen sorgt wie die DR Kongo bei ihrer Ankunft.

Die DR Kongo bei der Ankunft am Flughafen in Houston. © Screenshot/X/Berdirakhmat

Denn die Mannschaft, um die es vor dem Turnier und der Einreise in die USA jede Menge Aufregung gab, drehte am Freitag am Flughafen aber mal so was von den Swag auf.

Die Menschen am Airport trauten ihren Augen kaum, als die Delegation den Flieger verließ und den Ankunftsbereich des Flughafens betrat. Alle Personen trugen schicke schwarze Anzüge, der Clou war eine Leopard-Verzierung rund um das Sakko. Zudem hielten Spieler und Offizielle neben ihren Koffern auch Leopard-Taschen in der Hand. Natürlich durfte da der Leopard als Brosche an der Jacke nicht fehlen.

Ganz schnell war das Netz voller Videos und Fotos von dem jetzt schon legendären Auftritt.

Vor ihrer Ankunft in den USA musste das Team lange Zeit zittern, denn aufgrund des Ebola-Ausbruchs im Kongo hatte das Weiße Haus eine 21-tägige Isolation von der Mannschaft gefordert.

Zu der Zeit befand sich die DR Kongo bereits bei ihrer WM-Vorbereitung in Belgien, die Spieler hatten zuvor ohnehin keinerlei Kontakte in ihr Heimatland, da sie allesamt im Ausland spielen.