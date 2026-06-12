Er gewann den Titel mit Pelé: Brasilianischer Weltmeister stirbt am WM-Eröffnungstag
Brasilien - Vor 56 Jahren stemmte Brito den WM-Pokal an der Seite von Pelé und einer legendären brasilianischen Nationalmannschaft in Mexiko in die Höhe. Ausgerechnet am Eröffnungstag der laufenden Weltmeisterschaft am selben Ort starb der frühere Innenverteidiger im Alter von 86 Jahren.
Das teilten seine Familie und der brasilianische Fußballverband (CBF) am Donnerstagabend mit.
"Brito hat uns als einer der größten Verteidiger in der Geschichte des brasilianischen Fußballs verlassen. Sein Beitrag zum WM-Sieg 1970 wird uns allen unvergessen bleiben. Ich erweise diesem Idol unseres Landes meinen Respekt. Möge sein Kampfgeist unseren Spielern, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen, als Inspiration dienen", erklärte CBF-Präsident Samir Xaud (42).
Der in Rio de Janeiro geborene Abwehrmann verbrachte fast seine gesamte Profikarriere in seiner Heimat und spielte dort unter anderem für Vasco da Gama, Flamengo, Cruzeiro und Botafogo.
Zwischen 1964 und 1972 stand er zudem 45 Mal für die Seleção auf dem Rasen. Bereits bei der WM 1966 kam er zum Einsatz, vier Jahre später bildete er gemeinsam mit Wilson da Silva Piazza (83) ein kongeniales Innenverteidiger-Gespann und bestritt alle WM-Partien über die volle Distanz.
So auch das Finale im Aztekenstadion, das Brasilien mit einer berauschenden Vorstellung gegen Italien 4:1 gewann.
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