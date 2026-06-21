Freital im WM-Fieber: Public Viewing lockt viele Fußballfans ins Stadion

Freital - Bestes Wetter zum Mitfiebern! Am Samstagabend hat das TAG24-Sommerkino mit einem Public-Viewing-Event zahlreiche Fußballfans in die Freitaler WGF-Arena gelockt. Auf dem Programm stand das WM-Spiel Deutschland gegen Elfenbeinküste.

Von Donnerstag bis Sonntag läuft in der Freitaler WGF-Arena das TAG24-Sommerkino. © Steffen Füssel

Während zunächst noch der Wunschfilm "Bohemian Rhapsody" auf der Leinwand lief, hatten sich bereits viele Besucher mit Deutschlandtrikots und anderen Fan-Artikeln im Stadion eingefunden.

Dazu gehörte etwa Anett Franz (46), die mit ihrer Mutter Maud-Ellen Franz (80) beim Public Viewing vorbeischaute. "Es ist wirklich schön, dass es das hier wieder gibt. Sonst musste man immer nach Dresden fahren", erzählt die Freitalerin. Früher sei das Freizeitzentrum "Hains" immer der Treffpunkt fürs Fußballschauen gewesen.

Ebenfalls aus der Stadt kam das Pärchen Heike Kaiser (48) und Heiko Haufe (44). Die beiden wohnen gleich um die Ecke und hatten über Plakate vom Public Viewing erfahren. "Für uns ist es das erste Mal. Wir hoffen, dass ein solches Event auch später nochmal hier stattfindet."

Zu einem solchen Wunsch würde sicherlich auch Familie Schwärig aus Dippoldiswalde nicht Nein sagen. Vater Daniel (35) war mit seinen Söhnen Ben-Luca (8) und Finn-Luis (11) angereist. "Uns interessiert nur Fußball, keine Filme", sagen die beiden Jungs, die als SC-Freital-Spieler das Stadion schon gut kennen.