Freital im WM-Fieber: Public Viewing lockt viele Fußballfans ins Stadion

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Bestes Wetter zum Mitfiebern! Am Samstagabend hat das TAG24-Sommerkino mit einem Public-Viewing-Event zahlreiche Fußballfans in die Freitaler WGF-Arena gelockt.

Von Maximilian Schiffhorst

Freital - Bestes Wetter zum Mitfiebern! Am Samstagabend hat das TAG24-Sommerkino mit einem Public-Viewing-Event zahlreiche Fußballfans in die Freitaler WGF-Arena gelockt. Auf dem Programm stand das WM-Spiel Deutschland gegen Elfenbeinküste.

Von Donnerstag bis Sonntag läuft in der Freitaler WGF-Arena das TAG24-Sommerkino.
Von Donnerstag bis Sonntag läuft in der Freitaler WGF-Arena das TAG24-Sommerkino.  © Steffen Füssel

Während zunächst noch der Wunschfilm "Bohemian Rhapsody" auf der Leinwand lief, hatten sich bereits viele Besucher mit Deutschlandtrikots und anderen Fan-Artikeln im Stadion eingefunden.

Dazu gehörte etwa Anett Franz (46), die mit ihrer Mutter Maud-Ellen Franz (80) beim Public Viewing vorbeischaute. "Es ist wirklich schön, dass es das hier wieder gibt. Sonst musste man immer nach Dresden fahren", erzählt die Freitalerin. Früher sei das Freizeitzentrum "Hains" immer der Treffpunkt fürs Fußballschauen gewesen.

Ebenfalls aus der Stadt kam das Pärchen Heike Kaiser (48) und Heiko Haufe (44). Die beiden wohnen gleich um die Ecke und hatten über Plakate vom Public Viewing erfahren. "Für uns ist es das erste Mal. Wir hoffen, dass ein solches Event auch später nochmal hier stattfindet."

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Zu einem solchen Wunsch würde sicherlich auch Familie Schwärig aus Dippoldiswalde nicht Nein sagen. Vater Daniel (35) war mit seinen Söhnen Ben-Luca (8) und Finn-Luis (11) angereist. "Uns interessiert nur Fußball, keine Filme", sagen die beiden Jungs, die als SC-Freital-Spieler das Stadion schon gut kennen.

Rentnerin Maud-Ellen Franz (80) und ihre Tochter Anett (46), Mitarbeiterin bei der Stadtverwaltung Freital, freuten sich auf einen spannenden Fußball-Abend.
Rentnerin Maud-Ellen Franz (80) und ihre Tochter Anett (46), Mitarbeiterin bei der Stadtverwaltung Freital, freuten sich auf einen spannenden Fußball-Abend.  © Steffen Füssel
Im WM-Fieber war auch das Busfahrer-Paar Heike Kaiser (48) und Heiko Haufe (44).
Im WM-Fieber war auch das Busfahrer-Paar Heike Kaiser (48) und Heiko Haufe (44).  © Steffen Füssel
Lager-Logistiker Daniel Schwärig (35) hatte über den Verein seiner Kinder Ben-Luca (8) und Finn-Luis (11, r.) vom Public Viewing erfahren.
Lager-Logistiker Daniel Schwärig (35) hatte über den Verein seiner Kinder Ben-Luca (8) und Finn-Luis (11, r.) vom Public Viewing erfahren.  © Steffen Füssel

Fan Thomas Ott über zweites WM-Spiel der Deutschen: "Wird nicht einfach"

Kamen für ein Familientreffen zusammen: Zerspanungsmechaniker Thomas Ott (37, r.), sein Neffe und Elektromeister Robin Tiegel (32) sowie dessen Mutter Jana Spehner (56), Mitarbeiterin im Freibad.
Kamen für ein Familientreffen zusammen: Zerspanungsmechaniker Thomas Ott (37, r.), sein Neffe und Elektromeister Robin Tiegel (32) sowie dessen Mutter Jana Spehner (56), Mitarbeiterin im Freibad.  © Steffen Füssel

Alle Befragten waren sich natürlich sicher, dass Deutschland die Partie gewinnt. Nur beim Ergebnis gab es unterschiedliche Meinungen. Die Tipps reichten von einem 2:1-Sieg über ein 3:2- bis zu einem 4:0-Sieg.

"Der Gegner ist schon stark. Das wird nicht einfach für die Deutschen", dachte Thomas Ott (37), der ebenso wie sein Neffe Robin Tiegel (32) in Freital wohnt. "Das ist hier ein Familientreffen heute", sagte er.

Dass Ott mit seiner Vermutung recht behalten wird, zeigte sich wenig später. Mit einem Rückstand von 0:1 ging die deutsche Mannschaft in die Halbzeitpause.

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Letztlich reichte es jedoch – auch dank einer starken Ersatzbank – für einen 2:1-Sieg.

Titelfoto: Montage: Steffen Füssel (3)

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