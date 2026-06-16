Historisch! So etwas passierte bei der WM zuletzt vor fast 70 Jahren
Los Angeles (Kalifornien, USA) - Kaum hat die Fußball-Weltmeiterschaft in Kanada, Mexiko und den USA begonnen, da ist schon eine Uralt-Marke Geschichte: Vier Spiele, allesamt Remis.
Sowohl am Montagabend als auch in der Nacht auf Dienstag gab es keinen Sieger. Historisch, denn etwas Vergleichbares liegt nämlich fast sieben Jahrzehnte zurück.
Bei der WM 1958 endeten die Partien Deutschland gegen Nordirland sowie England gegen Österreich jeweils 2:2, Paraguay und das frühere Jugoslawien trennten sich 3:3, das Duell zwischen Schweden und Wales endete gar torlos.
Exakt 68 Jahre danach wiederholt sich das seltene Bild: Titelanwärter Spanien und Kap Verde eröffneten mit einem 0:0, Belgien und Ägypten spielten anschließend 1:1. Danach trennten sich Saudi-Arabien und Uruguay ebenfalls 1:1, bevor Iran und Neuseeland ein 2:2 nachlegten.
"Perfekt ausgeglichen, so wie es sein sollte", kommentierte der Weltverband Fifa die vier Remis des Tages auf der Plattform X.
Gerade angesichts des Einbahnstraßenfußballs der Spanier dürfte diese Aussage bei vielen Fans für Stirnrunzeln sorgen. Wirklich ausgeglichen ist schließlich bislang nur eines, die Ticketpreise, und zwar im oberen Bereich.
Titelfoto: Marta Lavandier/AP/dpa