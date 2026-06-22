Erst geholfen, dann liegen gelassen! Riesiger Wirbel um diese WM-Szene
Miami (USA) - Diese Szene sorgt für Wirbel! Beim sensationellen 2:2 von Kap Verde gegen Uruguay bewies Uruguays Federico Viñas (27) eigentlich Sportsgeist und half seinem von Krämpfen geplagten Gegenspieler Telmo Arcanjo (25). Doch kurz darauf ließ er den offensiven Mittelfeldspieler einfach liegen.
Obwohl sein Team mit 0:1 zurücklag und der Ball noch im Spiel war, blieb Viñas bei Arcanjo stehen und dehnte das rechte Bein des 25-Jährigen.
Plötzlich ergab sich für Uruguay jedoch die Chance auf einen aussichtsreichen Angriff – und Viñas ließ das Bein seines Gegners einfach fallen, um mit in den Strafraum zu laufen!
Zwar kam er selbst nicht mehr an den Ball, doch Maxi Araujo (26) vollendete den Angriff zum 1:1. Die Empörung bei Kap Verde, dass es keine Verletzungsunterbrechung gab, war entsprechend riesig, es kam zu lautstarken Protesten, auch wenn das Team den Ball zuvor selbst ins Aus hätte spielen können.
Viñas selbst rechtfertigte sich im Anschluss: "Mein Gegenspieler brauchte mich. Aber mein Team brauchte mich noch mehr."
Nur rund fünf Minuten später legte La Celeste nach und drehte das Spiel so kurz vor der Pause, Kap Verde kam allerdings in der zweiten Hälfte durch einen Treffer von Helio Varela (24) noch einmal zurück.
WM 2026: Kap Verdes Coach Bubista ärgert sich über mangelndes Fairplay von Uruguay
Trotz des zweiten Unentschiedens bei dem XXL-Turnier war Kap-Verde-Coach Bubista (56) nach Abpfiff entsprechend bedient.
"Ich war verärgert über diese Szene", sagte der 56-Jährige: "Denn Marcelo Bielsa [Trainer von Uruguay, Anm. d. Red.] lebt uns in jeder Pressekonferenz und in jedem Spiel Fairplay vor. Von ihm haben wir alle gelernt, was Fairplay bedeutet."
2019 war Bielsa als damaliger Coach von Leeds United mit dem Fairplay-Preis der FIFA ausgezeichnet worden, nachdem er seine Mannschaft gegen Aston Villa angewiesen hatte, ein Tor zuzulassen, weil sie zuvor selbst getroffen hatte, als ein gegnerischer Spieler am Boden lag. Gegen Kap Verde reagierte der 70-Jährige aber nicht.
Ob Arcanjo im abschließenden Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien mitwirken kann, ist noch unklar. Nach der Szene mit Viñas humpelte der 25-Jährige zunächst noch weiter über den Platz, musste dann allerdings behandelt und zur Pause ausgewechselt werden.
Titelfoto: Bildmontage: CHANDAN KHANNA / AFP, Screenshot/X/@tysonphotoo