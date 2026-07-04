04.07.2026 12:14 Kurioser WM-Werbespot im ZDF: Was steckt hinter dem Anti-FIFA-Clip in der Trinkpause?

Streamer HandOfBlood schießt gegen die FIFA und die neu geschaffenen Trinkpausen bei der WM 2026 - in einem Werbespot während der Trinkpause.

Von Aliena Rein

USA - Wer am Freitagmorgen früh aufgestanden ist, um das WM-Sechzehntelfinale zwischen der Schweiz und Algerien im ZDF zu sehen, dürfte während der "Hydration Break" nicht schlecht gestaunt haben.

Während der Trinkpause im WM-Spiel zwischen der Schweiz und Algerien spielte das ZDF plötzlich einen kuriosen Werbespot ab. © Lindsey Wasson/AP/dpa Denn zwischen den Hochglanz-Spots der "klassischen" Werbepartner während der Trinkpause tauchte plötzlich ein wohl mit dem Handy aufgenommenes Hochkant-Video in einem Auto auf. "So, geehrtes ZDF-Publikum, ich habe nur 15 Sekunden, denn diese Spots sind arschteuer", rattert der im Auto sitzende Mann herunter. "Liebe Grüße an die FIFA, WM wird jedes Jahr besser. Diese Werbepausen, äh, Trinkpausen auch super für die Wirtschaft, äh, für den Sport." Für nicht einmal eine Sekunde hält er schließlich eine Getränkedose in die Kamera: "So, wie viel habe ich noch? Ach so ja, kauft mal bitte ...", dann bricht der Spot ab. Fußball-WM 2026 Wie kann der nicht drin sein? Bundesliga-Profi sorgt für den Fehlschuss der WM Protest gegen die Trinkpausen in einem Werbespot in der Trinkpause! Doch wer steckt hinter der Aktion?

Der Werbespot im Video

WM 2026: HandOfBlood nimmt Trinkpausen aufs Korn