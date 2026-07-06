06.07.2026 07:55 Größter Sportpolit-Skandal aller Zeiten? Trump soll für Aufhebung der Rot-Sperre eines US-Stars bei der WM gesorgt haben

Sorgt Donald Trump für den größten Sportpolit-Skandal aller Zeiten? US-Präsident soll die Aufhebung der Sperre von Falorin Balogun bei der WM angewiesen haben.

Von Tina Hofmann

USA - Donald Trump (80) sorgt bei der Fußball-WM womöglich für den größten jemals dagewesenen Sportpolit-Skandal. Wie jetzt ans Licht kommt, soll er hinter der Aufhebung der Sperre von US-Nationalspieler Folarin Balogun (25) stecken. Der Mittelstürmer der AS Monaco hatte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina eigentlich die Rote Karte gesehen und müsste damit in der Nacht zu Dienstag im Achtelfinale aussetzen.

US-Präsident Donald Trump (80, r.) und FIFA-Boss Gianni Infantino (56, l.) sollen hinter der Aufhebung der Sperre von US-Nationalspieler Folarin Balogun (25) stecken. © MANDEL NGAN / POOL / AFP Am Sonntag wurde die Strafe von der FIFA aber plötzlich zur Bewährung ausgesetzt, somit ist der Offensivmann gegen Belgien spielberechtigt. Wie zahlreiche Medien berichten, soll Donald Trump höchstpersönlich bei FIFA-Boss Gianni Infantino (56) angerufen und ihn zur Überprüfung der Entscheidung und schließlich der Aufhebung der Sperre gedrängt haben. Auf seiner Plattform "Truth Social" lobte Trump später die Rücknahme der Strafe. "Danke, FIFA, dass Ihr das Richtige getan und eine große Ungerechtigkeit rückgängig gemacht habt." Das brachte den Stein ins Rollen, dass der US-Präsident höchstpersönlich hinter dem Sinneswandel des Weltverbandes steckt. Fußball-WM 2026 Alle Spiele der WM 2026 im Überblick: Hier werden die Spiele am Montag und in der Nacht zu Dienstag übertragen Folarin Balogun ist mit drei Toren der bislang erfolgreichste WM-Torschütze der USA. Gegen Bosnien-Herzegowina hatte er nach einem Videobeweis die Rote Karte gesehen. Er war Verteidiger Tarik Muharemovic (23) böse auf den Knöchel getreten. Nicht nur beim nächsten Gegner Belgien, sondern auch beim europäischen Verband ist die Empörung groß. Die UEFA will sich womöglich noch im Laufe des Montags zu Wort melden. Die Belgier versuchen, die Aufhebung der Sperre noch rückgängig machen zu lassen.

Schiedsrichter Raphael Claus (46) aus Brasilien zeigte Balogun die Rote Karte nach einem rüden Einsteigen. © Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

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