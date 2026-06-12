Er gewann den Titel mit Pelé: Brasilianischer Weltmeister stirbt am WM-Eröffnungstag

Brasilien - Vor 56 Jahren stemmte Brito den WM-Pokal an der Seite von Pelé und einer legendären brasilianischen Nationalmannschaft in Mexiko in die Höhe. Ausgerechnet am Eröffnungstag der laufenden Weltmeisterschaft am selben Ort starb der frühere Innenverteidiger im Alter von 86 Jahren.

Der brasilianische Weltmeister Brito (†86) ist gestorben. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Das teilten seine Familie und der brasilianische Fußballverband (CBF) am Donnerstagabend mit.

"Brito hat uns als einer der größten Verteidiger in der Geschichte des brasilianischen Fußballs verlassen. Sein Beitrag zum WM-Sieg 1970 wird uns allen unvergessen bleiben. Ich erweise diesem Idol unseres Landes meinen Respekt. Möge sein Kampfgeist unseren Spielern, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen, als Inspiration dienen", erklärte CBF-Präsident Samir Xaud (42).

Der in Rio de Janeiro geborene Abwehrmann verbrachte fast seine gesamte Profikarriere in seiner Heimat und spielte dort unter anderem für Vasco da Gama, Flamengo, Cruzeiro und Botafogo.