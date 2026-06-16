Historisch! So etwas passierte bei der WM zuletzt vor fast 70 Jahren

Die Zuschauer erlebten bisher auffällig viele Unentschieden. © Marta Lavandier/AP/dpa

Sowohl am Montagabend als auch in der Nacht auf Dienstag gab es keinen Sieger. Historisch, denn etwas Vergleichbares liegt nämlich fast sieben Jahrzehnte zurück.

Bei der WM 1958 endeten die Partien Deutschland gegen Nordirland sowie England gegen Österreich jeweils 2:2, Paraguay und das frühere Jugoslawien trennten sich 3:3, das Duell zwischen Schweden und Wales endete gar torlos.

Exakt 68 Jahre danach wiederholt sich das seltene Bild: Titelanwärter Spanien und Kap Verde eröffneten mit einem 0:0, Belgien und Ägypten spielten anschließend 1:1. Danach trennten sich Saudi-Arabien und Uruguay ebenfalls 1:1, bevor Iran und Neuseeland ein 2:2 nachlegten.