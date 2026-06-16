WM 2026 live: XXL-Knall! Nationaltrainer nach nur einem Spiel gefeuert

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WM 2026 im Liveticker: Trainer-Entlassung fix! Sabri Lamouchi ist nicht länger Chefcoach der tunesischen Nationalmannschaft.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Juliane Bonkowski, Florian Mentele, Aliena Rein, Thorben Latzel

Die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist in vollem Gange. Bei der XXL-WM, die noch bis zum 19. Juli andauert, nehmen erstmals 48 Länder teil. Die deutsche Nationalmannschaft hat einen Euphorie auslösenden Auftaktsieg gegen Curaçao gefeiert und sich mit 7:1 (3:1) durchgesetzt. Weitere Gegner in der Gruppe E sind die Elfenbeinküste und Ecuador.

Das Ziel des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ist der WM-Titel, doch bis zu einem möglichen Triumph im Endspiel am 19. Juli in New York ist es ein weiter Weg. Als Titelverteidiger geht Argentinien ins Rennen. Das Team um Superstar Lionel Messi (38) sicherte sich im Winter 2022 in Katar den Pokal.

In unserem WM-Ticker versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen vor dem Auftaktspiel und während des Turniers.

16. Juni, 8.26 Uhr: Tunesiens Nationaltrainer entlassen

Man hatte es schon befürchtet, nun ist es offiziell: Das 1:5-Debakel zum WM-Auftakt gegen Schweden hat Sabri Lamouchi (54) das Amt als Trainer der tunesischen Nationalmannschaft gekostet.

Wie der Verband zwei Tage nach dem 1:5 bestätigte, ist der 54-Jährige mit sofortiger Wirkung freigestellt worden. Die Nachfolge tritt demnach Hervé Renard (57) an.

Nach 1998 kommt es damit für die Nordafrikaner schon zum zweiten Mal während einer WM zu einem Trainerwechsel. Damals traf es Henryk Kasperczak (79) nach zwei Niederlagen in der Gruppenphase.

Lamouchi war erst seit Mitte Januar im Amt, konnte die Mannschaft aber nicht auf Kurs bringen. Fünf Spiele, vier Niederlagen, dazu eine üble 0:5-Klatsche gegen Belgien in der Generalprobe vor dem Start des XXL-Turniers. Einziger Lichtblick blieb der knappe 1:0-Sieg gegen Haiti.

Sabri Lamouchi (54) ist nicht länger Trainer der tunesischen Nationalmannschaft.
Sabri Lamouchi (54) ist nicht länger Trainer der tunesischen Nationalmannschaft.  © Julio Cesar AGUILAR / AFP

16. Juni, 6.24 Uhr: Iran-Remis nach Doppel-Rückstand

Die iranischen Fußballer haben sich nach einer von Widerständen geprägten Vorbereitung zum WM-Auftakt einen Punkt erarbeitet.

In ihrem politisch aufgeladenen ersten Turnierauftritt trennte sich das "Team Melli" in Los Angeles mit 2:2 (1:1) von Außenseiter Neuseeland.

Zwar ging Neuseeland durch Elijah Just (7. Minute, 55.) zweimal in Front, doch Ramin Rezaeian (32.) und Mohammad Mohebi (65.) sorgten jeweils für den Ausgleich und sicherten den Iranern einen Punkt.

Iran - Neuseeland 2:2 (1:1)

Tore: 0:1 Just (7. Minute), 1:1 Rezaeian (32.), 1:2 Just (54.), 2:2 Mohebi (64.)

Gelbe Karten: Hajsafi (1) / -

Irans Mohammad Mohebi (27) bejubelt seinen Treffer zum 2:2-Ausgleich.
Irans Mohammad Mohebi (27) bejubelt seinen Treffer zum 2:2-Ausgleich.  © Frederic J. BROWN / AFP

16. Juni, 6.15 Uhr: Uruguay nur mit Unentschieden gegen Saudi-Arabien

Der erhoffte Auftaktsieg blieb auch Uruguay verwehrt. Nach dem Remis von Titelanwärter Spanien musste sich die Auswahl von Nationaltrainer Marcelo Bielsa in Miami gegen Saudi-Arabien mit einem 1:1 (0:1) zufriedengeben.

Maxi Araujo (80. Minute) verhinderte mit seinem späten Ausgleich eine Niederlage Uruguays. Die nach dem Seitenwechsel drückend überlegene La Celeste wurde damit zumindest mit einem Punkt belohnt.

Saudi-Arabien - Uruguay 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Al-Amri (41. Minute), 1:1 M. Araújo (80.)

Gelbe Karten: Al-Amri (1) / -

Für Federico Vinas (27) und seine Teamkollegen verlief der Start ins Turnier anders als erhofft.
Für Federico Vinas (27) und seine Teamkollegen verlief der Start ins Turnier anders als erhofft.  © Rebecca Blackwell/AP/dpa

15. Juni, 22.58 Uhr: Ägypten ringt Belgien ein Unentschieden ab

Die Überraschungen bei der Weltmeisterschaft häufen sich: Am Montagabend kamen die zumindest auf dem Papier leicht favorisierten Belgier nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Ägypten hinaus.

Emam Ashour brachte die Pharaonen bereits im ersten Durchgang mit einem strammen Abschluss in Front, ein Eigentor von Mohamed Hany nach dem Seitenwechsel rettete der belgischen Auswahl um Top-Star Kevin De Bruyne aber noch einen Zähler zum Auftakt.

Belgien - Ägypten 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Emam Ashour (20.), 1:1 Mohamed Hany (Eigentor, 66.)

Gelbe Karten: Castagne (1), De Cuyper (1) / Attia (1), Fatouh (1)

Ein Eigentor von Hany (r.) bescherte den Belgiern noch einen Punkt.
Ein Eigentor von Hany (r.) bescherte den Belgiern noch einen Punkt.  © Manu Fernandez/AP/dpa

15. Juni, 21.56 Uhr: Kap-Verde-Oldie lässt Spanien verzweifeln - und explodiert im Netz

Was für eine Gala-Vorstellung von Vozinha (40)! Der Torwart von Kap Verde hat bei der Sensation gegen Spanien überragt.

Welchen Rekord er dabei gebrochen hat und wie er anschließend im Netz durch die Decke ging, erfahrt Ihr unter: "Torwart-Oldie macht sich gegen Spanien unsterblich - und explodiert im Netz".

15. Juni, 19.47 Uhr: Spanien blamiert sich zum WM-Auftakt gegen Kap Verde

Das ist wohl die größte Überraschung des bisherigen Turniers! Europameister Spanien kam in ersten WM-Spiel nicht über ein torloses Unentschieden gegen Kap Verde hinaus.

Zwar gab die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente über fast das ganze Spiel den Ton an, verzweifelte dabei aber an der eigenen Chancenverwertung und dem bärenstarken Schlussmann Vozinha. Zudem spielte der nun 64. der Weltrangliste hin und wieder durchaus frech nach vorn und hätte sogar selbst den Lucky Punch landen können. Auch die Einwechslung von Lamine Yamal, der im ersten Spiel eigentlich noch wegen einer gerade überstandenen Verletzung geschont werden sollte, brachte nicht mehr das ersehnte Tor.

Spanien - Kap Verde 0:0 (0:0)

Tore: -

Gelbe Karten: Pedri (1) / Sidny (1)

Lamine Yamal (r.) und seine Spanier haben den Ball nicht im Tor von Kap Verde unterbekommen.
Lamine Yamal (r.) und seine Spanier haben den Ball nicht im Tor von Kap Verde unterbekommen.  © Erik S. Lesser/AP/dpa

15. Juni, 19.35 Uhr: Tunesien bestätigt Trainer-Rauswurf

Was bereits im Laufe des Tages durchsickerte, ist nun fix: Tunesien trennt sich nach der 1:5-Klatsche im ersten WM-Spiel gegen Schweden von Trainer Sabri Lamouchi (54)!

Das bestätigte der tunesische Fußballverband (FTF) in einem Statement. Demnach übernimmt der Technische Direktor Mondher Kebaier (56) die Aufgabe interimsweise für den Rest des Turniers.

15. Juni, 14.24 Uhr: Adidas bremst DFB-Hype mit Trikot-Fail

Ausgerechnet nach dem starken Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao gehen Ausrüster Adidas die Trikots aus.

Alles dazu lest Ihr unter: "Ausgerechnet jetzt! Adidas bremst DFB-Hype mit Trikot-Fail aus".

15. Juni, 14.08 Uhr: Tunesien schmeißt offenbar Nationaltrainer raus

Das ging schnell! Nach der 1:5-Klatsche im WM-Auftaktspiel gegen Schweden soll Tunesien unmittelbar vor der Entlassung von Nationaltrainer Sabri Lamouchi (54) stehen.

Das berichtet Sportjournalist Romain Molina ("The Guardian" und "New York Times") in den sozialen Netzwerken. Der Ex-Profi, der erst seit Mitte Januar im Amt ist, soll direkt nach der Niederlage von seinen Aufgaben entbunden worden sein. Eine offizielle Bestätigung des Verbands steht aber noch aus.

Darf Sabri Lamouchi (54) auch noch im zweiten WM-Spiel an der Seitenlinie stehen oder muss er wirklich gehen?
Darf Sabri Lamouchi (54) auch noch im zweiten WM-Spiel an der Seitenlinie stehen oder muss er wirklich gehen?  © Matias Delacroix/AP/dpa

15. Juni, 13.34 Uhr: Kampfjet-Alarm über den WM-Stadien

Kommen bei der WM vielleicht auch Kampfjets aus der Luft zum Einsatz, um zusätzlich abzusichern?

TAG24 hat beim Nordamerikanischen Luftverteidigungskommando NORAD nachgehakt und dort schließlich eine Antwort bekommen.

Mehr dazu hier: "Kampfjet-Patrouillen über den WM-Stadien: Das steckt dahinter!"

Titelfoto: Julio Cesar AGUILAR / AFP

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