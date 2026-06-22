Erst geholfen, dann liegen gelassen! Riesiger Wirbel um diese WM-Szene

Miami (USA) - Diese Szene sorgt für Wirbel! Beim sensationellen 2:2 von Kap Verde gegen Uruguay bewies Uruguays Federico Viñas (27) eigentlich Sportsgeist und half seinem von Krämpfen geplagten Gegenspieler Telmo Arcanjo (25). Doch kurz darauf ließ er den offensiven Mittelfeldspieler einfach liegen.

Federico Viñas (27, l.) und Telmo Arcanjo (25) sorgten beim WM-Spiel zwischen Uruguay und Kap Verde für Aufsehen. © Chandan Khanna / AFP

Obwohl sein Team mit 0:1 zurücklag und der Ball noch im Spiel war, blieb Viñas bei Arcanjo stehen und dehnte das rechte Bein des 25-Jährigen.

Plötzlich ergab sich für Uruguay jedoch die Chance auf einen aussichtsreichen Angriff – und Viñas ließ das Bein seines Gegners einfach fallen, um mit in den Strafraum zu laufen!

Zwar kam er selbst nicht mehr an den Ball, doch Maxi Araujo (26) vollendete den Angriff zum 1:1. Die Empörung bei Kap Verde, dass es keine Verletzungsunterbrechung gab, war entsprechend riesig, es kam zu lautstarken Protesten, auch wenn das Team den Ball zuvor selbst ins Aus hätte spielen können.

Viñas selbst rechtfertigte sich im Anschluss: "Mein Gegenspieler brauchte mich. Aber mein Team brauchte mich noch mehr."

Nur rund fünf Minuten später legte La Celeste nach und drehte das Spiel so kurz vor der Pause, Kap Verde kam allerdings in der zweiten Hälfte durch einen Treffer von Helio Varela (24) noch einmal zurück.