Rücktritts-Flut bei WM geht weiter! Zwei Trainer-Abschiede in einer Nacht

USA - Die Flut an Trainerrücktritten bei der WM geht weiter! Rund eineinhalb Tage nach dem Aus von Ghana im Sechzehntelfinale gegen Kolumbien hat Nationalcoach Carlos Queiroz (73) seinen Abschied bekannt gegeben.

Carlos Queiroz (73) verabschiedet sich nach nur drei Monaten wieder von der ghanaischen Nationalmannschaft. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

"Es war mir eine Ehre und ein Privileg, meinem Land und den Black Stars zu dienen", schrieb der 73-Jährige auf Instagram: "Ich verlasse diese Reise voller Stolz auf das, was wir erreicht haben, aber auch mit der gesunden Unzufriedenheit derer, die immer mehr wollten. Ein höheres Niveau zu erreichen, sollte niemals das Ziel sein – es sollte der Anfang noch größerer Ambitionen sein."

Dabei hatte er sein Amt erst im April angetreten, als Ghana Otto Addo (51) nach der 1:2-Niederlage gegen Deutschland entlassen hatte.

Doch in der Zeit erlebte er anscheinend nicht nur Positives, denn er ließ einen kleinen Seitenhieb gegen den Verband folgen.

"Die Zukunft der Black Stars wird nicht nur auf dem Spielfeld gestaltet. Der Erfolg der Black Stars muss abseits des Spielfelds beginnen, indem wir das bestmögliche Umfeld schaffen, um Ghanas außergewöhnliche Fußballtalente vorzubereiten, zu schützen und zu fördern", fand er offenbar nicht die besten Bedingungen für die Entwicklung des Nationalteams vor.