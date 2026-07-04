WM 2026 live: Spanien-Kracher am Montag! Jetzt stehen alle Achtelfinal-Partien fest
Die Achtelfinalspiele der Fußball-WM 2026 stehen fest. Kanada, Brasilien, Marokko, Paraguay, Norwegen, Frankreich, Mexiko, England, USA, Belgien, Spanien, Portugal, Schweiz, Argentinien, Ägypten und Kolumbien haben es in die Runde der letzten 16 geschafft.
Deutschland ist in der ersten K.-o.-Runde hingegen bereits an Paraguay gescheitert, woraufhin Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) zurückgetreten ist.
Am Samstagabend stehen mit Kanada gegen Marokko (19 Uhr) und Paraguay gegen Frankreich schon die ersten Achtelfinals an.
In unserem WM-Ticker versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen während des Turniers.
4. Juli, 8.21 Uhr: Das sind die Achtelfinals der WM 2026
Die erste K.-o.-Runde ist gespielt, damit stehen auch die letzten Achtelfinalpartien fest! Die größte Überraschung ist dabei wohl, dass die deutsche Nationalmannschaft nicht mit von der Partie ist, trotzdem gibt es mehr als genug Spiele, bei denen sich das Anschauen lohnt.
Die Achtelfinalspiele im Überblick:
Kanada - Marokko (Samstag, 19 Uhr)
Paraguay - Frankreich (Samstag, 23 Uhr)
Brasilien - Norwegen (Sonntag, 22 Uhr)
Mexiko - England (Montag, 2 Uhr)
Portugal - Spanien (Montag, 21 Uhr)
USA - Belgien (Dienstag, 2 Uhr)
Argentinien - Ägypten (Dienstag, 18 Uhr)
Schweiz - Kolumbien (Dienstag (22 Uhr)
4. Juli, 7.30 Uhr: Argentinien zittert sich weiter, Kolumbien siegt knapp
Kap Verde ist haarscharf an der Riesensensation vorbeigeschrammt! In der Nacht auf Samstag zwang der kleine Inselstaat den amtierenden Weltmeister Argentinien in die Verlängerung.
Dort besorgte der ehemalige Drittligaprofi Sidny Lopes Cabral mit einem absoluten Traumtor erneut für den zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe ausgerechnet ein Eigentor den Underdog aus dem Turnier kegelte.
Im zweiten Spiel der Nacht setzte sich Kolumbien dann knapp mit 1:0 gegen Ghana durch, Jhon Arias erzielte bereits in der 14. Minute das goldene Tor. Somit stehen nun bereits alle Achtelfinalpartien fest, am heutigen Samstagabend geht es um 19 Uhr los mit Kanada gegen Marokko.
Argentinien - Kap Verde 3:2 n.V. (1:0,1:1)
Argentinien: Emiliano Martinez - Molina (104. Montiel), Romero, Li. Martinez, F. Medina (85. Tagliafico) - De Paul (84. Paredes), Mac Allister, Fernández, Almada (63. Gonzalez) - Messi - La. Martínez (63. J. Alvarez)
Kap Verde: Vozinha - S. Moreira, R. Lopes, Diney, Lopes Cabral - K. Pina (100. Benchimol) - R. Mendes (80. W. Semedo), L. Duarte (67. Monteiro), D. Duarte (100. W. Semedo), Cabral (80. H. Varela) - Da Costa (67. D. Livramento)
Schiedsrichter: Drew Fischer (Kanada) - Zuschauer: 64478
Tore: 1:0 Messi (29.), 1:1 D. Duarte (59.), 2:1 Li. Martinez (92.), 2:2 Lopes Cabral (103.), 3:2 Diney (111./Eigentor)
Gelbe Karten: Montiel (1) / K. Pina (1)
Kolumbien - Ghana 1:0 (1:0)
Kolumbien: C. Vargas - Muñoz, Lucumi, D. Sánchez, Mojica - Lerma, Puerta - J. Arias (72. J. Quintero), James Rodríguez (46. Rios), Luis Díaz (90. Campaz) - Cordoba (8. Suárez)
Ghana: Ati Zigi - Senaya (13. Seidu), Opoku, Luckassen, Mensah - Thomas Partey, Sibo (62. Owusu), Yirenkyi (79. Adu) - I. Williams (62. Fatawu), J. Ayew (79. Nuamah), Semenyo
Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)
Zuschauer: 69.045
Tore: 1:0 J. Arias (14.)
Gelbe Karten: J. Arias (1), Rios (1) / Yirenkyi (2), Fatawu (1), Seidu (1)
3. Juli, 23.07 Uhr: Elfmeter-Krimi mit Happy End! Salahs Pharaonen stehen im Achtelfinale
Ein historischer Erfolg für Ägypten! Die Mannschaft um Superstar Mohamed Salah sowie Ex-Frankfurt-Start Omar Marmoush hat erstmals ein K.-o.-Spiel bei einer WM gewonnen.
Der siebenmalige Afrika-Cup-Gewinner setzte sich am Freitag im Sechzehntelfinale gegen Australien durch.
Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen, in dem die Pharaonen mit 4:2 die Oberhand behielten, sich somit den Platz unter den besten 16 Teams sicherten.
Endergebnis
Australien - Ägypten 2:4 i.E. (0:1,1:1,1:1)
Australien: Beach (119. Ryan) - Circati, H. J. Souttar, Herrington - Bos (46. Trewin), Irvine, O'Neill (91. Okon-Engstler), Behich - Volpato (74. Hrustic), Metcalfe (91. Mabil) - Irankunda (74. M. Touré)
Ägypten: Ufa Schobeir - Hani, Jasser Ibrahim, Rabia, Hafes (80. Trezeguet) - Attia (120.+1 Saber), Fathi (67. Abdelmaguid) - Salah, Ashour, Ziko (67. H. Hassan) - Marmoush (106. Hamza Abdelkarim)
Schiedsrichter: Gustavo Tejera (Uruguay)
Zuschauer: 70.244
Tore: 0:1 Ashour (13.), 1:1 Hani (55./Eigentor)
Elfmeterschießen: H. J. Souttar verschießt, 0:1 Saber, 1:1 Irvine, 1:2 Rabia, 2:2 Mabil, 2:3 Salah, Herrington verschießt, 2:4 Abdelmaguid
Gelbe Karten: - / H. Hassan (1), Jasser Ibrahim (2)
3. Juli, 16.36 Uhr: Mehrere Tunesier positiv auf Doping getestet
Erst hatte die überraschende Entlassung von Trainer Sabri Lamouchi (54) nach der ersten WM-Partie für Schlagzeilen gesorgt. Nun gibt es offenbar den nächsten Wirbel um die Tunesier.
Mehrere Medien berichten nämlich von angeblich positiven Dopingtests bei mehreren Nationalspielern. Laut "Daily Mail" sei bei acht Profis der Wirkstoff Clenbuterol festgestellt worden.
Die Substanz wird eigentlich zur Behandlung der Atemwege eingesetzt, steht im Leistungssport jedoch auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA).
Demnach gebe es keine Hinweise auf eine bewusste Einnahme. Stattdessen werde vermutet, dass das Mittel über verunreinigtes Fleisch im Teamquartier in Mexiko aufgenommen worden sei. Ernsthafte Konsequenzen für die Betroffenen sind damit wohl eher nicht zu erwarten.
Sportlich hätte das ohnehin keine Folgen mehr gehabt. Nach drei Gruppenspielen ohne einen einzigen Punkt sind die Adler von Karthago schon aus dem Turnier raus.
3. Juli, 14.04 Uhr: Norweger benennen Tochter nach Siegtorschützen Erling Haaland
Es lief die 86. Spielminute im Sechzehntelfinale von Norwegen gegen die Elfenbeinküste, als Superstar Erling Haaland mit seinem Treffer zum 2:1 ganz Norwegen zum Beben brachte. Zeitgleich kam im norwegischen Hjelset ein Mädchen zur Welt - das zur Feier des Tages nach dem Siegtorschützen benannt wurde!
"Als ich spürte, dass sie herauskam, ertönte ein Jubelschrei von meinem Mann, der sich sehr für Fußball interessiert. Mir war natürlich klar, dass noch etwas anderes passiert war", erzählte Mama Lene bei TV2. Denn Papa Bjarte hatte parallel das Spiel verfolgt und seine Freude über das Geschehen auf dem Platz nicht zurückhalten können.
Den mangelnden Fokus nahm Lene ihrem Partner aber nicht übel, stattdessen feierte das Paar den norwegischen Sieg auf besondere Weise und gab seiner Tochter den Namen Erle - nach dem Manchester-City-Stürmer Erling.
"Wir hatten uns noch nicht ganz entschieden und hatten einige Namen auf der Liste. Erle stand nicht auf der Liste, aber dann hat mein Lebensgefährte den Namen aus dem Hut gezaubert, und so kam es dann dazu", verriet die Mama.
3. Juli, 7.06 Uhr: Portugal siegt emotional in Gedenken an Diogo Jota, die Schweiz haut Algerien raus
Portugal hat einen extrem emotionalen Sieg gegen Kroatien gefeiert und steht im Achtelfinale der WM. Ausgerechnet am Todestag von Diogo Jota (†28) am heutigen Freitag setzte sich das Team um Superstar Cristiano Ronaldo mit 2:1 durch.
Nach dem Abpfiff brach Ronaldo in Tränen aus und hielt das Trikot des verstorbenen Kollegen hoch, anschließend zog er es sich an. Zuvor hatte CR7 in der 68. Minute per Elfmeter nicht nur zum 1:1 ausgeglichen, sondern schoss sein erstes Tor in einer K.-o.-Runde der WM.
Ivan Perisic hatte Kroatien in der 53. Minute in Führung gebracht, Goncalo Ramos ließ ganz Portugal in der 94. Minute mit seinem Siegtreffer jubeln. Dabei hatte der Kroate Josko Gvardiol in der 13. Minute der Nachspielzeit das 2:2 markiert, doch das Tor kassierte der VAR aufgrund einer Abseitsstellung.
Die Schweiz setzte sich mit 2:0 gegen Algerien durch. Breel Embolo und Dan Ndoye erzielten die Tore.
Portugal - Kroatien 2:1 (0:0)
Portugal: D. Costa - João Cancelo (62. G. Ramos), R. Dias, Veiga, N. Mendes - J. Neves, Vitinha (62. B. Silva) - Neto (62. Conceicao), B. Fernandes (62. N. Semedo), Leão - Cristiano Ronaldo (81. R. Neves)
Kroatien: Livakovic - Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic - Modric - P. Sucic, Vlasic (90.+2 Gvardiol), Kovacic (90.+6 Kramaric), Baturina (68. Marco Pasalic) - Budimir (46. Matanovic)
Schiedsrichter: Espen Eskas (Norwegen)
Zuschauer: 43.036 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Perisic (53.), 1:1 Cristiano Ronaldo (68./Foulelfmeter), 2:1 G. Ramos (90.+4)
Gelbe Karten: R. Dias (1) / Modric (1), Perisic (2)
Schweiz - Algerien 2:0 (1:0)
Schweiz: Kobel - D. Zakaria (87. Widmer), N. Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez - Xhaka, Freuler - Ndoye (87. Aebischer), Manzambi (70. Okafor), R. Vargas (70. Rieder) - Embolo (82. Amdouni)
Algerien: Zidane - Belghali (82. Boulbina), Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri - N. Bentaleb (71. Boudaoui), Zerrouki (58. Gouiri), Maza - Chaibi, Mahrez (71. Hadj Moussa), Aouar (58. Hadjam)
Schiedsrichter: Yael Falcón (Argentinien)
Zuschauer: 52.497
Tore: 1:0 Embolo (10.), 2:0 Ndoye (46.)
Gelbe Karten: - / Chaibi (1), Boudaoui (1)
2. Juli, 22.58 Uhr: Spanien schlägt Österreich und bleibt auf Titelkurs
Keine Überraschung im Sechzehntelfinale zwischen Spanien und Österreich! Die Mannschaft von Ralf Rangnick unterlag dem über weite Strecken sehr souverän auftretenden Star-Ensemble um Lamine Yamal am Donnerstagabend mit 0:3 (0:1).
Mikel Oyarzabal belohnte die "Furia Roja" in der 36. Minute für eine starke erste Hälfte mit dem Brustlöser zum 1:0 nach Cucurella-Vorlage, im zweiten Durchgang sorgte Pedro Porro dann per Kopf für die Vorentscheidung (66.), ehe erneut Oyarzabal kurz vor Schluss noch endgültig den Deckel draufmachte.
Spanien - Österreich 3:0 (1:0)
Spanien: Simón - Porro, Cubarsi, Laporte (90.+3 Pubill), Cucurella - Rodri, Pedri (90.+3 Ruiz) - Yamal (85. Gavi), Olmo (71. Merino), Baena (71. Fer. Torres) - Oyarzabal
Österreich: A. Schlager - Posch (85. Prass), Danso, Alaba, Laimer - Seiwald (46. Chukwuemeka), X. Schlager (46. Grillitsch) - R. Schmid (60. Kalajdzic), Wanner, Sabitzer - Gregoritsch (60. Arnautović)
Schiedsrichter: Glenn Nyberg (Schweden)
Zuschauer: 70.492 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Oyarzabal (36.), 2:0 Porro (66.), 3:0 Oyarzabal (89.)
Gelbe Karten: - / Posch (2)
2. Juli, 16.19 Uhr: Nagelsmann-Aus rückt wohl näher
Julian Nagelsmann (38) steht als Chefcoach der deutschen Nationalmannschaft offenbar vor dem Aus. Seine Entlassung scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.
Die DFB-Spitze soll dem Bundestrainer in einer rund dreistündigen Sitzung zum Rücktritt geraten haben. Das berichtet die "Bild".
Hier erfahrt Ihr alles dazu: "DFB-Bosse raten Nagelsmann zu Rücktritt: Bundestrainer vor dem Aus!"
2. Juli, 15.38 Uhr: Kongo-Pressesprecher verkündet Todesfall
Auf der Pressekonferenz nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen England ist der Tod des Vaters von Kongo-Trainer Sébastien Desabre (49) bekannt gegeben worden.
Nach der letzten Frage an den 49-jährigen Chefcoach ergriff der Sprecher der Demokratischen Republik am Ende das Wort und teilte die tragische Nachricht mit: "Wir möchten Sie darüber informieren, dass der Trainer seinen Vater verloren hat. Unser aufrichtiges Beileid".
Neben ihm wirkte Desabre einen Augenblick irritiert, der Franzose blieb wie eingefroren sitzen, blickte ungläubig und ging dann vom Podium.
Wann er davon erfahren hatte, wurde nicht mitgeteilt.
2. Juli, 14.45 Uhr: England-Coach Tuchel mit Eltern-Appell vor Mexiko-Duell
Weiter geht es für die englische Nationalmannschaft nach dem Sieg in der K.o.-Phase gegen die DR Kongo am kommenden Montag mit dem Achtelfinale gegen Mexiko. Um den Sprung ins Viertelfinale zu schaffen, hoffen die "Three Lions" auf den Support aller Fans.
"In vier Tagen steht ein riesiges Spiel an, und wir brauchen die Unterstützung von allen. Vor allem von den Kindern", sagte Nationaltrainer Thomas Tuchel (52) im Hinblick auf die bevorstehende Partie am Montag um 2 Uhr deutscher Zeit.
Gleichzeitig äußerte der 52-jährige Chefcoach einen Appell an die Eltern, erklärte: "Schreibt eine Entschuldigung für die Schule und lasst sie Fußball schauen. Kommt schon - es gibt noch genug Zeit, um zur Schule zu gehen. Aber die Weltmeisterschaft findet nur alle vier Jahre statt."
2. Juli, 13.46 Uhr: Belgien-Stars gehen aufeinander los
Da ist die Stimmung wohl kurz gekippt!
Im WM-Sechzehntelfinale gegen den Senegal gingen die beiden Belgier Youri Tielemans und Leandro Trossard aufeinander los.
Was da los war, erfahrt Ihr hier: "Nerven-K.-o. im WM-Spiel! Teamkollegen gehen sich heftig an"
2. Juli, 8.03 Uhr: Aus Protest gegen das Trainerteam! Senegal-Star Pape Gueye tritt nach Ausscheiden zurück
Kurz nach dem dramatischen WM-Aus mit dem Senegal hat einer der Stars des Teams seinen Rücktritt auf Instagram erklärt. Pape Gueye (27) schrieb:
"Ich werde nochmal zurückkommen und mich mit ein paar Worten zum Ausscheiden äußern... Aber ich gebe heute bekannt, dass so lange dieser Trainerstaff da ist, ich eine Pause in der Nationalmannschaft einlegen werde."
Der Mittelfeldspieler des FC Villareal wurde bereits in der 66. Minute ausgewechselt, da führte sein Team noch mit 2:0. Direkt nach dem Abpfiff hatte er noch gesagt: "Ich war körperlich in guter Form, aber letztlich trifft der Trainer die Entscheidungen" und angefügt: "Das respektieren wir."
Innerlich sah es bei ihm aber offenbar ganz anders aus.
2. Juli, 6.53 Uhr: Belgien dreht 0:2-Rückstand gegen Senegal, USA besiegen Bosnien-Herzegowina
Die Belgier haben im Sechzehntelfinale ein überragendes Comeback gegen den Senegal hingelegt. Das Team drehte einen 0:2-Rückstand und siegte am Ende in der 125. Minute nach einem langen Videobeweis dank eines Elfmeters.
Die USA sind als dritte Gastgeber-Nation ebenfalls ins Achtelfinale eingezogen. Die Mannschaft setzte sich klar mit 2:0 gegen Bosnien-Herzegowina durch. Dabei ging es auch nicht ohne Drama zu, denn Folarin Balogun trafg erst zum 1:0 und flog dann in der zweiten Halbzeit früh mit einer umstrittenen Roten Karte vom Platz.
Trotzdem rettete das Team vom argentinischen Trainer Mauricio Pochetttino die Führung über die Zeit.
USA - Bosnien-Herzeg. 2:0 (1:0)
USA: Freese - Freeman, C. Richards, Ream - Dest (87. Berhalter), T. Adams, A. Robinson - McKennie (90.+5 Reyna), M. Tillman - Balogun, Pulisic (87. Pepi)
Bosnien-Herzeg.: Vasilj - Katic (75. Memic), Muharemovic, Radeljic - Dedic, Sunjic (51. Tahirovic), Gigovic (51. Bajraktarevic), Kolasinac (75. Tabakovic) - Alajbegovic - Demirovic, Dzeko (51. Mahmic)
Schiedsrichter: Raphael Claus (Brasilien)
Zuschauer: 68.827 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Balogun (45.), 2:0 M. Tillman (82.)
Gelbe Karten: - / Radeljic (1)
Rote Karten: Balogun (64./grobes Foulspiel) / -
Belgien - Senegal 3:2 n.V. (0:1,2:2)
Belgien: Courtois - Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper (78. Meunier) - Vanaken (63. D. Moreira), Tielemans - Trossard (109. Onana), De Bruyne (56. Raskin), Doku (56. Lukébakio) - De Ketelaere (46. Lukaku)
Senegal: Diaw - Diatta, Ciss, Niakhaté, Jakobs (93. E. H. M. Diouf) - Diarra (73. P. M. Sarr), I. Gueye (95. Sapoko Ndiaye), P. Gueye (66. Camara) - I. Ndiaye (73. Mbaye), I. Sarr, Mané (93. Jackson)
Schiedsrichter: Hector Said Martinez (Honduras)
Zuschauer: 66.925 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Diarra (24.), 0:2 I. Sarr (51.), 1:2 Lukaku (86.), 2:2 Tielemans (89.), 3:2 Tielemans (120.+5/Foulelfmeter)
Gelbe Karten: Mechele (1) / Camara (1)
1. Juli, 22.15 Uhr: Joshua Kimmich fühlt sich nach deutschem WM-Aus "einfach nur leer"
Am Mittwochabend meldete sich auch noch der DFB-Kapitän Joshua Kimmich (31) in den sozialen Netzwerken und drückte seine Enttäuschung über das frühe WM-Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft aus.
"Ich bin gerade einfach nur leer und mir ist überhaupt nicht danach, mich zu melden. Aber es gehört dazu, sich auch diesen Situationen zu stellen", so der Bayern-Profi.
Für Kimmich war es das erste Turnier mit der Binde am Arm, dafür allerdings bereits das dritte frühe Aus nach 2018 und 2022. "Gemeinsam hatten wir vor, eine sehr erfolgreiche WM zu spielen, Deutschland würdig zu vertreten und einen kleinen Beitrag für eine positive Entwicklung in unserem Land zu leisten. Und wir sind gescheitert. Mal wieder. Und das macht mich fertig", so der 31-Jährige.
Einen DFB-Rücktritt hatte Kimmich schon direkt nach der Blamage gegen Paraguay ausgeschlossen. "Aufgeben ist für mich niemals eine Option", bekräftigte er jetzt. "Um wieder klarzukommen, werde ich aber sicher mehr als ein paar Tage brauchen."
1. Juli, 20 Uhr: England dreht Rückstand gegen DR Kongo und steht im Achtelfinale
Die "Three Lions" bedanken sich bei Harry Kane! Der Super-Knipser des FC Bayern hat einen frühen Rückstand der englischen Nationalmannschaft gegen DR Kongo mit zwei späten Treffern praktisch im Alleingang zu einem 2:1-Sieg gedreht und sein Land so ins WM-Achtelfinale geführt.
Mutig und tapfer auftretende Kongolesen gingen bereits in der 7. Spielminute durch Brian Cipenga in Führung und machten der Truppe von Nationaltrainer Thomas Tuchel das Leben anschließend auch immer wieder schwer, doch in der Schlussphase richteten sich alle Blicke auf Kane. Erst veredelte der Mittelstürmer eine Gordon-Flanke per Kopf zum Ausgleich (75.), dann besorgte der Kapitän per sehenswertem Distanzschuss auch noch höchstselbst den Siegtreffer (86.).
England - DR Kongo 2:1 (0:1)
England: Pickford - Spence (70. Eze), Konsa, Guehi, O'Reilly - Anderson, Rice (90.+1 Stones) - Madueke (60. Saka), Ju. Bellingham, Rashford (60. A. Gordon) - Kane
DR Kongo: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (89. E. Kayembe) - Mukau (76. E. Kayembe), Moutoussamy (89. Mayele), Sadiki - Mbuku (64. Elia), Wissa, Cipenga (76. Bongonda)
Schiedsrichter: Adham Makhadmeh (Jordanien)
Zuschauer: 68.239 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Cipenga (7.), 1:1 Kane (75.), 2:1 Kane (86.)
Gelbe Karten: Ju. Bellingham (1) / Sadiki (2)
1. Juli, 18.32 Uhr: Deutsche Nationalmannschaft bedankt sich - und appelliert an Fans
Mittlerweile hat sich auch der offizielle Account des DFB-Teams auf Instagram zu Wort gemeldet.
Man habe es nicht geschafft, zu zeigen, was in dieser Mannschaft steckt, und sei deshalb auch "zu Recht" früh ausgeschieden, hieß es in dem Statement. Neben dankenden Bekundungen an die Fans fielen dazu jedoch auch mahnende Töne: "Der Kritik an unseren Leistungen stellen wir uns. Sie ist berechtigt und gehört zum Sport. Hass aber gehört nicht dazu. Rassismus und andere Diskriminierungen akzeptieren wir nicht."
1. Juli, 16.25 Uhr: Manuel Neuer verabschiedet sich mit emotionalem Statement
"Es war mir immer eine Ehre!", schrieb der deutsche Rekordtorhüter am Mittwoch, rund zwei Tage nach dem WM-Aus, bei Instagram.
Anschließend erklärte der 40-Jährige seine Beweggründe für die Rückkehr in den DFB-Kasten sowie seine Gefühlslage nach dem bitteren Rausfliegen im Elfmeterschießen gegen Paraguay.
"Das frühe Ausscheiden bei der WM ist extrem ernüchternd. Wir sind klar hinter den Erwartungen zurückgeblieben und hätten in diesem Turnier weiter kommen müssen. Dieses Ende tut sehr weh", schrieb Neuer.
"Ich hatte mich ganz bewusst dafür entschieden, noch einmal für Deutschland zu spielen. Zum einen, weil es mich immer mit tiefem Stolz erfüllt hat, das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen. Zum anderen, weil ich mit meinen 40 Jahren und den Erfahrungen aus 4 WM-Turnieren auch die jungen Spieler sowohl auf als auch neben dem Platz bestmöglich unterstützen und Fußball-Deutschland helfen wollte. Trotz des bitteren Endes bereue ich diesen Schritt keine Sekunde."
Abschließend bedankte sich der Bayern-Star für die Unterstützung. Seinen erneuten Rücktritt hatte er bereits direkt nach der Pleite bestätigt.
1. Juli, 14.31 Uhr: Gelynchter Autofahrer, der nach WM-Sieg Mexikos in Menschenmenge fuhr, ist tot
Der Autofahrer, der nach dem WM-Sieg Mexikos gegen Tschechien im Ferienort Cabo San Lucas in eine Menschenmenge gefahren war, ist tot.
Wie die Zeitung "Reforma" berichtet, sei der Mann direkt nach dem Vorfall aus seinem Wagen gezerrt und verprügelt worden. Er erlitt schwere Verletzungen am Kopf, wurde in ein Krankenhaus gebracht, überlebte aber nicht. Lokale Medien sprachen von einem regelrechten Lynchmord.
Bislang liegen keine Informationen dazu vor, ob der Mann mit Absicht in die Menschenmenge gefahren war, oder ob es sich um ein Versehen handelte. Bei dem Vorfall am 24. Juni waren 17 Menschen verletzt worden.
Nach dem Sieg im Sechzehntelfinale gegen Ecuador gab es zudem sechs weitere Tote in Mexiko. So seien in Mexiko-City bei den Feierlichkeiten drei Menschen in der Nähe des "Ángel de la Indpendencia" gestorben. Sie seien in der Menge erdrückt worden.
Ein Mann (44) und eine Frau (48) sowie junge Frau (19) seien zudem an Erstickung gestorben, das teilte das Gesundheitsamt mit.
1. Juli, 9.27 Uhr: Auch Ecuadors Nationaltrainer Sebastián Beccacece tritt zurück
Nach dem Niederländer Ronald Koeman (63) ist auch der Nationaltrainer Ecuadors, Sebastián Beccacece (45), zurückgetreten. Nach dem Aus seines Teams gegen Mexiko verkündete er das Ende seiner Amtszeit.
"Die Ergebnisse geben den Ton an, und heute muss ich mich von einer wunderschönen, wunderbaren Familie verabschieden", sagte der Auswahlcoach. Er gehe mit großer Dankbarkeit, Gelassenheit und innerem Frieden, "denn wir haben alles gegeben", sagte er.
"Ich denke, dass wir ein Erbe hinterlassen. Es war ein großartiges Abenteuer mit einem bittersüßen Ende", erklärte er. Im August 2024 hatte er das Nationalteam übernommen und wolle jetzt erst einmal Zeit mit seiner Familie genießen.
1. Juli, 7.03 Uhr: Niederlande-Coach Ronald Koeman tritt zurück
Nach dem Aus im Sechzehntelfinale gegen Marokko ist der Coach der Niederlande, Ronald Koeman (63), zurückgetreten. "Letzte Nacht habe ich die Entscheidung getroffen, meine Zeit als Nationalmannschaftstrainer zu beenden" schrieb er bei Instagram.
"Wir alle haben von einer Weltmeisterschaft geträumt, bei der wir Geschichte schreiben würden. Das ist nicht gelungen. Niemand ist darüber enttäuschter als ich. Als Nationaltrainer trägt man diese Verantwortung. Die habe ich immer gespürt und werde sie auch immer spüren", erklärte der Trainer weiter.
Koeman war seit Januar 2023 Bondscoach, hatte zuvor bereits von Februar 2018 bis August 2020 eine Amtszeit als Nationaltrainer.
"Die vergangenen Jahre haben mir zudem erneut bewusst gemacht, dass es Wichtigeres gibt als Fußball. Fußball war mein Leben, aber Gesundheit ist unbezahlbar. Wenn jemand, den man von ganzem Herzen liebt, einen schweren Kampf ausfechtet, verändert sich die eigene Perspektive. Meine Frau Bartina hat mich trotz ihrer eigenen Krankheit jeden Tag unterstützt und ermutigt, meine Arbeit als Nationaltrainer zu Ende zu bringen. Das zeugt von einer unglaublichen Stärke. Dafür bin ich ihr dankbarer, als ich es jemals in Worte fassen könnte", erklärte er in Hinblick auf seine Frau Bartina, die seit 2010 gegen Brustkrebs ankämpft.
1. Juli, 6.34 Uhr: Frankreich und Mexiko ziehen ins Achtelfinale ein, wieder fliegt einer mit Rot wegen dieser Geste vom Platz
Die nächsten beiden Teams stehen im Achtelfinale der WM. Frankreich und Mexiko setzten sich in ihren Sechzehntelfinals souverän durch.
Die L'Équipe tricolore gewann klar mit 3:0 gegen Schweden, Mexiko sicherte sich durch einen 2:0-Erfolg über Ecuador das Weiterkommen. Dabei verzögerte sich der Anstoß der Partie von Mexiko wegen Gewitters in Mexiko-City um eine Stunde. Am Ende der Partie gab es Aufregung um Ex-Leverkusen-Star Piero Hinacpié (jetzt FC Arsenal), der in der 95. Minute nach Videobeweis wegen der Hand-vorm-Mund-Geste mit glatt Rot vom Platz flog.
Frankreich - Schweden 3:0 (1:0)
Frankreich: Maignan - Koundé (75. Gusto), Upamecano, W. Saliba, Digne (78. Théo Hernandez) - Tchouaméni, Rabiot - O. Dembélé (75. D. Doué), Olise (85. Cherki), Barcola - Mbappé (85. Mateta)
Schweden: Widell Zetterström - Svensson (82. Svanberg), Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson - Elanga, Bergvall (65. Zeneli), Y. Ayari (82. Nygren), Stroud (65. T. Ali) - Gyökeres, Isak (89. G. Nilsson)
Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)
Zuschauer: 80.663
Tore: 1:0 Mbappé (45.), 2:0 Barcola (53.), 3:0 Mbappé (74.)
Mexiko - Ecuador 2:0 (2:0)
Mexiko: Rangel - J. Sanchez, Montes, Vasquez Ibarra, Gallardo - Mora (59. Gutiérrez), Lira, Romo Barron (73. O. Vargas) - Alvarado (80. Reyes), Jiménez (73. S. Giménez), Quinones (80. Pineda)
Ecuador: Galindez - Franco (46. Y. Medina), Ordonez (46. An. Preciado), Pacho, Hincapie - M. Caicedo, Vite - Yeboah (79. J. Caicedo), Angulo (79. Páez) - Plata, E. Valencia (59. K. Rodriguez)
Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)
Zuschauer: 80.824 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Quinones (22.), 2:0 Jiménez (31.)
Gelbe Karten: - / Franco (2), Páez (1), M. Caicedo (1)
Rote Karten: - / Hincapie (90.+5/Unsportlichkeit)
30. Juni, 21.06 Uhr: Knapper Sieg gegen die Elfenbeinküste! Norwegen steht im WM-Achtelfinale
Norwegen hat das Ticket für die nächste K.-o-Runde gelöst. Die Skandinavier feierten am Dienstagabend im Sechzehntelfinale gegen die Elfenbeinküste einen knappen 2:1-Erfolg.
Antonio Nusa von RB Leipzig stellte dabei mit seinem Treffer (39. Minute) noch in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg. Amad Diallo (74.) glich für die Afrikaner zwar aus, doch Weltstar Erling Haaland (86.) sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung.
In der Runde der letzten 16 wartet mit Fünffach-Weltmeister Brasilien nun ein echtes Schwergewicht auf das Team von Nationaltrainer Ståle Solbakken.
Endergebnis
Elfenbeinküste - Norwegen 1:2 (0:1)
Elfenbeinküste: Y. Fofana - G. Doué, Kossounou, Agbadou, Konan (90.+3 B. Touré) - Kessié, Sangaré, Inao Oulaï (60. Amad Diallo) - Pépé (87. Diakité), Bonny (60. Wahi), Y. Diomande (90.+3 Guessand)
Norwegen: Nyland - Pedersen (83. Aursnes), Ajer, Heggem, Möller Wolfe - Ödegaard, S. Berge, Berg - Sörloth (71. Bobb), Haaland, Nusa (71. Schjelderup)
Schiedsrichter: Jesús Valenzuela (Venezuela)
Zuschauer: 69.665
Tore: 0:1 Nusa (39. Minute), 1:1 Amad Diallo (74.), 1:2 Haaland (86.)
Gelbe Karten: - / Nusa (1)
30. Juni, 18.08 Uhr: Entscheidung über Nagelsmann-Zukunft angekündigt
Bleibt Julian Nagelsmann (38) nach dem peinlichen WM-Aus weiterhin Bundestrainer? Eine Antwort darauf hat der Deutsche Fußball-Bund bislang noch nicht gegeben. Diese dürfte jedoch schon bald folgen.
Vor der Abreise aus dem Teamquartier in Winston-Salem hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf (64) in einer Mitteilung eine Aufarbeitung in den kommenden Tagen angekündigt.
"Nach der bitteren Niederlage gegen Paraguay und dem Ausscheiden bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko habe ich gestern noch länger mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und der sportlichen Leitung um Andreas Rettig und Rudi Völler zusammengesessen. Wir sind uns einig, dass das Abschneiden bei der WM nicht unseren Ansprüchen genügt", so der 64-Jährige. Demnach werde man "gemeinsam und in Ruhe" die Gründe aufarbeiten, "weshalb die Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial nicht hat abrufen können und ihren eigenen und den Erwartungen Fußball-Deutschlands nicht gerecht geworden ist."
"Wir können und wollen nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen", betonte Neuendorf zum Abschluss.
30. Juni, 17.34 Uhr: DFB-Profis dürfen individuell abreisen
Im WM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft stehen die letzten Vorbereitungen für die Rückreise an. Zusammen geht es dabei aber nicht los.
Wie der Deutschen Presse-Agentur nämlich bestätigt wurde, treten Joshua Kimmich (31) , Manuel Neuer (40) & Co. die Heimreise einzeln an.
Damit reist das Team nicht gemeinsam mit dem DFB-Partner Lufthansa nach Frankfurt am Main zurück, wie es auf dem Hinflug noch der Fall war.
30. Juni, 12.16 Uhr: Die DFB-Elf tritt noch heute die Heimreise an, PK von Julian Nagelsmann abgesagt
Die DFB-Elf wird nach dem WM-Aus noch heute die Heimreise antreten. Eine für den Abend geplante PK mit Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde laut eines Berichts abgesagt.
Er und der DFB wollen sich aber demnach auf anderem Wege melden. In welcher Form, darüber wird offenbar noch beraten. Die Absage befeuert die Vermutung, dass der Verband schnell in eine Analyse gehen will, bevor sich jemand weiter zum enttäuschenden Aus im Sechzehntelfinale äußert.
30. Juni, 8.54 Uhr: Deutsche Verlierer in ihrem Camp in den USA angekommen
Die deutsche Nationalmannschaft ist in ihrer Homebase in Winston Salem angekommen. Wann die DFB-Elf den Flieger zurück nach Frankfurt zurücknimmt, ist noch unklar.
30. Juni, 7.07 Uhr: Auch die Niederlande scheitern dramatisch im Elfmeterschießen
Nach dem Elfmeterdrama von Deutschland scheiden auch die Niederlande im Elfmeterschießen aus. Marokko zieht damit ins Achtelfinale ein und trifft dort am Samstag auf Co-Gastegeber Kanada (19 Uhr).
Ein gehaltener Elfmeter durch Marokkos Keeper Bono und der verwandelte Elfmeter durch Saibari brachten am Ende die Entscheidung.
Niederlande - Marokko 2:3 i.E. (0:0,1:1,1:1)
Niederlande: Verbruggen - van Hecke, Van Dijk, Aké (71. Koopmeiners) - Dumfries, van de Ven (86. Hato) - Gravenberch (86. Q.Timber), F. de Jong (110. de Roon) - Summerville, Brobbey (71. Weghorst), Gakpo (113. Kluivert)
Marokko: Bono - Hakimi, Diop, Riad (75. Salah-Eddine), Mazraoui - El Aynaoui, Bouaddi (79. El Mourabet) - B. Diaz (79. Yassine), Ounahi (86. Rahimi), El Khannouss (86. C. Talbi) - Saibari
Schiedsrichter: Wilton Sampaio (Brasilien)
Zuschauer: 51.243
Tore: 1:0 Gakpo (72.), 1:1 Diop (90.+1)
Elfmeterschießen: 1:0 Koopmeiners, El Aynaoui verschießt, Kluivert verschießt, 1:1 Rahimi, 2:1 Weghorst, 2:2 C. Talbi, Q. Timber verschießt, Hakimi verschießt, Bono hält von Summerville, 2:3 Saibari
Gelbe Karten: - / Diop (2)
30. Juni, 6.30 Uhr: Deutschland scheidet bei der WM im Elfmeterschießen aus
Das war's für Deutschland! Die DFB-Elf muss nach Hause fliegen. Im Elfmeterschießen scheidet das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann aus.
Alle Infos zum dramatischen Aus könnt Ihr in diesem Artikel nachlesen: "WM-Aus nach Elfmeter-Drama! Deutschland scheitert an Paraguay".
29. Juni, 21.05 Uhr: Brasilien rettet sich durch ganz späten Treffer gegen Japan
Brasilien steht im Achtelfinale der WM und entging gegen Japan nur knapp einer Verlängerung und dem möglichen Elfmeterschießen.
Nach der Führung Japans durch Sano glich Casemiro in der zweiten Halbzeit aus, ehe Martinelli in der 95. Minute der regulären Spielzeit die Brasilianer jubeln ließen.
Brasilien - Japan 2:1 (0:1)
Brasilien: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos - Bruno Guimaraes (90.+8 Danilo Santos), Casemiro (90.+2 Fabinho), Rayan, Paqueta (46. Endrick), Vinicius Junior - Matheus Cunha (66. Martinelli)
Japan: Z. Suzuki - Tomiyasu, Taniguchi, H. Ito - J. Ito (78. Machino), Sano, Kamada (78. Tanaka), Nakamura (66. J. Suzuki), Doan (66. Sugawara), Maeda (90.+7 Ogawa) - Ueda
Schiedsrichter: Maurizio Mariani (Italien)
Zuschauer: 68.777 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Sano (29.), 1:1 Casemiro (56.), 2:1 Martinelli (90.+5)
Gelbe Karten: Casemiro (2), Danilo (2) / Sano (1), Kamada (1), J. Suzuki (1)
29. Juni, 13.14 Uhr: Morddrohung gegen WM-Trainer verschärft Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen in Südkorea
Das enttäuschende Ausscheiden der südkoreanischen Nationalmannschaft bei der WM hat nun sogar zu einer Morddrohung geführt.
Laut Informationen der DPA habe ein anonymer Nutzer in einem Online-Forum gedroht, den bereits zurückgetretenen Trainer Hong Myung-bo bei seiner Ankunft in Seoul töten zu wollen.
Die Polizei nimmt die Drohung ernst und wird die Sicherheitsvorkehrungen bei der Ankunft am Airport Incheon verschärfen. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtet, werden am Dienstag 160 Polizeibeamte am Flughafen im Einsatz sein, zudem will der Flughafenbetreiber zusätzlich zum normalen Aufkommen 25 Security-Mitarbeiter bei der Ankunft einsetzen.
Südkorea hatte zum Auftakt mit 2:1 gegen Tschechien gewonnen, danach aber gegen Mexiko und Südafrika verloren. Die drei Punkte reichten nicht aus, um über die Tabelle der besten Gruppendritten noch weiterzukommen.
29. Juni, 9.56 Uhr: So viele Zuschauer besuchten die WM schon und so viele Hotdogs wurden gegessen
Nach der Vorrunde hat die FIFA ein paar Daten zur WM veröffentlicht. Demnach besuchten 4.644.549 Zuschauer die 72 Vorrundenspiele.
In der Gesamtanzahl der Fans knackte die WM damit den Rekord von 1994 in den USA (3,6 Millionen), allerdings waren damals weniger Spiele in der Vorrunde.
Im Schnitt sahen 64.508 Zuschauer die Spiele, dieser Wert war 1994 höher (68.991). Im Schnitt fielen drei Tore pro Spiel (insgesamt 215 Treffer in 72 Spielen), das ist ein neuer Rekord.
Auch kulinarisch ging es zur Sache, so wurden 2,8 Millionen Biere, eine Million Flaschen Wasser und 300.000 Hotdogs verkauft.
29. Juni, 9.21 Uhr: England-Legende Gary Lineker ätzt gegen DFB-Elf, Kai Havertz schießt zurück
England-Legende Gary Lineker (65) hat in einem Interview mit der französischen Sportzeitung "L'Équipe" gegen das DFB-Team geätzt.
"Ich glaube - ich kann mich irren - dass dies eine der schwächsten deutschen Nationalmannschaften ist, die ich je gesehen habe. Frankreich kann sich problemlos für das Viertelfinale qualifizieren", sagte der ehemalige Stürmer (Leicester City, FC Everton, FC Barcelona, Tottenham Hotspur) und Star der "Three Lions" (80 Länderspiele, 48 Tore) über die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann (39).
"Deutschland lebt von seiner Vergangenheit. Denkt daran, dass es bei den letzten beiden Weltmeisterschaften nicht einmal die Gruppenphase überstanden hat. Ich glaube also, ihr könnt beruhigt schlafen", sagte Lineker zum potenziellen Achtelfinal-Gegner Frankreich.
Stürmer Kai Havertz (27) wurde auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Paraguay im Sechzehntelfinale auf die Aussagen Linekers angesprochen und fand klare Worte: "Es ist generell einfach, auf uns von außen einzuhauen. Das interessiert mich null. Wir haben schon viele Experten in unserem eigenen Land. Da will ich nicht auch noch über die Experten-Meinungen anderer nachdenken", so der Angreifer.
28. Juni, 23.28 Uhr: Kanada zieht durch Sieg gegen Südafrika ins Achtelfinale ein
Riesige Freude bei einem der WM-Gastgeber! Kanada ist der erste Gewinner der K.O.-Phase.
Durch ein 1:0 gegen Südafrika in Inglewood in Kalifornien ziehen die Kanadier ins Achtelfinale ein. Den goldenen Treffer erzielte Stephen Eustáquio, der beim FC Porto unter Vertrag steht, in Spielminute 90+2, als sich viele Spieler und Zuschauer schon auf eine Verlängerung eingestellt haben. Kanada trifft nun in der Runde der besten sechzehn Teams entweder auf die Niederlande oder auf Marokko.
Sechzehntelfinale
Südafrika - Kanada 0:1 (0:0)
Südafrika: R. H. Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Sithole, Mokoena - Maseko (86. Moremi), Mofokeng (46. Mbatha), Appollis - Makgopa (86. Rayners)
Kanada: Crépeau - Johnston, Bombito (59. De Fougerolles), Cornelius, Laryea - Buchanan (75. Davies), N. D. Saliba (59. Sigur), Eustaquio, Millar (70. Shaffelburg) - J. David, Oluwaseyi (70. P. David)
Schiedsrichter: Joao Pinheiro (Portugal)
Zuschauer: 69.237
Tore: 0:1 Eustaquio (90.+2)
Gelbe Karten: - / N. D. Saliba (1), Sigur (1)
28. Juni, 14.22 Uhr: So sieht der mögliche deutsche Weg ins WM-Finale aus
Nach der Vorrunde ist der Turnierbaum endlich gesetzt! Damit stehen auch die möglichen Hürden für Deutschland auf dem Weg ins erhoffte WM-Finale fest: Fünf Spiele müsste das DFB-Team für den großen Traum vom Titel noch gewinnen.
Den Anfang machen die Adlerträger am 29. Juni (22.30 Uhr) im Sechzehntelfinale gegen Paraguay. Nach dieser vermeintlichen Pflichtaufgabe wartet dann womöglich direkt ein echter Hammer auf die Mannschaft von Julian Nagelsmann, denn am 4. Juli (23 Uhr) geht es gegen den Sieger der Partie zwischen Frankreich und Schweden.
Sollte Deutschland diese Hürde meistern, warten entweder die Niederlande, Marokko, Südafrika oder Kanada im Viertelfinale am 9. Juli (22 Uhr).
Im Halbfinale am 14. Juli (21 Uhr) könnte es zu einer Neuauflage des EM-Viertelfinals von 2024 kommen, denn der große Favorit in diesem Zweig des Turnierbaums ist Spanien. Die anderen möglichen Gegner sind Österreich, die USA, Bosnien-Herzegowina, Portugal, Kroatien, Belgien oder der Senegal.
Im großen Finale am 19. Juli (21 Uhr) kommen dann alle Teams von der anderen Seite des Turnierbaums infrage, zu den Anwärtern auf einen Platz im Endspiel zählen Titelverteidiger Argentinien, England und Brasilien.
28. Juni, 11.24 Uhr: Manuel Neuer mit der niedrigsten Paradenquote aller Stammtorhüter
Das hatte sich Julian Nagelsmann sicher anders vorgestellt ... Sieben Schüsse bekam Manuel Neuer auf in der Vorrunde auf sein Tor, vier davon waren drin, macht eine Paradenquote von 42,9 Prozent.
Dem Kicker zufolge ist das tatsächlich sogar die schlechteste Paradenquote aller WM-Keeper mit drei Einsätzen - in dieser Statistik ist niemand schlechter als der Rückkehrer im deutschen Tor! Zum Vergleich: Beim WM-Titel 2014 hielt er noch 85,7 Prozent aller Schüsse auf seinen Kasten.
Zwar hatte Neuer durch die geringe Anzahl an Schüssen auch weit weniger Gelegenheit als seine Kollegen, sich auszuzeichnen, trotzdem bleibt festzuhalten: Die Unhaltbaren, für die er doch eigentlich zurückgeholt wurde, hält der 40-Jährige aktuell nicht.
28. Juni, 9.36 Uhr: Uruguays Spieler bekommen den Privatflieger gestrichen
Das schwache Abschneiden von Uruguay bei der WM hat erste Konsequenzen - und die fallen anders aus als gedacht! Anstatt personeller Maßnahmen wird nämlich zunächst einmal den Spielern eine Annehmlichkeit gestrichen.
Wie der uruguayische Fußballjournalist Martin Charquero berichtete, cancelte der Verband seinen Stars nämlich das Privatflugzeug in die Heimat! Stattdessen müssen die Profis um Fede Valverde einen Linienflug nach Hause nehmen.
Weitere Konsequenzen könnten allerdings noch folgen: Bisher ist die Zukunft von Trainer Marcelo Bielsa, der sich während des Turniers zudem einer Meuterei seiner Spieler ausgesetzt sah, noch ungeklärt.
28. Juni, 7.44 Uhr: Das sind die Sechzehntelfinal-Partien der WM
Mit dem Ende der Vorrunde stehen endlich auch alle Partien der ersten K.-o.-Runde fest! Ohne Pause geht es schon am Sonntagabend weiter. Dabei kommt es schon im Sechzehntelfinale zu einem Kracher-Duell zweier Superstars: Portugal mit Cristiano Ronaldo und Kroatien mit Luka Modrić duellieren sich am frühen Freitagmorgen.
Wir verschaffen Euch einen Überblick, wer wann auf wen trifft.
Südafrika - Kanada (Sonntag, 21 Uhr)
Brasilien - Japan (Montag, 19 Uhr)
Deutschland - Paraguay (Montag, 22.30 Uhr)
Niederlande - Marokko (Dienstag, 3 Uhr)
Elfenbeinküste - Norwegen (Dienstag, 19 Uhr)
Frankreich - Schweden (Dienstag, 23 Uhr)
Mexiko - Ecuador (Mittwoch, 3 Uhr)
England - DR Kongo (Mittwoch, 18 Uhr)
Belgien - Senegal (Mittwoch, 22 Uhr)
USA - Bosnien-Herzegowina (Donnerstag, 2 Uhr)
Spanien - Österreich (Donnerstag, 21 Uhr)
Portugal - Kroatien (Freitag, 1 Uhr)
Schweiz - Algerien (Freitag, 5 Uhr)
Australien - Ägypten (Freitag, 20 Uhr)
Argentinien - Kap Verde (Samstag, 0 Uhr)
Kolumbien - Ghana (Samstag, 3.30 Uhr)
28. Juni, 7.11 Uhr: Österreich rettet sich in letzter Sekunde
Die Gruppenphase der ersten XXL-WM ist vorbei! Und die Partien boten noch einmal Spannung bis in die letzte Sekunde, denn Österreich rettete sich erst in der 6. Minute der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 3:3 gegen Algerien in die K.-o.-Runde.
Während England souverän den Gruppensieg in Gruppe L klarmachte, enttäuschte Portugal erneut und muss mit Rang zwei in Gruppe K vorlieb nehmen. Die Ergebnisse der Nacht im Überblick:
Gruppe J
Jordanien - Argentinien 1:3 (0:2)
Jordanien: Abulaila - Nasib, Al-Arab, Abu Dahab (90. Obaid) - Haddad, Abu Taha, Al-Rashdan (76. Jamous), Al-Rawabdeh - O. Al-Fakhouri (46. Al-Mardi), Olwan (90. Shararh), Azaizeh (46. Al-Taamari)
Argentinien: Emiliano Martinez - Palacios, Senesi, Otamendi, Tagliafico - Simeone (71. Barco), Paredes, Lo Celso (60. Almada) - Paz (60. Mac Allister) - La. Martínez (60. Messi), J. Alvarez (82. López)
Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)
Zuschauer: 70.649
Tore: 0:1 Lo Celso (19.), 0:2 La. Martínez (31./Foulelfmeter), 1:2 Al-Taamari (55.), 1:3 Messi (80.)
Gelbe Karten: Abu Taha (1), Al-Arab (1), Shararh (1) / -
Algerien - Österreich 3:3 (1:1)
Algerien: Benbout - Belghali (71. Chergui), Mandi, Bensebaini, Hadjam (71. Aït-Nouri) - N. Bentaleb, Aouar (90.+4 Ghedjemis), Maza - Mahrez, Gouiri (71. Belaïd), Chaibi
Österreich: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba (62. Danso), Mwene (90.+5 Kalajdzic) - Seiwald, X. Schlager (46. Grillitsch), R. Schmid (46. Wanner), Laimer - Sabitzer - Arnautović (46. Gregoritsch)
Schiedsrichter: Ilgis Tantaschew (Usbekistan)
Zuschauer: 69.045
Tore: 0:1 Arnautović (28.), 1:1 Belghali (45.), 1:2 Sabitzer (55.), 2:2 Mahrez (60.), 3:2 Mahrez (90.+3), 3:3 Kalajdzic (90.+6)
Gelbe Karten: - / Arnautović (1)
Gruppe K
Kolumbien - Portugal 0:0
Kolumbien: C. Vargas - S. Arias (87. Muñoz), Lucumi, D. Sánchez, Machado - J. Arias (76. Castaño), Lerma (60. Rios), Puerta - James Rodríguez (76. J. Quintero), Luis Díaz - Cordoba (60. Suárez)
Portugal: D. Costa - João Cancelo (46. Dalot), R. Dias, Veiga, N. Mendes (90.+3 Nunes) - R. Neves (46. J. Neves), Vitinha (70. S. Costa) - João Félix (70. Leão), B. Fernandes, Neto - Cristiano Ronaldo
Schiedsrichter: Alireza Faghani (Australien)
Zuschauer: 64.478
Gelbe Karten: Puerta (1) / -
Beste Spieler: D. Sánchez, J. Arias / D. Costa, J. Neves
DR Kongo - Usbekistan 3:1 (0:1)
DR Kongo: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (83. J. Kayembe) - Mbuku (72. Elia), Moutoussamy (72. Mukau), Sadiki, Cipenga (72. Bongonda) - Wissa, Bakambu (51. Mayele)
Usbekistan: Nematov - Khusanov, Urozov (82. Sergeev), Ashurmatov - Alizhonov, Mozgovoy (82. Iskanderov), Shukurov (59. Khamrobekov), Nasrullaev - Khamdamov (59. Ganiev), Fayzullaev (73. Urunov) - Shomurodov
Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)
Zuschauer: 68..239 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Shomurodov (10.), 1:1 Wissa (68./Foulelfmeter), 2:1 Mayele (78.), 3:1 Wissa (90.+1)
Gelbe Karten: Sadiki (1), Mbuku (1), Moutoussamy (1) / Khusanov (2), Nasrullaev (1)
Gruppe L
Panama - England 0:2 (0:0)
Panama: Mosquera - Escobar, Córdoba, Andrade - M. Murillo, Harvey (88. A. Quintero), Bárcenas (71. I. Diaz), J. Gutiérrez (88. Davis) - C. Martinez, J. L. Rodriguez (71. Londono) - To. Rodríguez (46. Fajardo)
England: Pickford - Quansah (63. Spence), Konsa, Guehi, O'Reilly - Anderson (84. D. Henderson), Ju. Bellingham (71. Eze) - Saka (63. Madueke), Rogers, Rashford - Kane (84. Watkins)
Schiedsrichter: Abdulrahman Al-Jassim (Katar)
Zuschauer: 80.663
Tore: 0:1 Ju. Bellingham (62.), 0:2 Kane (67.)
Gelbe Karten: Fajardo (1), Andrade (1) / Quansah (1)
Kroatien - Ghana 2:1 (1:0)
Kroatien: Livakovic - Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic - Modric, Kovacic (78. Mario Pasalic) - P. Sucic, Vlasic (88. Gvardiol), Baturina (88. Marco Pasalic) - Budimir (66. Matanovic)
Ghana: Asare - Senaya, Adjetey (46. Peprah Oppong), Luckassen, Mensah - Thomas Partey - K. Sulemana (71. Nuamah), Owusu (46. Fatawu), Sibo (85. Yirenkyi), Semenyo - J. Ayew (71. Thomas-Asante)
Schiedsrichter: Drew Fischer (Kanada)
Zuschauer: 68.324
Tore: 1:0 P. Sucic (31.), 1:1 Luckassen (77.), 2:1 Vlasic (83.)
Gelbe Karten: Perisic (1) / Peprah Oppong (1)
27. Juni, 20.09 Uhr: Freundin von Cody Gakpo verliert Baby während Schwangerschaft
Familiärer Schicksalsschlag für Holland-Angreifer Cody Gakpo (27).
Kurz vor dem ersten K.o.-Runden-Spiel gegen Marokko teilte die Freundin des niederländischen Nationalspielers via Instagram mit, dass das gemeinsame Baby des Paars während der Schwangerschaft gestorben sei.
"Mit gebrochenem Herzen teilen wir die schreckliche Nachricht, dass unser kleiner Junge während der Schwangerschaft gestorben ist", informierte Noa van der Bij. "Danke euch für alle Liebe und Unterstützung."
Erst am 30. Mai hatten Gakpo und seine Freundin via Instagram verkündet, dass sie wieder Nachwuchs erwarten. Das Paar hat bereits einen zwei Jahre alten Sohn. Der Stürmer vom FC Liverpool bat via Instagram darum, die Privatsphäre seiner Familie zu respektieren. "Das ist eine unglaublich schwere Zeit für unsere Familie", schrieb Gakpo in seiner Instagram-Story.
Gakpos Freundin schrieb weiter, der zweite Sohn habe Elijah Raphael Gakpo heißen sollen.
27. Juni, 17.53 Uhr: Rudi Völler denkt nur an Paraguay und nimmt Offensivkönner in die Pflicht
Voller Fokus Paraguay! Vor dem deutschen Sechzehntelfinale der WM am Montag (Anstoß: 22.30 Uhr) hat sich Rudi Völler (66) zu Wort gemeldet:
"Jetzt geht die WM richtig los! Und der Glaube ist da, dass wir alles rausholen, dass wir absolut ans Limit gehen, ein richtig gutes Spiel machen und natürlich in die nächste Runde einziehen", so der DFB-Sportdirektor.
Der Blick gehe gelte nur dem nächsten Gegner und noch nicht einem möglichen Achtelfinale mit Frankreich: "Damit befassen wir uns jetzt nicht", so der ehemalige DFB-Teamchef.
Zugleich nahm Völler seine Offensivkönner Jamal Musiala (23), Florian Wirtz (23) und auch Kai Havertz (27) in die Pflicht: "Um die ganz großen Ziele zu erreichen, müssen diese Spieler liefern. Sie wissen auch, dass noch Luft nach oben ist."
Ein Fragezeichen steht nach wie vor hinter dem Einsatz von Durchstarter Nathaniel Brown (23), den Adduktorenprobleme plagen. Völler: "Wir hoffen alle, dass es funktioniert", sagte Völler.
27. Juni, 10.01 Uhr: Uruguay-Trainer rastet nach WM-K.-o. aus
Für Uruguay endete die WM in einer bitteren Enttäuschung: Die Südamerikaner konnten keinen Sieg einfahren, eine Niederlage gegen Spanien in der Nacht zu Samstag besiegelte das Aus in der Vorrunde. Entsprechend gereizt war Nationaltrainer Marcelo Bielsa (70) nach dem Spiel.
Als er zum Interview gebeten wurde, dauerte es offenbar noch einige Momente, bis auch das Team hinter der Kamera fertig war - und Bielsa ließ einen "Jetzt macht doch endlich!"-Brüller los. Auch im Gespräch mit der Reporterin zeigte er sich kurz angebunden, ihre drei Fragen waren inklusive Antworten nach rund 30 Sekunden abgehandelt.
Auf der Pressekonferenz hatte er sich dann aber wieder gefangen. "Ich bin der Verantwortliche und muss das akzeptieren", räumte der Argentinier ein: "Auch wenn es vermeidbare Fehler gab, bin ich für dieses Scheitern verantwortlich."
27. Juni, 8.04 Uhr: Diese Partien im Sechzehntelfinale stehen schon fest
Einen Tag vor dem Ende der Gruppenphase stehen damit neun Paarungen für das Sechzehntelfinale schon fest. Ein Überblick:
Südafrika - Kanada (Sonntag, 21 Uhr)
Brasilien - Japan (Montag, 19 Uhr)
Deutschland - Paraguay (Montag, 22.30 Uhr)
Niederlande - Marokko (Dienstag, 3 Uhr)
Elfenbeinküste - Norwegen (Dienstag, 19 Uhr)
Frankreich - Schweden (Dienstag, 23 Uhr)
USA - Bosnien-Herzegowina (Donnerstag, 2 Uhr)
Australien - Ägypten (Freitag, 20 Uhr)
Argentinien - Kap Verde (Samstag, 0 Uhr)
27. Juni, 7.20 Uhr: Deutschland spielt im Sechzehntelfinale gegen Paraguay
Alle Unklarheiten beseitigt! Deutschland trifft im Sechzehntelfinale auf Paraguay.
Durch die Ergebnisse der Nacht muss das DFB-Team nicht mehr alle restlichen Vorrundenspiele abwarten, um seinen Gegner zu bekommen, stattdessen steht nun fest, dass am Montagabend (22.30 Uhr deutsche Zeit) Paraguay als Dritter der Gruppe D die nächste Hürde für Julian Nagelsmanns Mannschaft ist.
Sollte Deutschland Paraguay schlagen, droht danach gleich der Topfavorit: Weil Frankreich Norwegen klar mit 4:1 besiegte, ist das Team um Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé möglicher deutscher Gegner im Achtelfinale, die Franzosen bekommen es im Sechzehntelfinale mit Schweden zu tun.
27. Juni, 7.04 Uhr: Kap Verde schafft die Sensation!
Sensation in der Nacht zu Samstag! Kap Verde holt sich mit einem 0:0 gegen Saudi-Arabien das dritte Unentschieden der Vorrunde - und weil Spanien parallel dazu Uruguay mit 1:0 schlägt, rückt der kleine Inselstaat mit drei Punkten auf den zweiten Gruppenplatz vor und steht in der K.-o.-Runde! Für die Südamerikaner hingegen endet das Turnier mit nur zwei Punkten auf Platz drei der Gruppe H.
In Gruppe G holt Belgien sich mit einem 5:1-Kantersieg gegen Neuseeland den Gruppensieg, Ägypten sichert sich dank eines Unentschieden gegen den Iran Platz zwei. Doch die Iraner können noch auf einen Platz unter den besten Gruppendritten hoffen.
Die Ergebnisse der Nacht im Überblick:
Gruppe G
Ägypten - Iran 1:1 (1:1)
Ägypten: Ufa Schobeir - Hani, Rabia, Abdelmonem (14. Jasser Ibrahim), Fatouh - Lasheen, Saber (46. Attia) - Ashour (46. Marmoush), Salah (57. Zizo), Ziko (76. Hamza Abdelkarim) - Trezeguet
Iran: Beiranvand - Rezaeian, Kanaanizadegan (46. Hardani), Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi - Ezatolahi, Ghorbani - Ghoddos (67. Moghanlou), Mohebi (90.+1 Jahanbakhsh) - Taremi
Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)
Zuschauer: 66.925
Tore: 1:0 Saber (5.), 1:1 Rezaeian (14.)
Gelbe Karten: Saber (1), Jasser Ibrahim (1), Lasheen (2) / Kanaanizadegan (1), Nemati (1), Ezatolahi (2), Khalilzadeh (1)
Neuseeland - Belgien 1:5 (0:1)
Neuseeland: Crocombe - Payne (64. Boxall), Bindon, Surman, Cacace (79. de Vries) - Stamenic, Bell (64. Mccowatt) - Thomas (46. Old), Singh (46. Randall), Just - Wood
Belgien: Courtois - Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper - Vanaken, Tielemans (85. Raskin) - Doku (56. Fernandez-Pardo), De Bruyne (72. Onana), Trossard (72. Saelemaekers) - De Ketelaere (85. Lukaku)
Schiedsrichter: Adham Makhadmeh (Jordanien)
Zuschauer: 52.497 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Trossard (28.), 0:2 Trossard (50.), 0:3 De Bruyne (66.), 1:3 Just (84.), 1:4 Lukaku (86.), 1:5 Saelemaekers (90.+4)
Gelbe Karten: Stamenic (1), Just (1) / -
Gruppe H
Kap Verde - Saudi-Arabien 0:0
Kap Verde: Vozinha - W. Pina (90.+4 S. Moreira), R. Lopes, Diney, Joao Paulo - K. Pina - R. Mendes (71. Rodrigues), D. Duarte, Monteiro (71. L. Duarte), W. Semedo (61. H. Varela) - D. Livramento (61. Da Costa)
Saudi-Arabien: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti (33. Ladschami), Boushal (80. Al-Harbi) - N. Al-Dausari, Kanno, Al-Khaibari (46. Al-Dschuwayr) - Mandash (65. Al-Hamdan), Al-Buraikan, S. Al-Dausari (65. Abu Al-Shamat)
Schiedsrichter: Francois Letexier (Frankreich)
Zuschauer: 68.278
Gelbe Karten: W. Pina (1) / Abdulhamid (1), N. Al-Dausari (1), Al-Buraikan (1)
Uruguay - Spanien 0:1 (0:1)
Uruguay: Muslera (46. Rochet) - G. Varela, S. Cáceres, Olivera, J. M. Sanabria (70. B. Rodriguez) - Ugarte (45. De La Cruz), Bentancur, Valverde (56. Vinas), M. Araújo - Canobbio, Nunez
Spanien: Simón - M. Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Merino (60. Olmo), Pedri (60. Ruiz) - Yamal (76. Fer. Torres), Oyarzabal (76. N. Williams), Baena (66. Pino)
Schiedsrichter: Ismail Elfath (USA)
Zuschauer: 45.664
Tore: 0:1 Baena (42.)
Gelbe Karten: J. M. Sanabria (1), G. Varela (1), De La Cruz (1) / Baena (1)
Rote Karten: Canobbio (90.+4/grobes Foulspiel) / -
26. Juni, 23.20 Uhr: Weltfußballer Dembélé schießt Frankreich zum Gruppensieg
In Gruppe I sind die Würfel gefallen!
Mit einem klaren 4:1 gegen Haalands Norweger hat sich Frankreich dank eines überragenden Ousmane Dembélé durchgesetzt.
Der Weltfußballer von Paris Saint-Germain erzielte drei Treffer, sicherte seinem Team damit den Gruppensieg. Im Achtelfinale der WM könnte es nun zu einem Duell mit der DFB-Auswahl kommen.
Senegal verbuchte derweil Rang drei durch ein 5:0-Schützenfest gegen den Irak.
Ergebnisse im Überblick
Norwegen - Frankreich 1:4 (1:3)
Norwegen: Selvik - Aursnes, Falchener (66. Langas), Östigard, Björkan (46. Pedersen) - Berg, Aasgaard, Thorstvedt (46. Thorsby) - Bobb (83. Hauge), Strand Larsen, Schjelderup (83. Nusa)
Frankreich: Maignan - Koundé (86. Gusto), Upamecano (76. Konaté), M. Lacroix, Théo Hernandez - Tchouaméni, M. Koné, O. Dembélé (65. Barcola), Olise (65. Cherki), D. Doué - Mbappé (86. Mateta)
Schiedsrichter: Michael Oliver (England)
Zuschauer: 64.146
Tore: 0:1 O. Dembélé (7.), 0:2 O. Dembélé (20.), 1:2 Aasgaard (21.), 1:3 O. Dembélé (32.), 1:4 D. Doué (90.+4)
Gelbe Karten: Berg (1) / Tchouaméni (1)
Senegal - Irak 5:0 (1:0)
Senegal: Diaw - Diatta, Seck (58. Ciss), Niakhaté, Jakobs - Camara (56. Jackson), I. Gueye, Diarra (56. P. Gueye) - Mbaye (56. C. Ndiaye), I. Sarr (81. Diao), Mané
Irak: Basil Fadhil (46. J. Hassan) - Putros, Sulaka, Hashim, Doski - Iqbal (67. Yakob), Al-Ammari - Qasem (16. Younis), Jasim (57. Maknzi), Bayesh - Al-Hamadi (57. Yousif)
Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)
Zuschauer: 43.036 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Diarra (4.), 2:0 I. Sarr (56.), 3:0 P. Gueye (59.), 4:0 P. Gueye (71.), 5:0 I. Ndiaye (82.)
Gelbe Karten: Seck (1), P. Gueye (1) / Al-Ammari (2), Doski (1)
Rote Karten: - / Sulaka (13./Notbremse)
26. Juni, 16.37 Uhr: Team-Zoff bei Uruguay! Trainer und Spieler geraten aneinander
Im Lager der Uruguayer ist Zoff angesagt! Kurz vor dem alles entscheidenden Vorrunden-Match gegen Spanien soll es zwischen Trainer und Team wohl ordentlich gekracht haben.
Wie aus Berichten mehrerer Medien hervorgeht, die sich auf "El Espectador" stützen, hätten gleich mehrere Führungsspieler den direkten Austausch mit Marcelo Bielsa (70) gesucht. Im Mittelpunkt des Gesprächs habe dabei die Kritik an den Trainingsabläufen und an der Vorbereitung auf die Partien gestanden.
Sergio Rochet (33), Manuel Ugarte (25), Rodrigo Bentancur (29) und Federico Valverde (27) hätten darin unter anderem ein aus ihrer Sicht zu intensives Training, die hohe Belastung der Mannschaft sowie die taktische Ausrichtung gegen Spanien angesprochen. Marcelo Bielsa habe auf diese Kritik offenbar ziemlich verärgert reagiert.
Kurzfristig sei das gesamte Team von ihm zusammengetrommelt worden. Bielsa habe danach fast eine Stunde lang geredet. Einige Profis hätten allerdings nicht bis zum Schluss zugehört, seien während der Wut-Ansprache aufgestanden und gegangen.
Offen ist noch, was die Verwerfung für die womöglich letzte WM-Begegnungen bedeutet. Fest steht aber schon jetzt, dass Bielsa sich damit keinen Gefallen getan hat. Nach zwei Unentschieden steht das Team nämlich ordentlich unter Druck, ist im Duell mit "La Furia Roja" zum Siegen verdammt. Ohne Rückendeckung aus der Mannschaft wird es mit Punkten schwierig.
26. Juni, 15.11 Uhr: Patrik Schick tritt aus Nationalelf zurück
Das war's! Nach dem WM-Debakel mit Tschechien hat Patrik Schick (30) seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet.
Wie der 30 Jahre alte Stürmer von Bayer 04 Leverkusen seine Entscheidung begründet, erfahrt Ihr hier: "Offiziell: Bayer-Star beendet Karriere in Nationalmannschaft"
26. Juni, 14.55 Uhr: Ecuador-Präsident Noboa ruft Feiertag aus
Mit dem so knappen 2:1-Sieg im Gruppenfinale gegen Deutschland steht Ecuador erstmals seit der WM 2006 wieder in der K.-o.-Phase. Was dieser besondere Moment nach dem Schlusspfiff im Land auslöste, zeigte sich schnell.
Präsident Daniel Noboa (38) reagierte nämlich umgehend, erklärte den Freitag spontan zum Feiertag.
"Danke an die Spieler und den Trainer, die es trotz der Kritik, der Beleidigungen und der schwierigen Momente geschafft haben, sich wieder aufzurappeln und dem ganzen Land diese immense Freude zu bereiten", schrieb der 38-Jährige auf X, machte anschließend unmissverständlich klar: "Morgen ist Feiertag!"
26. Juni, 14.33 Uhr: Schweden-Star Elanga schießt Team eine Runde weiter, doch seine Reaktion verblüfft
Anthony Elanga (24) sorgte mit seinem Treffer zum 1:1-Endstand gegen Japan für das Weiterkommen Schwedens. Nach Abpfiff wirkte der Angreifer trotzdem alles andere als glücklich. Was war los?
Der 24-Jährige ging nämlich fälschlicherweise zunächst davon aus, dass der verpasste Dreier im letzten Gruppenspiel das Turnier-Aus bedeutete und zeigte sich entsprechend niedergeschlagen. Erst seine Teamkollegen lösten das Missverständnis auf.
"Ich wusste nicht, dass ein Punkt reichen würde", erklärte der Offensivmann vom englischen Top-Klub Newcastle United später. Wie es dazu kommen konnte? Seine Mitspieler verrieten, dass vor dem Match alle möglichen Szenarien besprochen worden seien. Nur Elanga selbst habe dabei offenbar nicht zugehört.
26. Juni, 8 Uhr: Diese Paarungen im Sechzehntelfinale stehen bereits fest
Nachdem einige Gruppenfinals gespielt sind, stehen auch die ersten Paarungen in den Sechzehntelfinals fest. Diese sind:
Südafrika - Kanada (Sonntag, 21 Uhr)
Brasilien - Japan (Montag, 19 Uhr)
Niederlande - Marokko (Dienstag, 3 Uhr)
USA - Bosnien-Herzegowina (Donnerstag, 2 Uhr)
26. Juni, 6.47 Uhr: Nächsten Entscheidungen gefallen: Diese Teams sind alle weiter
Die nächsten Entscheidungen bei der WM sind gefallen: Die Niederlande, Japan, Schweden und Australien stehen im Sechzehntelfinale.
Die Ergebnisse der Nacht:
Gruppe D
Türkei - USA 3:2 (2:1)
Türkei: Cakir - Z. Celik (84. Söyüncü), Kabak, Bardakci, Elmali - Özcan, Kökcü (88. Ayhan) - Aydin (90.+1 Müldür), Güler, Yildiz (84. Uzun) - Ba. Yilmaz (90.+1 Kahveci)
USA: Turner - Scally (76. Freeman), M. Robinson, Mckenzie, Trusty - Berhalter - B. Aaronson (76. Zendejas), Reyna (76. Dest), McKennie (86. M. Tillman), Weah (58. Pulisic) - Pepi
Schiedsrichter: Mustapha Ghorbal (Algerien)
Zuschauer: 70.492 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Trusty (3.), 1:1 Güler (10.), 2:1 Kökcü (31.), 2:2 Berhalter (49.), 3:2 Ayhan (90.+8)
Gelbe Karten: - / Berhalter (1)
Paraguay - Australien 0:0
Paraguay: Gill - Velázquez, G. Gomez, Alderete (84. Canale) - J. J. Cáceres, Cubas, Maidana (46. Mauricio) - D. Gomez (90.+2 Bobadilla), Galarza (90.+2 Alonso) - Ávalos (67. Arce), Enciso
Australien: Beach - Circati, H. J. Souttar, Herrington - Bos, Irvine (84. Okon-Engstler), O'Neill, Behich - Volpato (58. Hrustic), Metcalfe - Irankunda (84. Yengi)
Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)
Zuschauer: 68.827 (ausverkauft)
Gelbe Karten: D. Gomez (2) / Irvine (1)
Gruppe E
Curaçao - Elfenbeinküste 0:2 (0:1)
Curaçao: Room - Gaari (77. Kastaneer), Obispo, Floranus, Brenet (90. Sambo), Fonville (77. Noslin) - Comenencia (61. Antonisse), L. Bacuna, Chong, J. Bacuna - Locadia (90. Kuwas)
Elfenbeinküste: Y. Fofana - G. Doué, Kossounou, O. Diomande, Operi - Amad Diallo (46. Inao Oulaï), Kessié (77. Seri), Sangaré, Y. Diomande (67. B. Touré) - Bonny (67. Diakité), Pépé (67. Wahi)
Schiedsrichter: Glenn Nyberg (Schweden)
Zuschauer: 68.324
Tore: 0:1 Pépé (7.), 0:2 Pépé (64.)
Gelbe Karten: J. Bacuna (2), Kastaneer (2) / Pépé (1)
Ecuador - Deutschland 2:1 (1:1)
Gruppe F
Japan - Schweden 1:1 (0:0)
Japan: Z. Suzuki - Seko (75. Watanabe), Itakura (39. Taniguchi), H. Ito - Sugawara, Tanaka, Kamada, Nakamura (75. Nagatomo) - Doan (66. J. Ito), Ueda (66. Ogawa), Maeda
Schweden: Widell Zetterström - Lagerbielke, Hien (37. Bergvall), Lindelöf (87. Starfelt) - Bernhardsson (75. Svensson), Stroud (75. Sema), Y. Ayari, Gudmundsson (87. Nygren) - Elanga, Gyökeres, Isak
Schiedsrichter: Ivan Barton (El Salvador)
Zuschauer: 70.137
Tore: 1:0 Maeda (56.), 1:1 Elanga (62.)
Gelbe Karten: Taniguchi (1) / Hien (1), Gyökeres (1)
Tunesien - Niederlande 1:3 (0:2)
Tunesien: Dahmen - Valery, Ben Hamida (67. Ben Ouanes), M. Talbi, Abdi - Khedira (67. Hadj Mahmoud), Skhiri, Ben Slimane (67. Achouri), Hannibal, Gharbi (75. Chaouat) - Mastouri (90. Tounekti)
Niederlande: Verbruggen - Dumfries, Aké, Van Dijk, van Hecke - F. de Jong (72. Koopmeiners), Gravenberch, Reijnders (72. Kluivert) - Malen (72. Summerville), Gakpo (84. Lang), Brobbey (77. Depay)
Schiedsrichterin: Katia Garcia (Mexiko)
Zuschauer: 68.391
Tore: 0:1 Skhiri (3./Eigentor), 0:2 Brobbey (7.), 1:2 Mastouri (54.), 1:3 van Hecke (62.)
25. Juni, 12.13 Uhr: Schreckmoment im Basecamp der Schweden! Tribünen-Sprengung geht schief
Die Spieler der schwedischen Nationalmannschaft stauten nicht schlecht, als sie ihr Trainingsgelände in Frisco sahen. "Ich dachte nur: 'Was ist denn hier passiert?', sagte Mittelfeldspieler Besfort Zeneli bei "Aftenposten" und fügte an: "Soweit ich weiß, gab es ha keinen Sturm."
Den gab es tatsächlich nicht, sondern laufen gerade Renovierungsarbeiten um Stadion. "Sie wollten etwas abreißen, aber es sieht aus, als sei es in die falsche Richtung gefallen", sagte Manager Stefan Pettersson (63) und fügte an: "Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Sie haben wohl etwas gesprengt - und dabei ist etwas schiefgelaufen."
Eine Seite der Tribüne krachte demnach auf die provisorische Pressetribüne, die für die WM-Berichterstattung errichtet wurde. Die Vorbereitung auf das letzte Gruppenspiel gegen Japan (1 Uhr in der Nacht zu Freitag) habe das aber nicht beeinträchtigt.
25. Juni, 7.41 Uhr: Heute steigt das Gruppenfinale Deutschlands, diese Änderungen kündigt Bundestrainer Julian Nagelsmann
Viele hatten vor dem letzten Gruppenspiel der Deutschen an diesem Donnerstagabend (22 Uhr) in New York gegen Ecuador gehofft, Edeljoker Deniz Undav von Beginn an zu sehen, doch dem erteilte Bundestrainer Julian Nagelsmann eine Absage.
Wie er bereits im Laufe des WM-Turniers immer wieder betont hatte, soll sich die Mannschaft weiter einspielen, deshalb wird nur auf den Positionen gewechselt, auf denen es sein muss. "Jetzt haben wir zwei Spiele gemacht und jetzt wird diskutiert, wie viel wir wechseln. Wir wollen uns auf die K.-o.-Phase vorbereiten", sagte Nagelsmann bei der Pressekonferenz vor dem Spiel.
Somit wird Antonio Rüdiger für Nico Schlotterbeck (WM-Aus mit Bänderriss im Sprunggelenk) in der Innenverteidigung spielen, David Raum rückt auf der Linksverteidiger-Position für Nathaniel Brown ins Team, da dieser mit muskulären Problemen an den Adduktoren zu kämpfen hat.
Undav selbst hat mit seiner Rolle kein Problem. "Wenn ich unzufrieden wäre, wäre ich nicht hier", sagte der Stürmer des VfB Stuttgart. Jeder Spieler kenne seine Rolle: "Ich bin zweimal von der Bank gekommen - und wir haben die Spiele gewonnen. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft so weit wie möglich kommen", erklärte er.
25. Juni, 6.55 Uhr: Das sind die Überraschungen der Nacht in den ersten Gruppenfinals
Am gestrigen Abend und in der vergangenen Nacht sind die ersten Gruppenfinals über die Bühne gegangen, wobei es einige Überraschungen gab. Südafrika schießt sich mit einem 1:0 über Südkorea ins Sechzentelfinale der WM, die Schweiz besiegt Kanada und Bosnien erhält sich mit einem 3:1 gegen Katar die Chancen aufs Weiterkommen.
Die Spiele im Überblick:
Gruppe A
Tschechien - Mexiko 0:3 (0:0)
Tschechien: Kovár - Holes (64. Soucek (87. Sojka)), Hranac, Ladislav Krejci - Coufal, Sadilek, Cerv (87. Chory), Doudera - Sulc, Visinsky (56. Provod) - Hlozek (64. Schick)
Mexiko: Rangel (78. Ochoa) - J. Sanchez, Reyes, Montes, M. Chávez (78. Gallardo) - Mora (72. Fidalgo), E. Alvarez, Romo Barron (63. O. Vargas) - Alvarado, G. Martínez (63. S. Giménez), Quinones
Schiedsrichter: Yael Falcón (Argentinien)
Zuschauer: 80.824
Tore: 0:1 M. Chávez (55.), 0:2 Quinones (61.), 0:3 Fidalgo (90.+4)
Gelbe Karten: - / E. Alvarez (1)
Südafrika - Südkorea 1:0 (0:0)
Südafrika: R. H. Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Sithole, Mbatha - Maseko (75. Rayners), Mofokeng (80. J. Adams), Appollis (62. Moremi) - Makgopa
Südkorea: Seung-gyu Kim - Han-beom Lee, Minjae Kim (66. Park), Ki-hyuk Lee - Tae-seok Lee (46. Castrop), I. Hwang, Paik (46. Jingyu Kim), Seol - Kang-in Lee, H. Hwang (46. H. Son) - Oh (74. G. Cho)
Schiedsrichter: Facundo Tello (Argentinien)
Zuschauer: 51.243
Tore: 1:0 Maseko (63.)
Gelbe Karten: Modiba (1) / G. Cho (1)
Gruppe B
Schweiz - Kanada 2:1 (0:0)
Schweiz: Kobel - Jaquez (74. Widmer), N. Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez - Xhaka - Freuler, Sow (74. Aebischer) - Manzambi (85. Fassnacht) - R. Vargas (80. Ndoye), Embolo (85. Itten)
Kanada: Crépeau - Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea (83. Shaffelburg) - Buchanan (74. P. David), N. D. Saliba, Choinière (58. Eustaquio), A. Ahmed (58. Millar) - J. David, Larin (58. Oluwaseyi)
Schiedsrichter: Ramon Abatti (Brasilien)
Zuschauer: 52.497 (ausverkauft)
Tore: 1:0 R. Vargas (46.), 2:0 Manzambi (57.), 2:1 P. David (76.)
Gelbe Karten: Xhaka (1) / Larin (1), Millar (1)
Bosnien-Herzegowina - Katar 3:1 (2:1)
Bosnien-Herzeg.: Vasilj - Malic (46. Memic), Katic (63. Hadzikadunic), Radeljic, Kolasinac - Bajraktarevic, Sunjic (46. Tahirovic), Basic, Alajbegovic (82. Burnic) - Dzeko (64. Mahmic), Demirovic
Katar: Abunada - Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Brake - Junior (79. Alaaeldin), Gaber (46. Hatem), Boudiaf (72. A. Ali), Laye, Al-Haydos (56. Al-Ganehi) - Fathy (79. Mannai) - Afif
Schiedsrichter: Jesús Valenzuela (Venezuela)
Zuschauer: 66.925
Tore: 1:0 Alajbegovic (29.), 2:0 Al-Brake (34./Eigentor), 2:1 Al-Haydos (42.), 3:1 Mahmic (80.)
Gelbe Karten: Mahmic (1) / Fathy (2)
Gruppe C
Schottland - Brasilien 0:3 (0:2)
Schottland: Gunn - Patterson (81. Ralston), Hendry, McKenna, Robertson (46. Tierney) - McTominay, Ferguson, McLean - Gannon-Doak (81. Christie), McGinn (90.+1 Curtis) - Shankland (90.+1 C. Adams)
Brasilien: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos (82. Alex Sandro) - Casemiro (66. Fabinho) - Rayan (82. Endrick), Bruno Guimaraes, Paqueta (66. Martinelli) - Matheus Cunha (76. Neymar), Vinicius Junior
Schiedsrichter: Cesar Ramos (Mexiko)
Zuschauer: 64.478
Tore: 0:1 Vinicius Junior (7.), 0:2 Vinicius Junior (45.+3), 0:3 Matheus Cunha (60.)
Gelbe Karten: Christie (1) / Danilo (1), Fabinho (1)
Marokko - Haiti 4:2 (2:2)
Marokko: Bono - Hakimi, Halhal, Riad, Salah-Eddine (83. Mazraoui) - S. Amrabat, El Aynaoui (83. El Mourabet) - B. Diaz (70. Ounahi), Saibari (70. Rahimi), El Khannouss - El Kaabi (70. Yassine)
Haiti: Placide - Duverne (80. Arcus), Adé, Delcroix, Expérience - Casimir, Jean Jacques (80. Simon), Bellegarde, Providence (67. Nazon) - Isidor (67. Deedson), Joseph (83. Pierrot)
Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)
Zuschauer: 68.239 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Bono (10./Eigentor), 1:1 Hakimi (39.), 1:2 Isidor (43.), 2:2 Saibari (45.+1), 3:2 Rahimi (78.), 4:2 Yassine (89.)
Gelbe Karten: - / Placide (1), Nazon (1), Casimir (1)
24. Juni, 23 Uhr: Bosnien wahrt Chance auf die K.o.-Phase
Im Spiel um den möglichen Verbleib in der Weltmeisterschaft 2026 zeigen die Bosnier die besseren Nerven und beenden die Gruppenphase durch den 3:1-Sieg gegen Katar auf Rang 3.
Dabei waren besonders die ersten 45 Minuten äußerst unterhaltsam. Durch einen sehenswerten Treffer von Alajbegovic (29.) und ein erzwungenes Eigentor von Dzeko (34.) war der Doppelschlag perfekt, doch kurz vor der Pause zeigte die Mannschaft aus Katar mit dem Anschlusstreffer ein Lebenszeichen (42.).
Nach der Pause war Katar zwar bemüht, schaffte es aber nicht nochmal wirklich gefährlich zu werden. Am Ende war es dann Bosnien, die ihre Räume nutzten und in der 80. Minute zum 3:1-Endstand trafen.
Bosnien - Katar 3:1 (2:1)
Bosnien: Vasilj - Malic (46. Memic), Katic (63. Hadzikadunic), Radeljic, Kolasinac - Bajraktarevic, Sunjic (46. Tahirovic), Basic, Alajbegovic (82. Burnic) - Dzeko (64. Mahmic), Demirovic
Katar: Abunada - Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Brake - Junior (79. Alaaeldin), Gaber (46. Hatem), Boudiaf (72. A. Ali), Laye, Al-Haydos (56. Al-Ganehi) - Fathy (79. Mannai) - Afif
Tore: 1:0 Alajbegovic (29.), 2:0 Al-Brake (34./Eigentor), 2:1 Al-Haydos (42.), 3:1 Mahmic (80.)
Gelbe Karten: Mahmic (1) / Fathy (2)
24. Juni, 22.59 Uhr: Schweiz holt sich in umkämpften Duell den Gruppensieg
In einem umkämpften Spiel um den Gruppensieg behält die Schweiz am Ende die Oberhand und kann sich mit dem 2:1 den ersten Platz in Gruppe B sichern.
In der ersten Hälfte dieses Topspiels ging es sehr intensiv zu, doch keine Mannschaft schaffte es sich auf die Anzeigetafel zu befördern. Nach dem Seitenwechsel gelangen dann Vargas (46.) und Manzambi (57.) zwei schnelle Treffer, die den Gruppensieg einleiteten. Auch wenn Co-Gastgeber Kanada in der 76. Minute noch der Anschlusstreffer gelang, änderte es nichts mehr am Sieg der Nati.
Schweiz - Kanada 2:1 (0:0)
Schweiz: Kobel - Jaquez (74. Widmer), N. Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez - Xhaka - Freuler, Sow (74. Aebischer) - Manzambi (85. Fassnacht) - R. Vargas (80. Ndoye), Embolo (85. Itten)
Kanada: Crépeau - Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea (83. Shaffelburg) - Buchanan (74. P. David), N. D. Saliba, Choinière (58. Eustaquio), A. Ahmed (58. Millar) - J. David, Larin (58. Oluwaseyi)
Tore: 1:0 R. Vargas (46.), 2:0 Manzambi (57.), 2:1 P. David (76.)
Gelbe Karten: Xhaka (1) / Larin (1), Millar (1)
24. Juni, 17.42 Uhr: Probleme an den Adduktoren: Brown fällt gegen Ecuador aus
Beim Abschlusstraining kurz vor dem letzten Gruppenspiel gegen Ecuador muss die DFB-Elf auf einen Namen verzichten: Nathaniel Brown (23) absolvierte nur eine individuelle Laufeinheit.
Der 23-Jährige hat aktuell mit Adduktorenproblemen zu kämpfen und wird auch gegen Ecuador wohl eine Pause bekommen, wie der kicker berichtet. Für ihn wird der Leipziger David Raum auf die linke Verteidigerposition rücken und damit seinen ersten WM-Startelfeinsatz bekommen.
Ob Brown nur eine kurze Verschnaufpause bekommt, oder die Verletzung ein längerfristiges Problem darstellen wird, ist noch offen. Zu dieser Thematik wird Bundestrainer Julian Nagelsmann aller Voraussicht nach auf der PK etwas sagen.
24. Juni, 15.22 Uhr: Stefan Effenberg hält nichts von Rotation
Auch wenn es für die DFB-Elf im letzten Spiel gegen Ecuador um nicht mehr als ein positives Gefühl für die K.o.-Runde geht, hält Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg (57) nichts von dem Vorschlag, die Aufstellung groß zu verändern.
"Nagelsmann darf jetzt auf keinen Fall den Fehler machen, gegen Ecuador zu viel umzustellen oder sogar eine komplett andere Startelf zu bringen – das könnte vieles kaputt machen, was sich die DFB-Elf in den ersten beiden Spielen angeeignet hat", betonte Effenberg bei t-online.
Besonders bei zwei viel diskutierten Personalien möchte der Vize-Europameister von 1992 an der bisherigen Aufstellung festhalten: "Dass jetzt am Donnerstag auf einmal Oliver Baumann für Manuel Neuer im Tor steht oder beispielsweise Deniz Undav von Anfang an spielt, weil es gegen Ecuador ja vornehmlich um nichts mehr geht? Davon halte ich nichts."
24. Juni, 13.55 Uhr: FIFA will offenbar Regeln beim Elfmeterschießen ändern
Das Turnier läuft bereits auf Hochtouren, doch die FIFA hofft noch immer, eine Regeländerung durchsetzen zu können. Wie das Portal The Athletic berichtete, sollen der Prozess vor einem möglichen Elfmeterschießen in der K.-o.-Runde angepasst werden.
Aktuell führt der Schiedsrichter zwei Münzwürfe durch, einen für die Wahl der Seite und einen für das Team, das zuerst schießen darf. Das soll dem Bericht zufolge eingekürzt werden, sodass der Unparteiische nur noch einen Münzwurf durchführen muss, der Sieger muss sich dann entscheiden, ob er die Seite oder die Reihenfolge wählt. So soll verhindert werden, dass ein Team beide Entscheidungen trifft.
Der Vorschlag der FIFA liegt derzeit beim International Football Association Board (IFAB), das die Entscheidungsgewalt über Regeländerungen hat. Um noch im laufenden Turnier implementiert zu werden, müsste der Beschluss vor dem Start der K.-o.-Runde am 28. Juni getroffen werden.
24. Juni, 6.43 Uhr: Das waren die Ergebnisse der Nacht bei der WM! England enttäuscht gegen Ghana
Nach dem 5:0-Befreiungsschlag der Portugiesen am Dienstagabend gegen Usbekistan sahen die Fans bei der Fußball-WM ein torloses Unentschieden zwischen England und Ghana.
Kroatien setzte sich im Anschluss knapp mit 1:0 gegen Panama durch und Kolumbien reichte ebenfalls ein Treffer, um drei Punkte gegen die Demokratische Republik Kongo zu holen.
Die Ergebnisse der Nacht im Überblick:
Kolumbien - DR Kongo 1:0 (0:0)
Kolumbien: C. Vargas - Muñoz, Lucumi, D. Sánchez, Mojica - Lerma, Puerta - J. Arias (77. Rios), James Rodríguez (58. J. Quintero), Luis Díaz - Suárez (58. Cordoba)
DR Kongo: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (71. J. Kayembe), Tuanzebe - Mukau (46. Sadiki), Moutoussamy (82. Mbuku), E. Kayembe (71. Pickel) - Bakambu (57. Banza), Wissa
Schiedsrichter: Maurizio Mariani (Italien)
Zuschauer: 45.358 (Guadalajara)
Tore: 1:0 Muñoz (76.)
Panama - Kroatien 0:1 (0:0)
Panama: Mosquera - Córdoba, J. Ramos (77. C. Waterman), Andrade - M. Murillo, C. Martinez, Harvey, Blackman (90. Davis) - Bárcenas (90. To. Rodríguez), J. L. Rodriguez - Fajardo (83. Londono)
Kroatien: Livakovic - Sutalo, Pongracic, Gvardiol (46. Kramaric) - Stanisic, Modric (81. Mario Pasalic), Kovacic (72. P. Sucic), Perisic - Marco Pasalic (72. L. Sucic), Baturina - Musa (46. Budimir)
Schiedsrichter: Pierre Atcho (Gabun)
Zuschauer: 43.036 (Toronto)
Tore: 0:1 Budimir (54.)
Gelbe Karten: Bárcenas (1) / P. Sucic (1)
England - Ghana 0:0
England: Pickford - R. James, Konsa, Guehi, Spence (65. O'Reilly) - Anderson (74. Eze), Rice - Madueke (83. Rashford), Ju. Bellingham (74. Rogers), A. Gordon (65. Saka) - Kane
Ghana: Asare - Senaya (87. Peprah Oppong), Adjetey, Opoku, Mensah - Thomas Partey, Yirenkyi - I. Williams (66. Fatawu), Sibo, Semenyo - J. Ayew (66. Adu (90.+5 Baba)
Schiedsrichter: Héctor Said Martínez Sorto (Honduras)
Zuschauer: 63.983 (Boston)
Gelbe Karten: Rice (1) / I. Williams (1)
23. Juni, 22.25 Uhr: Schicksalsschlag für Didier Deschamps: Nationaltrainer verpasst letztes Gruppenspiel
Es ist einer der Momente, wo das sportliche Geschehen in den Hintergrund rückt: Didier Deschamps (57), Trainer der französischen Nationalmannschaft, wird aufgrund des Todes seiner Mutter vorerst zurück in die Heimat kehren.
Wie der französische Verband FFF mitteilte, sei die Mutter des 57-Jährigen am Dienstagmorgen verstorben. Der Nationaltrainer werde in Frankreich an der Beerdigung teilnehmen und in den kommenden Tagen von seinem Assistenten Guy Stéphan vertreten werden. Auch beim letzten Gruppenspiel zwischen Frankreich und Norwegen wird Deschamps nicht an der Seitenlinie zu finden sein.
"Didier Deschamps wird vor dem Spiel Norwegen gegen Frankreich nicht das Training leiten können. Er wird am Freitag beim letzten Spiel der Gruppe I auch nicht auf der Trainerbank sitzen können", heißt es im Statement des Verbandes: "Der Nationaltrainer musste heute Morgen den schmerzlichen Tod seiner Mutter verkraften. Er wird nach Frankreich zurückkehren, um an der Beerdigung teilzunehmen."
23. Juni, 21 Uhr: Ronaldo trifft auch bei seiner sechsten Weltmeisterschaft
Die Portugiesen zeigen nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen Kongo eine starke Reaktion und gewinnen eindrucksvoll mit 5:0 gegen Usbekistan.
Den Anfang in diese Partie machte niemand geringeres als Cristiano Ronaldo (41). Der Mittelstürmer schaffte es sich bereits nach fünf Minuten auf die Anzeigetafel zu schießen und sorgte damit für gleich mehrere Rekorde. Zum einen ist er jetzt der erste Spieler überhaupt, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften treffen konnte, außerdem überholte er mit seinem zehnten WM-Tor die portugiesische Legende Eusebio (9).
Im Spiel ging es dann munter weiter, nach 17 Minuten stand es bereits 2:0, nachdem Nuno Mendes einen Freistoß in die Maschen beförderte. Von Usbekistan kam bis auf ein aberkanntes Abseitstor offensiv überhaupt nichts, dafür nutzte Ronaldo kurz vor der Pause seine Chance und stellte auf 3:0.
Auch nach dem Seitenwechsel wurden die Portugiesen ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht und nutzten eine Ecke in der 60. Minute zum 4:0. Danach flachte das Spiel etwas ab. Portugal schaltete in den Verwaltungsmodus und den Usbeken fehlte letztendlich die Qualität, um wirklich gefährlich zu werden. Den Schlusspunkt in dieser einseitigen Partie setzte der Joker Rafael Leão, welcher per klasse Abschluss den 5:0-Endstand erzielte.
Portugal - Usbekistan 5:0 (3:0)
Portugal: D. Costa - João Cancelo (46. N. Semedo), R. Dias, Veiga, Nunes - J. Neves (76. B. Silva), Vitinha (83. Leão) - João Félix (63. Trincao), B. Fernandes, Neto (46. Conceicao) - Cristiano Ronaldo
Usbekistan: Nematov - Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov - Karimov (90.+2 Jiyanov), Ganiev, Shukurov (90.+2 Esanov), Khamrobekov (46. Mozgovoy), Nasrullaev (46. Alizhonov) - Fayzullaev (73. Sergeev) - Shomurodov
Tore: 1:0 Cristiano Ronaldo (6.), 2:0 N. Mendes (17.), 3:0 Cristiano Ronaldo (39.), 4:0 Khusanov (60./Eigentor), 5:0 Leão (87.)
Gelbe Karten: Veiga (1) / Khamrobekov (1)
23. Juni, 17.41 Uhr: Nico Schlotterbeck wird DFB-Elf weiterhin unterstützen
Auch wenn Nico Schlotterbeck (26) für den Rest der Weltmeisterschaft ausfallen wird, bleibt der Dortmunder Innenverteidiger weiterhin bei der Mannschaft.
Im Spiel gegen die Elfenbeinküste musste der 26-Jährige verletzungsbedingt nach nur 45 Minuten bereits ausgewechselt werden, am nächsten Tag dann die ernüchternde Gewissheit: Bänderriss im linken Sprunggelenk, so die Diagnose.
Abreisen möchte Schlotterbeck zunächst aber noch nicht. Er wird weiterhin bei der Mannschaft bleiben und andere Funktionen übernehmen: "Er wird die Mannschaft unterstützen und die Mitspieler mit führen, auch für den Teamgeist", sagte Sportdirektor Rudi Völler (66).
23. Juni, 14.13 Uhr: Tödliches Unglück beim Public Viewing in Jordanien
Wenn Fußball zur Nebensache wird: wie das jordanische Innenministerium mitteilte, ist beim Public Viewing in der jordanischen Hauptstadt Amman ein Mensch ums Leben gekommen.
Auf dem Haschemitischen Platz im Zentrum Ammans, wo tausende Menschen die Partie zwischen Jordanien und Algerien verfolgten, kam es offenbar zu einem Gedränge, welches zu der Tragödie führte. Die betroffene Person konnte zunächst noch in ein Krankenhaus gebracht werden, erlag dort aber den Verletzungen, wie das Ministerium angab.
Weitere acht weitere Personen, die beim Public Viewing vor Ort waren, wurden ebenfalls mit Verletzungen ins Krankenhaus geliefert. Deren Zustand sei stabil bis mittelschwer, teilte das Ministerium weiter mit.
23. Juni, 7.27 Uhr: Algerien siegt spät und sorgt für das WM-Aus Jordaniens
Algerien hat spät einen 0:1-Rückstand gegen Jordanien gedreht und am Ende noch mit 2:1 gewonnen. Mit dem Sieg ist das WM-Aus Jordaniens besiegelt.
Jordanien - Algerien 1:2 (1:0)
Jordanien: Abulaila - Haddad, Abu Dahab (90.+1 Obaid), Nasib, Al-Arab, Abu Taha (84. Abu Hashish) - Al-Taamari (84. Azaizeh), Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Al-Mardi (76. O. Al-Fakhouri) - Olwan (90.+1 Shararh)
Algerien: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri (85. Hadjam) - Boudaoui (46. Benbouali), Zerrouki (46. N. Bentaleb), Maza - Mahrez (76. Hadj Moussa), Gouiri (85. Belaïd), Chaibi
Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)
Zuschauer: 68.371 (San Francisco)
Tore: 1:0 Al-Rashdan (36.), 1:1 Benbouali (69.), 1:2 Gouiri (82.)
Gelbe Karten: Abu Dahab (1) / Zerrouki (1)
23. Juni, 6.44 Uhr: Frankreich gewinnt Wasserschlacht gegen den Irak, Norwegen setzt sich gegen den Senegal durch
Frankreich hat in der Nacht die Wasserschlacht gegen den Irak gewonnen, dabei gab es in Philadelphia jede Menge Aufregung, nachdem das Stadion aufgrund eines Unwetters zunächst geräumt werden musste.
Einer der Turnier-Favoriten ließ sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen, ein Doppelpack von Kylian Mbappé und ein Treffer des Ex-Dortmunders Ousmane Dembélé besorgten das 3:0.
Bei den Norwegern traf Superstar Erling Haaland doppelt beim 3:2-Erfolg über den Senegal. Frankreich und Norwegen sind damit vorzeitig für die K.-o.-Runde qualifiziert.
Frankreich - Irak 3:0 (1:0)
Frankreich: Maignan - Koundé (83. Gusto), Upamecano, W. Saliba, Digne - M. Koné, Rabiot - O. Dembélé (68. D. Doué), Olise (68. Cherki), Barcola (83. Akliouche) - Mbappé (90.+1 M. Thuram)
Irak: Basil Fadhil - H. Ali, Tahseen (60. Sulaka), Hashim, Doski - Bayesh (68. Farji), Ismail (60. Amyn), Al-Ammari (68. Sher), Iqbal - Hussein (26. Al-Hamadi), Qasem
Schiedsrichter: Drew Fischer (Kanada)
Zuschauer: 68.324 (Philadelphia)
Tore: 1:0 Mbappé (14.), 2:0 Mbappé (54.), 3:0 O. Dembélé (66.)
Gelbe Karten: - / Al-Ammari (1)
Norwegen - Senegal 3:2 (1:0)
Norwegen: Nyland - Ryerson (13. Pedersen), Ajer, Heggem (84. Östigard), Möller Wolfe - Ödegaard, S. Berge, Aursnes (46. Berg) - Sörloth (84. Bobb), Haaland, Nusa (71. Schjelderup)
Senegal: A. Mendy - Diatta, Koulibaly (72. P. M. Sarr), Niakhaté, E. H. M. Diouf (54. Jakobs) - Camara (63. Ciss), I. Gueye, P. Gueye (54. Mbaye) - I. Sarr, Jackson, Mané
Schiedsrichter: Wilton Sampaio (Brasilien)
Zuschauer: 80.663 (New York)
Tore: 1:0 Pedersen (43.), 2:0 Haaland (48.), 2:1 I. Sarr (53.), 3:1 Haaland (58.), 3:2 I. Sarr (90.+3)
22. Juni, 21.12 Uhr: Lionel Messi schreibt WM-Geschichte
Mit einer Gala-Vorstellung hat Lionel Messi Argentinien frühzeitig in die K.-o.-Phase geführt, sich damit zugleich erneut in die Geschichtsbücher eingetragen.
Beim souveränen 2:0-Erfolg des Weltmeisters gegen die letztlich offensiv zu harmlosen Österreicher erzielte der Weltfußballer in Dallas seine WM-Treffer Nummer 17 und 18, zog damit an Miroslav Klose vorbei und ist nun alleiniger WM-Rekordtorschütze.
Endergebnis
Argentinien - Österreich 2:0 (1:0)
Argentinien: Emiliano Martinez - Molina, Romero (57. Otamendi), Li. Martinez, F. Medina (82. Tagliafico) - De Paul (82. Paredes), Mac Allister, Fernández, Almada (64. J. Alvarez) - Messi - La. Martínez (64. Gonzalez)
Österreich: A. Schlager - Posch (67. Prass), Danso, Alaba (67. Friedl), Laimer - Seiwald, X. Schlager - R. Schmid (78. Wimmer), Wanner (67. Arnautović), Sabitzer - Gregoritsch (85. Chukwuemeka)
Tore: 1:0 Messi (38.), 2:0 Messi (90.+5)
Gelbe Karten: F. Medina (1), Paredes (1) / Posch (1), Laimer (1)
22. Juni, 15.11 Uhr: Marcel Reif äußert sich zu DFB-Knipser Undav
Gegen die Elfenbeinküste geriet die deutsche Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel zunächst in Rückstand, lief lange einem 0:1 hinterher. Erst mit der Einwechslung von VfB-Star Deniz Undav (29) kam neuer Schwung in die Partie. Mit zwei Treffern sorgte er nahezu im Alleingang für die Wende, sicherte so am Ende den 2:1-Sieg.
Gibt es nach dieser Gala-Performance überhaupt noch Argumente gegen einen Platz in der Startelf?
TAG24 hat mit Marcel Reif (76) gesprochen. Was der Sport-Kommentator auf diese Frage antwortet und ob er das DFB-Team als einen der großen Favoriten auf den Titel sieht, erfahrt Ihr hier: Marcel Reif über Undav: "Wenn einer als Einwechselspieler dermaßen performt, dann..."
22. Juni, 14.39 Uhr: Rekord-Alarm! Schon acht Platzverweise bei der WM
Die Dusche ruft bei dieser WM bislang häufiger als gewohnt.
Nach 40 von 104 Spielen gab es schon acht (!) Rote Karten. Damit wurden schon jetzt doppelt so viele Profis vorzeitig vom Platz gestellt wie beim gesamten Turnier in Katar vor vier Jahren.
Bis zur Rekordmarke der WM 2006 in Deutschland ist es allerdings noch ein ganzes Stück. Dafür wären 20 weitere Platzverweise nötig.
Damals wurden insgesamt nur 64 Partien ausgetragen. Beim XXL-Turnier in Nordamerika kommen nun noch 40 weitere hinzu.
22. Juni, 13.15 Uhr: WM-Aus für Nico Schlotterbeck
Bittere Diagnose für Nico Schlotterbeck: Der deutsche Innenverteidiger wird den Rest des Turniers verpassen.
Wie Bild und Sky übereinstimmend berichteten, zog sich der Dortmunder gegen die Elfenbeinküste einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zu, damit fällt er mindestens acht Wochen aus.
Nicht nur für den 26-Jährigen, sondern auch für die deutsche Nationalmannschaft ist das ein herber Schlag: Bundestrainer Julian Nagelsmann darf keinen Akteur mehr für seinen verletzten Abwehrspieler nachnominieren. Damit bestreitet das DFB-Team den Rest des Turniers nur noch mit vier nominellen Innenverteidigern, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton und Malick Thiaw. Anton ist allerdings als Back-up für Joshua Kimmich eingeplant.
22. Juni, 6.43 Uhr: Ägypten dreht Spiel gegen Neuseeland und holt den ersten Sieg in Gruppe G
Nach zuvor drei Unentschieden in der Gruppe G hat Ägypten den ersten Dreier eingefahren! Gegen Neuseeland drehte das Team um Mo Salah einen 0:1-Rückstand noch in einen 3:1-Sieg.
Die Kiwis gingen bereits früh in Führung, konnten diese aber nicht über die Zeit bringen, denn in der zweiten Hälfte drehten die Ägypter auf. Damit führt Ägypten (vier Punkte) aktuell die Gruppe vor dem Iran und Belgien (jeweils zwei Punkte) an, zudem ist es für die Afrikaner der erste WM-Sieg überhaupt.
Neuseeland - Ägypten 1:3 (1:0)
Neuseeland: Crocombe - Payne (85. Bindon), Boxall, Surman, Cacace (76. Randall) - Stamenic, Bell - Mccowatt (66. Old), Singh (76. Thomas), Just (85. de Vries) - Wood
Ägypten: Ufa Schobeir - Hani, Fathi (41. Rabia), Jasser Ibrahim, Fatouh - Lasheen, Attia - Salah (84. Abdelmaguid (90.+9 Abdelmonem)), Ziko (76. Hamza Abdelkarim), Ashour (84. Zizo) - Marmoush (76. Trezeguet)
Schiedsrichter: Oar Al-Ali (Vereinigte Arabische Emirate)
Zuschauer: 52.497 (Vancouver, ausverkauft)
Tore: 1:0 Surman (15.), 1:1 Ziko (58.), 1:2 Salah (67.), 1:3 Trezeguet (82.)
Gelbe Karten: Singh (1), Mccowatt (1) / Lasheen (1)
22. Juni, 6.31 Uhr: Kap Verde holt nächsten Punkt, Belgien kann weiterhin nicht gewinnen
Die nächste WM-Sensation um Kap Verde! Der kleine Inselstaat hat nach dem 0:0 gegen Spanien nachgelegt und auch Uruguay ein Unentschieden abgetrotzt. Durch das 2:2 (1:2) wahren die Afrikaner die Chance auf die K.-o.-Runde.
Dabei ging der WM-Neuling sogar früh in Führung, mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause drehte der Favorit aus Südamerika allerdings das Spiel. Doch das letzte Wort war noch nicht gesprochen: Auch dank der Mithilfe von Uruguay-Keeper Fernando Muslera, der sich bei einem Rückpass verschätzte und viel zu weit aus dem Tor kam, konnte Helio Varela dazwischen spritzen und zum Ausgleich für Kap Verde einschieben, beide Teams stehen damit bei zwei Punkten.
Auch Belgien bleibt weiter sieglos, gegen den Iran kam die Mannschaft um Kevin De Bruyne nicht über ein 0:0 hinaus.
Dabei hatten die Roten Teufel sogar Glück, dass ein Treffer des Iran nach etwa 25 Minuten wegen einer Abseitsposition wieder aberkannt wurde, zudem musste Belgien wegen einer Notbremse von Nathan Ngoy rund eine halbe Stunde in Unterzahl bestreiten.
Die Ergebnisse im Überblick:
Uruguay - Kap Verde 2:2 (2:1)
Uruguay: Muslera - G. Varela, S. Cáceres, Olivera, J. M. Sanabria - Ugarte (70. De La Cruz), Bentancur - Canobbio, Valverde, M. Araújo (82. B. Rodriguez) - Vinas (70. Nunez)
Kap Verde: Vozinha - S. Moreira, R. Lopes, Diney, Lopes Cabral - K. Pina (70. L. Duarte) - R. Mendes, Arcanjo (46. D. Duarte), Monteiro (80. Y. Semedo), Rodrigues (59. H. Varela) - Benchimol (58. Da Costa)
Schiedsrichter: Espen Eskas (Norwegen)
Zuschauer: 64.003 (Miami)
Tore: 0:1 K. Pina (21.), 1:1 M. Araújo (44.), 2:1 Canobbio (45.+6), 2:2 H. Varela (61.)
Gelbe Karten: Bentancur (1), Olivera (1) / Lopes Cabral (2), Diney (1)
Belgien - Iran 0:0
Belgien: Courtois - Meunier (58. Castagne), Ngoy, Mechele, De Cuyper - Raskin (58. Vanaken), Tielemans - Saelemaekers (58. Lukébakio), De Bruyne (87. Fernandez-Pardo), Trossard - Lukaku (73. Theate)
Iran: Beiranvand - Hardani (46. Jahanbakhsh), Kanaanizadegan, Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi (66. Mohammadi) - Ezatolahi (85. Hosseinzadeh), Ghoddos (79. Moghanlou) - Rezaeian, Taremi, Mohebi (66. Torabi)
Schiedsrichter: Dario Herrera (Argentinien)
Zuschauer: 70.317 (Los Angeles)
Tore: -
Gelbe Karten: Lukaku (1) / Ezatolahi (1)
Rote Karten: Ngoy (66./Notbremse) / -
21. Juni, 20.03 Uhr: Spanien siegt im zweiten Spiel mit 4:0 gegen Saudi-Arabien
Das war ein überzeugender Auftritt der Spanier. Nach dem 0:0-Stotterstart gegen Kap Verde hat einer der heißesten Titelfavoriten am Sonntag abgeliefert. Das Team um Superstar Lamine Yamal siegte mit 4:0 gegen Saudi-Arabien.
Spanien - Saudi-Arabien 4:0 (3:0)
Spanien: Simón - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri (70. Ruiz) - Yamal (46. Pino), Olmo (61. Merino), Baena (61. N. Williams) - Oyarzabal (46. Fer. Torres)
Saudi-Arabien: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Tambakti, Ladschami, Al-Amri (60. Al-Hejji), Al-Harbi - Al-Dschuwayr (46. Al-Hamdan) - N. Al-Dausari (90. Al-Ghannam), Al-Buraikan (60. Abu Al-Shamat), Al-Khaibari (46. Kanno) - S. Al-Dausari
Schiedsrichter: Raphael Claus (Brasilien)
Zuschauer: 68.239 (Atlanta, ausverkauft)
Tore: 1:0 Yamal (10.), 2:0 Oyarzabal (21.), 3:0 Oyarzabal (24.), 4:0 Al-Tambakti (49./Eigentor)
Gelbe Karten: - / S. Al-Dausari (1), Kanno (1)
21. Juni, 13.09 Uhr: Tolle Bilder! Royal-Party in der Curaçao-Teamkabine
Geschafft, Geschichte geschrieben, gefeiert: Nach dem historischen 0:0-Remis gegen Ecuador und dem ersten WM-Punkt der Verbandsgeschichte ging es für das Team von Curaçao direkt in die Party mit dem niederländischen Königspaar.
Ein im Netz veröffentlichtes Video zeigt, wie König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) nach dem Abpfiff der Partie zunächst die Kabine betreten, dort zunächst den Trainerstab um Nationalcoach Dick Advocaat (78) zum Erfolg beglückwünschen und anschließend weitergehen, um gemeinsam mit den Spielern das Tanzbein zu schwingen.
In Houston hatten die beiden den 5:1-Erfolg ihrer Nationalmannschaft gegen Schweden miterlebt, setzten im Anschluss ihre Reise nach Kansas City fort.
21. Juni, 12.41 Uhr: Elfenbeinküste-Coach Faé kritisiert DFB-Team
Die knappe Niederlage gegen das DFB-Team hat der Trainer der Elfenbeinküste offenbar nur schwer verdaut. Nach dem 1:2 (1:0) stänkerte Emerse Faé (42) in Richtung des DFB-Teams.
"Deutschland ist eine tolle Fußballnation, und wir nehmen uns in mehrerer Hinsicht ein Beispiel an ihnen, aber von ihrem mangelnden Fairplay war ich enttäuscht", wetterte der 42-jährige Coach nach dem Schlusspfiff, nahm dabei eine Szene aus der Schlussphase ins Visier. Doch was war passiert?
Auslöser der Kritik war eine Situation kurz vor dem Abpfiff. Nachdem sich Verteidiger Wilfried Singo (25) an der Seitenlinie verletzt und den Ball ins Aus gespielt hatte, musste er nach medizinischer Behandlung ausgewechselt werden.
Die Nagelsmann-Elf brachte den Ball nach dem anschließenden Einwurf allerdings nicht zurück zu den Ivorern. Sehr zum Ärger von Faé.
21. Juni, 10.39 Uhr: So geht es weiter für das DFB-Team
Deutschland ist als Gruppensieger bereits sicher für das 1/16-Finale qualifiziert. Welche Mannschaft dort wartet, steht jedoch noch nicht fest.
Als mögliche Gegner kommen die Drittplatzierten aus den Gruppen A, B, C, D und F infrage. Realistische Optionen sind derzeit unter anderem Bosnien und Herzegowina, Schottland sowie Japan.
Bei einem Erfolg im ersten K.-o.-Match könnte im Achtelfinale dann ein Aufeinandertreffen mit dem Gruppensieger der Staffel I folgen. Dabei gelten derzeit der amtierende Vize-Weltmeister Frankreich sowie die Norweger um Weltstar Erling Haaland (25) als wahrscheinlich.
21. Juni, 10.02 Uhr: Fast 20 Millionen sehen DFB-Sieg gegen Elfenbeinküste
Deutschlands hart umkämpfter Zittersieg im zweiten WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste hat dem ZDF abermals eine Top-TV-Quote beschert.
Trotz des späten Anpfiffs um 22 Uhr fieberten im Schnitt 18,26 Millionen Zuschauer vor den Fernsehern mit. Im Gesamtpublikum erreichte die Begegnung einen Marktanteil von 72,1 Prozent.
21. Juni, 9.07 Uhr: Sorgen um DFB-Star Schlotterbeck
Nach der Auftakt-Gala gegen Curaçao hat Deutschland auch im Duell mit der Elfenbeinküste geliefert. Die Freude über den so wichtigen 2:1-Sieg war spürbar, hielt sich angesichts der Verletzung von Nico Schlotterbeck (26) aber in Grenzen.
Im kanadischen Toronto erwischte es den Innenverteidiger von Borussia Dortmund nach einem Zweikampf mit Amad Diallo (23). Der 26-Jährige spürte Schmerzen, konnte nicht weiterspielen und musste zur Pause ausgewechselt werden.
Wie schwer es ihn dabei offenbar getroffen hat, erklärte Julian Nagelsmann (38) im Anschluss der Partie und nannte eine erste Diagnose. Der Bundescoach sprach am ZDF-Mikro von "irgendwas am Innenband" bei Schlotterbeck. Am nächsten Tag stehe ein MRT an. "Es sieht auf jeden Fall nicht ganz so gut aus, leider", so der Nationaltrainer weiter.
Eine genauere Untersuchung an diesem Sonntag soll Klarheit über die Schwere der Verletzung schaffen.
21. Juni, 8.03 Uhr: Japan schießt Tunesien aus der WM
Die erhoffte Trendwende mit dem neuen Trainer Hervé Renard ist Tunesien nicht gelungen, stattdessen setzte es die nächste deutliche Klatsche.
Auch im zweiten Spiel unter dem 57-jährigen Nachfolger des entlassenen Sabri Lamouchi lief es gar nicht rund. Nach dem 1:5 (1:1) gegen Schweden ging nämlich auch das Duell mit Japan deutlich mit 0:4 (0:2) verloren. Damit ist für die Adler von Karthago nichts mehr zu holen, das frühe Aus schon jetzt besiegelt.
Die böse Pleite zeichnete sich dabei früh ab, nachdem Ex-Bundesliga-Akteur Daichi Kamada (4. Minute) getroffen hatte. Noch vor der Pause legten die Asiaten dabei durch Ayase Ueda (31.) nach, in der zweiten Halbzeit machten Jun’ya Itō (69.) und Ueda (83.) dann endgültig den Deckel drauf.
Endergebnis
Tunesien - Japan 0:4 (0:2)
Tore: 0:1 Kamada (4.), 0:2 Ueda (31.), 0:3 J. Itō (69.), 0:4 Ueda (83.)
21. Juni, 7.14 Uhr: Ecuador beißt sich die Zähne an Curaçao aus
Das DFB-Team kann sich entspannt zurücklehnen! Durch Ecuadors Patzer im zweiten WM-Spiel gegen Curaçao ist Platz eins in der Gruppe sicher.
Dabei lief die Partie nahezu ausschließlich in eine Richtung. Die Südamerikaner drängten aufs Tor, erspielten sich ein deutliches Chancenplus, fanden aber am Ende keinen Weg vorbei an Curaçaos überragendem Keeper Eloy Room.
Damit kann Deutschland das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador deutlich entspannter angehen. Selbst wenn die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann nämlich leer ausgehen sollte, bleibt sie dank des gewonnenen direkten Vergleichs vor der Elfenbeinküste an der Tabellenspitze.
Endergebnis
Ecuador - Curaçao 0:0
Gelbe Karten: Alcívar (1) / L. Bacuna (1), J. Bacuna (1), Comenencia (1), Gaari (1), Kastaneer (1)
20. Juni, 20.57 Uhr: Niederlande mit Ausrufezeichen gegen Schweden
In einem torreichen Spiel profitiert die Niederlande von zwei schnellen Toren, die diesen Sieg ebnen und den vorläufigen ersten Platz in Gruppe F bedeuten.
In den ersten 17 Minuten konnte sich Stürmer Brian Brobbey mit seinen zwei Treffern in die Herzen der niederländischen Fans schießen und sorgte damit zunächst einmal für eine komfortable Ausgangssituation. Auf der anderen Seite waren die Schweden zwar sehr bemüht, nach vorne hin fehlte allerdings die letzte Genauigkeit und hinten standen sie zu unsicher.
Nach dem Seitenwechsel war es dann wieder Oranje, die keine zwei Minuten nach Wiederanpffif zum dritten nachlegten und für die Vorentscheidung sorgten. Die Skandinavier hatten defensiv viel zu große Lücken und mussten nach guten 50 Minuten sogar noch das vierte Gegentor hinnehmen.
Auch wenn Elanga die Schweden in der 59. Minute auf die Anzeigetafel brachte, reichte das nicht, um die Dynamik des Spiels nochmal zu verändern. Im Gegenteil: kurz vor Schluss traf Summerville per Distanzschuss sogar noch zum 5:1.
Niederlande - Schweden 5:1 (2:0)
Niederlande: Verbruggen - Dumfries, van Hecke, Van Dijk, van de Ven - Gravenberch, F. de Jong (59. Koopmeiners), Reijnders (59. Til) - Malen (46. Summerville), Brobbey (72. Depay), Gakpo (90. Lang)
Schweden: Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Lindelöf - Bernhardsson (55. Elanga), Karlström (55. Zeneli), Y. Ayari (79. T. Ali), Gudmundsson (90.+3 Stroud), Nygren (55. Bergvall) - Isak, Gyökeres
Gelbe Karten: - / Gudmundsson (1), Y. Ayari (1), Bergvall (1)
Tore: 1:0 Brobbey (5.), 2:0 Brobbey (17.), 3:0 Gakpo (47.), 4:0 Gakpo (54.), 4:1 Elanga (59.), 5:1 Summerville (89.)
20. Juni, 18.04 Uhr: Ismael Koné wieder mit Teamkollegen vereint
Nach seiner schlimmen Verletzung gegen Katar, bei dem sich Ismael Koné einen Bruch im linken Schien- und Wadenbein zuzog, konnte der Kanadier bereits heute wieder bei seinem Nationalteam sein.
Am Morgen wurde der 24-Jährige unter "Ismael" Sprechchören im Trainingscenter von seinen Teamkollegen empfangen. Schon im Krankenhaus teilte er mit, dass er sein Team für die Weltmeisterschaft von der Seitenlinie aus unterstützen wird und vorübergehend "in die Rolle des Assistenztrainers" schlüpft.
20. Juni, 14.40 Uhr: Spanien-Stürmer Iglesias kommt nicht ins Teamhotel
Kuriose Szenen im Umfeld der spanischen Nationalmannschaft: Borja Iglesias (33) ist offenbar nicht ins Teamhotel gelassen worden.
Wie ein auf Social Media verbreiteter Clip zeigt, wurde dem 33-jährigen Stürmer der Zutritt zum Team-Quartier zunächst verweigert. Darauf ist der Star zu sehen, wie er hinter dem Zaun steht und versucht, aufs Gelände zu gelangen. "Ich bin Nationalspieler, ich muss rein", sagt er zur Security. Die bleibt aber erst einmal skeptisch.
Erst nach der Bestätigung seiner Identität per Handy wird er durchgelassen, kann so ins Hotel zu seinen Teamkollegen. Crazy!
20. Juni, 10.50 Uhr: Çalhanoğlu-Entschuldigung nach WM-Aus
Null Punkte aus den ersten beiden Spielen bedeuten den K.o. für die Türkei bei dieser WM. Entsprechend groß ist die Enttäuschung in der Mannschaft von Nationaltrainer Vincenzo Montella (52), auch Hakan Çalhanoğlu (32) nimmt das frühe Aus sichtlich mit.
Nach der zweiten Nullnummer in Folge gab der Kapitän einen ehrlichen Einblick in die Team-Stimmung, wandte sich dabei auch emotional an die eigene Anhängerschaft.
"Wir sind alle traurig", sagte der 32-Jährige im Anschluss an die so bittere 0:1-Niederlage gegen Paraguay. "Ich will mich einfach nur bei unseren Fans bedanken, die hierher gekommen sind, die uns zu Hause unterstützt haben. Gleichzeitig möchte ich mich bei ihnen entschuldigen."
"Jeder wollte unserem Land etwas geben", erklärte der Ex-Bundesliga-Star weiter und ergänzte, dass man in beiden Spielen "viel versucht" habe, jedoch auch "ein bisschen Pech" im Spiel gewesen sei.
20. Juni, 10.12 Uhr: Bastian Schweinsteiger witzelt über Zwayer-Krampf
Wegen eines Krampfs ging Schiri Felix Zwayer (45) im WM-Spiel zwischen Co-Gastgeber USA und Australien zu Boden. Für Bastian Schweinsteiger (41) eine Steilvorlage, den Referee im Anschluss daran mit einer Gaga-Aussage aufs Korn zu nehmen.
Nach dem Abpfiff sprach Esther Sedlaczek (40) den Weltmeister von 2014 am ARD-Mikro auf die Szene an, in der Australiens Nationaltrainer Tony Popovic (52) nach Spielende auf den deutschen Unparteiischen zugelaufen war. Der 41-Jährige reagierte daraufhin mit einem Lachen, scherzte: "Klar, wenn der Felix Zwayer sich in der 94. Minute am Boden wälzt und einen Krampf vortäuscht."
Die ein Jahre jüngere Moderatorin stoppte ihn direkt, stellte klar: "Also, Basti. Bleib ernst hier." Schweinsteiger ließ sich davon jedoch nur kurz bremsen und führte fort: "Er hat ein Highlight gesetzt: Er hat Standing Ovations bekommen, als er aufgestanden ist."
Sedlaczek blieb ernst, betonte den möglichen Eindruck nach außen: "Nicht, dass irgendeiner da draußen glaubt, dass du es ernst meinst. Dann gibt's Ärger." Schweinsteiger reagierte mit einem Kopfschütteln, meinte dann: "Nein, natürlich nicht. Wer das denkt, der tut mir leid."
20. Juni, 9.14 Uhr: Schreckmoment um Schiedsrichter Zwayer
Und plötzlich lag er da: Kurz vor Schluss des WM-Spiels zwischen Co-Gastgeber USA und Australien hat der deutsche Schiri Felix Zwayer (45) für einen Schreckmoment gesorgt.
In der Nachspielzeit blieb der Unparteiische zunächst im Rasen hängen, als er US-Profi Chris Richards nach einem Foul die Gelbe Karte zeigte. Der 45-Jährige ging anschließend offenbar wegen eines Krampfs zu Boden.
Assistent Christian Dietz und Aiden O'Neill reagierten daraufhin prompt, unterstützten beim Dehnen und sorgten dafür, dass er die Partie glücklicherweise doch noch zu Ende bringen konnte.
"Er ist in den Boden getreten, ich hoffe, er hat sich nichts getan. Ich weiß nicht, das sah überhaupt nicht gut aus. Es ist die Wade hinten. Wenn du eine unkontrollierte Bewegung machst, wahrscheinlich hat er einen Krampf. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist", erklärte Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich im Anschluss bei MagentaTV.
20. Juni, 8.21 Uhr: Sorgen um Brasilien-Star Raphinha
Gegen Außenseiter Haiti ließen die Brasilianer nach dem Remis zum Start gegen Geheimfavorit Marokko nichts anbrennen, spielten ihre Klasse aus und setzten sich klar mit 3:0 durch. Doch die Sorgen um Raphinha (29) trüben den souveränen Erfolg ein wenig.
Nach rund 40 Minuten setzte sich der Flügelspieler ohne jede gegnerische Einwirkung plötzlich auf den Rasen und musste kurz darauf ausgewechselt werden.
Eine Verletzung am rechten hinteren Oberschenkel steht im Raum, ist jedoch noch nicht bestätigt: "Wir müssen ihn untersuchen und werden es sehen. Vorerst wissen wir nicht, was passiert ist", erklärte Nationaltrainer Carlo Ancelotti (67).
Damit bleibt weiter unklar, wie schlimm es ist und ob er zum Abschluss der Gruppenphase gegen Schottland wieder auflaufen kann.
20. Juni, 7.29 Uhr: Türkei scheidet bei der WM aus
Aus der Traum! Die nächste Schmach hat für die Türkei das vorzeitige WM-K.o. besiegelt.
In einem emotional geführten und umkämpften Endspiel gegen Paraguay mussten sich die Türken trotz Überzahl mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.
Matias Galarza schockte die Mannschaft von Bundestrainer Vincenzo Montella dabei bereits früh, doch trotz viel Offensivdruck blieb der Anschluss verwehrt.
Nach dieser Niederlage stehen die USA als Gruppensieger fest, das direkte Duell im Gruppenfinale ist damit nur noch für die Statistik relevant.
Endergebnis
Türkei - Paraguay 0:1 (0:1)
Tore: 0:1 Galarza (2. Minute)
Gelbe Karten: Elmali (1) / Galarza (1)
Rote Karten: - / Almirón (45.+3/Unsportlichkeit)
20. Juni, 7.11 Uhr: Brasilien setzt sich souverän durch, Marokko bezwingt Schottland
Der Geheimfavorit bleibt weiter voll auf Kurs! Marokko bezwang Schottland mit 1:0 (1:0), fuhr damit einen wichtigen Arbeitssieg ein.
Den entscheidenden Treffer erzielte PSV-Offensivmann Ismael Saibari bereits früh in der Anfangsphase.
Dank nunmehr vier Punkten rückt das Sechzehntelfinale für die Marokkaner näher. Die Schotten müssen zwar einen Dämpfer hinnehmen, können mit einem Sieg aber weiterhin auf das erstmalige Überstehen der Gruppenphase hoffen.
Rekordweltmeister Brasilien hat derweil einen ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Außenseiter Haiti eingefahren, dabei immer wieder sein ganzes Können aufblitzen lassen.
Mit dem souveränen 3:0 (3:0) in Philadelphia untermauerte die Seleção um Superstar Vinícius Júnior ihre Ambitionen auf die K.o.-Runde. Für Haiti ist der Traum vom Weiterkommen dagegen bereits geplatzt.
Ergebnisse im Überblick
Schottland - Marokko 0:1 (0:1)
Tore: 0:1 Saibari (2. Minute)
Gelbe Karten: Robertson (1), Ralston (1) / Diop (1)
Brasilien - Haiti 3:0 (3:0)
Tore: 1:0 Matheus Cunha (23.), 2:0 Matheus Cunha (36.), 3:0 Vinicius Junior (45.+3)
Gelbe Karten: Douglas Santos (1) / Arcus (1), Pierrot (1), Jean Jacques (1)
19. Juni, 23.03 Uhr: Die USA gewinnen auch ihr zweites Gruppenspiel und stehen in der K.o.-Runde
Schreibt ein Gastgeber hier gerade sein ganz eigenes Sommermärchen? Die USA haben sich auch im zweiten Gruppenspiel ziemlich souverän mit 2:0 (2:0) gegen Australien durchgesetzt und sich damit für die K.o.-Runde qualifiziert.
Die Mannschaft von Jesse Marsch machte bereits im ersten Durchgang alles klar. In einer starken Anfangsphase der US-Boys erzwang Folarin Balogun die frühe Führung per Eigentor vom Australier Cameron Burgess (11.) mit seiner Hereingabe. Kurz vor der Pause köpfte dann Alex Freeman nach einem Freistoß das zweite Mal ein. Zwar ging erst die Fahne hoch, doch der VAR ließ den Treffer schließlich zählen.
USA - Australien 2:0 (2:0)
USA: Freese - Freeman, C. Richards, Ream - Dest (80. Scally), McKennie (90.+6 Reyna), T. Adams, A. Robinson (80. Trusty) - M. Tillman - Balogun (90.+6 Wright), Pepi (74. Berhalter)
Australien: Beach - Circati, H. J. Souttar, Burgess (46. Geria) - Italiano, O'Neill, Okon-Engstler (78. Irvine), Bos - Velupillay (46. Metcalfe), Leckie (61. Volpato) - M. Touré (46. Irankunda)
Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)
Zuschauer: 66.925 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Burgess (11./Eigentor), 2:0 Freeman (43.)
Gelbe Karten: A. Robinson (1), Balogun (1), C. Richards (1) / Bos (1), Circati (1), Italiano (1), H. J. Souttar (1)
19. Juni, 21.31 Uhr: Freundin von Teamkollege teilt gegen Cristiano Ronaldo aus
Nach dem 1:1-Unentschieden zum WM-Auftakt gegen die DR Kongo liegen bei Portugal offenbar schon die Nerven blank.
Madalena Aragao (20), die Lebensgefährtin von Torschütze João Neves (21), hat im Netz nämlich gegen keinen Geringeren als Superstar Cristiano Ronaldo ausgeteilt. Die portugiesische Schauspielerin teilte zunächst ein Foto mit ihrem Partner, das ein Nutzer kommentierte. "Dein Freund ist ein Idiot. Sag ihm, er soll den Ball zu meinem GOAT passen", so der Instagram-User.
Die 20-Jährige fackelte nicht lange und antwortete: "Sag deinem GOAT, er soll in Rente gehen. Er ist sehr eigensinnig!" - Wumms.
Nach dem ersten WM-Spiel der europäischen Seleção wurde ohnehin aus mehreren Ecken große Kritik am fünfmaligen Ballon-d'Or-Gewinner laut. "Wir wissen, dass er nicht mehr derselbe ist wie früher. Er ist ein bisschen älter jetzt", befand etwa der kongolesische Gegenspieler Ngal'ayel Mukau (21).
19. Juni, 18.06 Uhr: Schottland-Fans planen bewegende Aktion für verstorbenen Fan
Donny Strathie wollte sich eigentlich einen lebenslangen Traum erfüllen und seine schottische Nationalmannschaft bei der WM 2026 live miterleben. Also hat sich der 76-Jährige ein Ticket für das Spiel gegen Marokko (Samstag, 0 Uhr) besorgt und ist nach Boston geflogen. Doch wenige Tage vor der Partie starb der Anhänger der "Bravehearts".
Daher plant die "Tartan Army", wie die Schottland-Fans genannt werden, eine rührende Geste bei genau der Begegnung, die Strathie leider nicht mehr sehen kann.
"Es würde seiner Familie sehr viel bedeuten, wenn wir eine Minute Applaus in der 76. Minute gegen Marokko organisieren können", hieß es in einem Aufruf in den sozialen Netzwerken.
Der Account der schottischen Auswahl schloss sich der Bitte an, außerdem sprach selbst Nationaltrainer Steve Clarke der Familie sein Beileid aus: "Bei all den guten Nachrichten, die die WM für Schottland mit sich bringt, ist dies eine sehr traurige Nachricht."
19. Juni, 14.46 Uhr: Ismaël Kone schickt positives Zeichen aus dem Krankenhaus
Nach der schockierenden Verletzung von Ismaël Kone (24) hat der kanadische Nationalspieler nun ein positives Lebenszeichen aus dem Krankenhaus geschickt.
Der Mittelfeldspieler von US Sassuolo wurde von seinem Nationalteamkollegen Moïse Bombito (26) besucht. Der Innenverteidiger teilte anschließend ein Foto in seiner Instagram-Story, das ihn mit dem verletzten WM-Kicker zeigt, der immerhin schon angestrengt grinsend in die Kamera schaut und das Victory-Zeichen zeigt.
Kone hat sich im Spiel gegen Katar vermutlich das Schien- und Wadenbein gebrochen, eine offizielle Diagnose steht noch aus. Das Turnier in seiner Heimat ist für ihn aber sicher gelaufen. Trotzdem hatte sich der 24-Jährige bereits auf dem Platz gerührt von der Reaktion der Fans gezeigt und sich winkend auf der Trage verabschiedet.
19. Juni, 10.01 Uhr: Turnier-Aus für Ismaël Koné
Nach dem Verletzungsdrama um Kanadas Ismaël Koné (24) beim Kantersieg seines Teams gegen Katar gibt es neue Erkenntnisse. Die schlimmsten Befürchtungen scheinen sich dabei bewahrheitet zu haben.
Wie Fabrizio Romano (33) auf Social Media berichtete, habe sich der 24-jährige Mittelfeld-Akteur einen doppelten Beinbruch zugezogen: "Ismaël Koné hat sich offenbar einen Bruch des Wadenbeins sowie des Schienbeins zugezogen. Er befindet sich derzeit zusammen mit seiner Mutter Suzanne im Krankenhaus, die ihn vor der Operation unterstützt", erklärte der weltbekannte Fußball-Insider, lieferte damit nähere Informationen zur Schwere der Verletzung.
Romano zufolge drohe ihm eine Zwangspause von vier bis fünf Monaten. An eine weitere WM-Teilnahme sei daher nicht mehr zu denken.
Beim 6:0 gegen Katar war Koné in der zweiten Halbzeit nach einem Foul von Assim Madibo (29) auf einer Trage vom Feld gebracht worden.
19. Juni, 6.25 Uhr: Kanada mit Torfestival, knapper Sieg für Mexiko
Gastgeber Kanada hat in der Nacht einen Kantersieg über Katar feiern können. Das 6:0 wurde allerdings von der schweren Verletzung von Ismael Koné überschattet, der vom Platz getragen werden musste.
Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 3:0 für Kanada. Allein Jonathan David trug drei Tore zum Endstand bei.
Mit-Gastgeber Mexiko hingegen schaffte es mit einem 1:0 über Südkorea und dank eines Fehlers von Torwart Seung-Gyu Kim, sich den Gruppensieg in Gruppe A zu sichern.
Die Ergebnisse der Nacht im Überblick:
Kanada - Katar 6:0 (3:0)
Tore: 1:0 Larin (16.), 2:0 J. David (29.), 3:0 J. David (45.+3), 4:0 N. D. Saliba (64.), 5:0 Mannai (75./Eigentor), 6:0 J. David (90.+2)
Gelbe Karten: Cornelius (1) / Fathy (1)
Rote Karten: - / H. Ahmed (33./Notbremse), Madibo (51./grobes Foulspiel)
Mexiko - Südkorea 1:0 (0:0)
Tore: 1:0 Romo Barron (50.)
Gelbe Karten: - / Kang-in Lee (1), Paik (1)
18. Juni, 23.07 Uhr: Dank SC-Motor Manzambi! Schweiz voll auf Kurs K.-o.-Runde
Dank Super-Joker Johan Manzambi hat die Schweiz dem Druck standgehalten und einen großen, riesengroßen Schritt Richtung K.-o.-Runde gemacht.
Nach dem enttäuschenden 1:1-Remis im Auftakt-Duell mit Katar setzten sich die Eidgenossen im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien und Herzegowina um Schalke-Knipser Edin Dzeko klar mit 4:1 (0:0) durch.
Lange biss sich die Nati dabei am kompakten Abwehrbollwerk der Drachen die Zähne aus, ehe Freiburgs Manzambi nach seiner Einwechslung mit einem Doppelpack (74. Minute/90.) den Knoten platzen ließ.
Mit nun vier Zählern auf dem Konto haben die Schweizer damit beste Karten für das Weiterkommen.
Endstand:
Schweiz - Bosnien-Herzegowina 4:1 (0:0)
Tore: 1:0 Manzambi (74. Minute), 2:0 R. Vargas (84.), 3:0 Manzambi (90.), 3:1 Mahmic (90.+3), 4:1 Xhaka (90.+7/Foulelfmeter)
Gelbe Karten: N. Elvedi (1) / Dedic (1), Dzeko (1)
Rote Karten: - / Muharemovic (80./Notbremse)
18. Juni, 21.19 Uhr: Kieferbruch bei Stefan Posch
Der österreichische Nationalspieler Stefan Posch (29) hat sich im WM-Auftakt gegen Jordanien den Kiefer gebrochen. Das teilte der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) mit, verwies dabei auf die Ergebnisse einer Computertomographie.
Der 39-Jährige ist beim XXL-Turnier aber weiter dabei. Eine Operation ist nicht nötig, stattdessen bekommt Posch, der zuletzt an den Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen war, eine Spezialschiene.
18. Juni, 20.20 Uhr: Elye Wahi darf nun doch einreisen!
Die Elfenbeinküste darf im WM-Duell mit Deutschland nun offenbar doch auf Stürmer Elye Wahi (23) setzen.
Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP, die sich auf eine dem Eintracht-Profi nahestehende Quelle beruft, habe der 23-jährige Stürmer letztlich die Einreiseerlaubnis nach Kanada bekommen, wodurch er am kommenden Samstag in der zweiten WM-Partie gegen das DFB-Team auflaufen kann.
Zuvor hatte der ivorische Verband noch angegeben, dass Wahi die Einreise in das Land des Co-Gastgebers verweigert worden sei.
18. Juni, 20.05 Uhr: Tschechien nur mit Remis gegen Südafrika
Tschechien ist im zweiten Spiel der Auftakt-Verlierer gegen Südafrika nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen, droht damit früh aus dem Turnier zu fliegen.
Die Repre startete dank des Treffers durch Michal Sadilek (6.) perfekt in die Partie, musste sich am Ende aber durch den späten Handelfmeter von Teboho Mokoena (83.) mit dem Remis zufriedengeben.
Für die Tschechen heißt das nun also: Im letzten Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Mexiko ist wohl ein Sieg Pflicht. Das gilt auch für Bafana Bafana, die am 24. Juni parallel gegen Südkorea spielen.
Endstand:
Tschechien - Südafrika 1:1 (1:0)
Tore: 1:0 Sadilek (6.), 1:1 Mokoena (83./Handelfmeter)
Gelbe Karten: Ladislav Krejci (1) / Mokoena (2), Mbatha (1)
18. Juni, 17.12 Uhr: Tschechien und Schweiz auf Punktejagd
Auf das DFB-Team wartet die nächste Aufgabe erst am kommenden Samstag. Unsere Nachbarn sind hingegen schon heute Abend erneut gefordert.
Für Tschechien geht es ab 18 Uhr bereits um viel. Nach dem 1:2 zum Auftakt steht das Team um Kapitän Ladislav Krejčí (27) im zweiten Gruppenspiel gegen Südafrika unter Druck. Eine weitere Niederlage würde nämlich das vorzeitige Aus im Turnier bedeuten. Allerdings stehen auch die Bafana Bafana nach der 0:2-Pleite im Eröffnungsspiel gegen Co-Gastgeber Mexiko vor einer richtungsweisenden Begegnung. Spannung ist also garantiert!
Gut drei Stunden später greift dann die Schweiz ins Geschehen ein. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Katar zum Auftakt wollen die Eidgenossen gegen Bosnien und Herzegowina den ersten Sieg einfahren. Gelingt dabei der so erhoffte Dreier, dürfte das Ticket für die K-.o.-Runde wohl sicher sein.
Doch auch danach rollt der Ball weiter: In der Nacht zum Freitag treffen zudem Kanada und Katar sowie Mexiko und Südkorea aufeinander.
18. Juni, 15.07 Uhr: Van der Vaart bleibt TV-Experte trotz diskriminierender Äußerung
Mit seiner Aussagen, dass die Spieler Japans alle "ähnlich" aussehen würden, hatte Rafael van der Vaart (43) für Schlagzeilen gesorgt. Dies hatte der Ex-Bundesliga-Star im Rahmen des 2:2 der Niederländer gegen Japan am Sonntag von sich gegeben.
Am späten Mittwochabend hatte sich der frühere HSV-Profi für diese Aussage entschuldigt und erklärt, dass dahinter "keine rassistische oder diskriminierende Absicht" gesteckt habe.
Konsequenzen habe er keine zu fürchten: Auf Anfrage der niederländischen Nachrichtenagentur ANP bleibe der Ex-Profi Experte für die Sendung "NOS WK avond".
18. Juni, 13.44 Uhr: Deutscher Fan mit KI in Hitler verwandelt - Anzeige!
Nach dem deutlichen Auftaktsieg der deutschen Elf gegen Curacao kursierten in den sozialen Medien KI-Aufnahmen eines deutschen Fans, der wie Adolf Hitler aussieht und frenetisch jubelt.
Gegenüber dem Hessischen Rundfunk (hr) zeigte sich der betroffene Mann darüber schockiert, dass sein Gesicht mithilfe künstlicher Intelligenz in den NS-Diktator verwandelt wurde: "Ich kann es überhaupt nicht glauben", sagte der aus Alsfeld stammende Mann, der das WM-Spiel in Houston (Texas) gemeinsam mit seinem Sohn besucht habe.
Nachdem er von den im Netz viel geteilten Videos Wind bekommen hatte, habe er laut eigener Aussage Anzeige erstattet - auch in den USA, wo der Alsfelder daraufhin mit dem FBI in Kontakt gestanden habe. Während unklar ist, wie die rechtliche Angelegenheit ausgeht, wolle sich der betroffene DFB-Fan aber nicht die Freude an der WM nehmen lassen: "Das gute Gefühl lassen wir uns nicht nehmen."
18. Juni, 13.23 Uhr: Elfenbeinküste-Stürmer darf nicht einreisen und fehlt gegen Deutschland
Schlechte Nachrichten für die Elfenbeinküste und ihren Elye Wahi (23): Wie die Ivorer mitteilten, wird dem Angreifer die Einreise nach Kanada verwehrt.
Grund dafür sollen die zuletzt erhobenen Manipulationsvorwürfe gegen den Spieler von Eintracht Frankfurt sein. Mehr dazu in unserem gesonderten Artikel: "Vor DFB-Duell: Star der Elfenbeinküsten wird Einreise nach Kanada verweigert".
18. Juni, 12.05 Uhr: Erling Haaland lässt die Erde in seiner Heimat Norwegen beben
Das hat vor ihm nur Pop-Star Ed Sheeran (25) geschafft! Wenn Norwegens Superstar Erling Haaland (25) bei der WM Tore schießt, bebt in seiner Heimat die Erde.
Kein Witz, das hat jetzt tatsächlich das seismologische Institut "Norsar" mitgeteilt. So kam es in der Nacht zu Mittwoch, in der Haaland mit seinem Team gegen den Irak spielte, in Bergen zu deutlichen Signalen der Seismografen. Haaland trug beim 4:1-Sieg zwei Treffer und eine Vorlage zum Sieg bei.
Und genau während seines Treffers in der 29. Minute und der 43. Minute registrierte das Institut besondere Signale. Es erklärte, dass wenn besonders viele Menschen bei einem Event auf etwas reagieren, die Gesamtheit ihrer Bewegungen Erdschwingungen auslösen können. Und die werden dann eben von den sehr sensiblen Seismografen erfasst.
Neu sind die Schwingungen aber nicht, sie gab es bereits im Sommer 2024 in Oslo bei einem Konzert von Popstar Ed Sheeran.
18. Juni, 8.48 Uhr: Happy End! Mama von WM-Torhüter darf nach Visa-Problemen endlich einreisen
Unter Tränen teilte Vozinha (José Évora Dias) (40), der Torhüter von Cap Verde, nach seinem sensationellen Auftritt gegen Spanien mit, dass seine Mama aufgrund von Visa-Problemen nicht einreisen durfte und somit den historischen WM-Moment ihres Sohnes verpasste.
Nun scheint es ein Happy Ende zu geben, denn wie Politiker Hakeem Jeffries (55) auf X mitteilte, haben sich die Behörden der Thematik angenommen. "Als ich von dieser Entwicklung erfuhr, sprach ich mit Außenminister Marco Rubio und bat das Außenministerium, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass seine Mutter das nächste Spiel von Cabo Verde besuchen kann", schrieb er.
"Es ist mir eine Ehre, bekannt geben zu dürfen, dass Vozinhas Mutter rechtzeitig ein Visum erhalten wird, um am kommenden Sonntag beim Spiel gegen Uruguay dabei zu sein. Alle Gebühren wurden gemäß den offiziellen Richtlinien erlassen. Derzeit werden die Reisevorbereitungen getroffen, damit Mutter und Sohn in Miami wieder vereint sein können", hieß es weiter.
Keine Mutter sollte die Gelegenheit verpassen, dabei zu sein, wenn der eigene Sohn Geschichte schreibt. Dias hatte mit sensationellen Paraden weltweit für Furore gesorgt und war einer der wichtigsten Schlüssel zum 0:0 gegen den haushohen Favoriten aus Spanien.
18. Juni, 6.57 Uhr: Heute startet der zweite Spieltag der Vorrunde bei der WM 2026
Der erste Spieltag ist komplett, mit den Begegnungen gestern Abend und in der Nacht zu Donnerstag sind auch die letzten Teams in die WM 2026 gestartet.
Heute Abend startet der 2. Spieltag der Vorrunde mit den Partien Tschechien gegen Südafrika (18 Uhr) in Atlanta und Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina (21 Uhr) in Los Angeles.
Um Mitternacht trifft Kanada in Vancouver auf Katar, um 3 Uhr muss Mexiko in Guadalajara gegen Südkorea ran.
18. Juni, 6.27 Uhr: Ghana triumphiert spät, Kolumbien bezwingt Usbekistan
Die großen Überraschungen in der Nacht auf Donnerstag blieben aus, sowohl Ghana als auch Kolumbien haben ihre Aufgaben als Favoriten gelöst, wenn auch mit reichlich Mühe.
Caleb Yirenkyi vom dänischen Erstligisten Nordsjaelland rettete die "Black Stars" mit einem Treffer tief in der Nachspielzeit zum 1:0-Erfolg gegen Panama, anschließend führte Bayerns Luis Díaz seine Kolumbianer mit einem Tor und einer Vorlage zum 3:1-Sieg gegen Usbekistan. Dem WM-Debütanten gelang beim zwischenzeitlichen Ausgleich in der 60. Minute durch Abbosbek Fayzullaev der allererste Treffer bei einer Weltmeisterschaft.
Die Ergebnisse der Nacht im Überblick:
Ghana - Panama 1:0 (0:0)
Ghana: Ati Zigi (46. Asare) - Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah - Owusu (78. Sibo), Yirenkyi - Semenyo, K. Sulemana (58. Thomas-Asante), Nuamah (58. Fatawu) - J. Ayew (87. Adu)
Panama: Mosquera - Córdoba, J. Ramos, Andrade - M. Murillo, C. Martinez (63. Londono), Harvey, Blackman (90. Godoy) - Bárcenas, J. L. Rodriguez (74. I. Diaz) - C. Waterman (63. Fajardo)
Schiedsrichter: Glenn Nyberg (Schweden) - Zuschauer: 42.942
Tore: 1:0 Yirenkyi (90.+5)
Gelbe Karten: Yirenkyi (1) / Blackman (1), Harvey (1)
Usbekistan - Kolumbien 1:3 (0:1)
Usbekistan: Yusupov - Ashurmatov (77. Urozov), Khusanov, Abdullaev, Karimov - Nasrullaev (46. Sayfiev), Mozgovoy, Shukurov, Fayzullaev (77. Amanov), Urunov (46. Khamdamov) - Shomurodov (90.+3 Sergeev)
Kolumbien: C. Vargas - Muñoz, Lucumi, D. Sánchez, Mojica - Lerma, Puerta (80. Rios), James Rodríguez (72. Campaz), J. Arias (90.+3 Castaño), Luis Díaz (90.+3 A. Gomez) - Suárez (80. Hernández)
Schiedsrichter: Anthony Taylor (England) -
Zuschauer: 80.824 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Muñoz (40.), 1:1 Fayzullaev (60.), 1:2 Luis Díaz (65.), 1:3 Campaz (90.+9)
Gelbe Karten: Khusanov (1) / Mojica (1)
Mit den Partien ist auch der erste Spieltag der Vorrunde Geschichte.
18. Juni, 0.01 Uhr: Three Lions mit starkem Auftaktsieg gegen Kroatien
Eine der unterhaltsamsten Partien des ersten Spieltages geht zu Ende. Mit England und Kroatien fand die Neuauflage des WM-Halbfinals von 2018 statt, wobei die Zuschauer in der Arena in Dallas voll auf ihre Kosten kamen.
Nach einem munteren Beginn war es Harry Kane, der die Partie per Elfmeter zum 1:0 eröffnete und seine Three Lions in Führung brachte. Lange verlagerte sich das Spielgeschehen dann eher zwischen die Strafräume, bevor sich die Ereignisse zehn Minuten vor der Pause überschlugen. Erst traf Kroatien per wunderbarem Schuss zum 1:1 (36.), welchen Harry Kane nach Ecke allerdings kontern konnte (42.), doch auch davon ließen sich die Kroaten nicht unterkriegen – mit der letzten Aktion der ersten Hälfte der erneute Ausgleich durch den Ex-Unioner Musa.
Die zweiten 45 Minuten begannen ähnlich furios, wie die ersten aufgehört hatten. Jude Bellingham sorgte nach starkem Dribbling kurz nach Wiederanpfiff für das 3:2 und ließ die englischen Herzen höher schlagen. Trotz mehrerer Großchancen verpasste die Mannschaft von Thomas Tuchel den Deckel draufzumachen, das änderte sich dann in der 85., als Rashford nach Konter zum 4:2 traf.
England - Kroatien 4:2 (2:2)
Tore: 1:0 Kane (12./Foulelfmeter), 1:1 Baturina (36.), 2:1 Kane (42.), 2:2 Musa (45.+5), 3:2 Ju. Bellingham (47.), 4:2 Rashford (85.)
17. Juni, 21 Uhr: Nächste Enttäuschung - Portugal nur mit Unentschieden gegen DR Kongo
Es ist die nächste große Enttäuschung in der laufenden Weltmeisterschaft. Die portugiesische Nationalmannschaft rund um Cristiano Ronaldo (41) kommt gegen den Kongo nicht über ein Unentschieden hinaus.
Dabei sah es früh so aus, als würde Portugal die eigenen Hausaufgaben souverän erledigen. In der sechsten Minute traf Joao Neves mit dem bisher zweitschnellsten WM-Tor zur 1:0-Führung, im Anschluss allerdings enttäuschte die Seleção. Es fehlte das Tempo, die Kreativität und die Gefahr nach vorne, während die Kongolesen immer mutiger wurden und sich kurz vor der Pause mit dem 1:1 belohnten.
Auch in Halbzeit zwei wurden die Portugiesen nicht besser und haderten besonders im letzten Drittel mit der Ideenfindung. Der Kongo verteidigte leidenschaftlich und setzte zeitweise sogar selbst Akzente nach vorne. Am Ende ist das 1:1-Unentschieden durchaus verdient.
Portugal - DR Kongo 1:1 (1:1)
Tore: 1:0 J. Neves (6.), 1:1 Wissa (45.+5)
Gelbe Karten: B. Silva (1), N. Semedo (1), T. Araújo (1) / Mbemba (1)
17. Juni, 17.33 Uhr: Einreisebestimmungen der USA weiterhin ein Thema
Eine von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreisesperre sorgt dafür, dass viele Fans aus dem Senegal ihre Nationalmannschaft nicht vor Ort unterstützen können. Kapitän Kalidou Koulibaly (34) spricht das Thema nach der 1:3-Niederlage gegen Frankreich mit klaren Worten an.
"Jedes Team darf seine eigenen Leute haben, daher verstehe ich nicht, warum Menschen aus Afrika nicht auch ihre eigenen Leute haben dürfen. Ich möchte nicht über Politik oder Ähnliches sprechen. Ich möchte einfach nur über Fußball reden, Fußball genießen, und ich finde, Fußball ist für alle da", sagte der 34-Jährige gegenüber dem Portal "The Athletic".
Der senegalesische Fußballverband habe zwar dafür gesorgt, dass für Eltern und enge Familienangehörige der Spieler und Verantwortlichen eine Ausnahme gilt, viele Anhänger aber können weiterhin nicht einreisen. "Für mich ist das Wichtigste, dass wir für unsere Leute spielen", sagt Koulibaly.
17. Juni, 15.08 Uhr: Spionage-Vorfall beim Training von Südkorea
Aufregung bei der WM: Laut übereinstimmenden Medienberichten sei beim geschlossenen Training von Südkorea eine Drohne gesichtet worden sein.
Beim nicht öffentlichen Training in Zapopan bereitete sich die südkoreanische Nationalmannschaft rund um Heung-Min Son (33) gerade auf das bevorstehende Duell mit Mexiko vor, als die Drohne, die die Einheit beobachtete, gesichtet wurde.
Ein mexikanischer Militärangehöriger, der im Basiscamp der Mannschaft stationiert ist und für die Störung von Drohnen zuständig ist, habe das Flugobjekt zum Absturz gebracht. Laut den Berichten gelang es den mutmaßlichen Tätern allerdings die Drohne nach dem Absturz einzusammeln und zu fliehen.
Der Fußballverband Südkoreas habe die FIFA über den Vorfall informiert. Dieser wird nun untersucht. Die kommende Partie zwischen Südkorea und Mexiko ist ein sehr entscheidendes Duell, beide konnten ihr Auftaktspiel gewinnen. Südkorea gewann mit 2:1 gegen Tschechien und die Co-Gastgeber starteten mit einem 2:0 gegen Südafrika in das Turnier.
17. Juni, 8.09 Uhr: Auch Österreich startet mit Sieg in die WM 2026
Nun ist auch Österreich in der WM 2026 angekommen: Das Team von Trainer Ralf Rangnick siegte zum Auftakt mit 3:1 gegen Jordanien. Romano Schmid hatte die Alpenrepublik in der 20. Minute mit 1:0 in Führung gebracht, ehe der Jordanier Ali Olwan zum 1:1 ausglich (50.).
Dank eines Eigentors von Yazan Al-Arab (77.) ging Österreich wieder in Führung, in der Nachspielzeit bekamen die Ösis noch einen Handelfmeter zugesprochen, den Marko Arnautovic zum 3:1 (90.+12) in den Maschen versenkte.
Österreich - Jordanien 3:1 (1:0)
Österreich: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba (59. Danso), Mwene (59. Wanner) - Seiwald, X. Schlager (59. Chukwuemeka) - R. Schmid (83. Wimmer), Laimer, Sabitzer - Kalajdzic (46. Arnautović)
Jordanien: Abulaila - Haddad (81. Al-Mardi), Nasib (81. Al-Rosan), Al-Arab, Abualnadi (72. Obaid), Abu Taha - Al-Taamari (88. Al-Dawoud), Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, O. Al-Fakhouri (88. Azaizeh) - Olwan
Schiedsrichter: Dahane Beida (Mauretanien)
Zuschauer: 68.527 (San Francisco)
Tore: 1:0 R. Schmid (20.), 1:1 Olwan (50.), 2:1 Al-Arab (77./Eigentor), 3:1 Arnautović (90.+12/Handelfmeter)
Gelbe Karten: Sabitzer (1) / -
17. Juni, 6.47 Uhr: Frankreich, Norwegen und Argentinien siegen, Messi knackt Torrekord von Miroslav Klose
Der WM-Abend begann mit einem überzeugenden Auftritt der französischen Nationalmannschaft gegen das Team des Senegal. Mit 3:1 setzte sich die Équipe Tricolore durch. Norwegen feierte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den Irak.
Im Anschluss zauberte sich auch der Titelverteidiger ins Turnier, Argentinien ließ beim 3:0-Erfolg Gegner Algerien keine Chance und Lionel Messi knackte mit seinem Dreierpack den WM-Torrekord von Miroslav Klose, stellte ihn mit nun insgesamt 16 Treffern ein.
Aktuell läuft die Begegnung zwischen Österreich und Jordanien. Die Alpenrepublik führt dabei vor der Halbzeit mit 1:0.
Die Spiele der Nacht im Überblick:
Frankreich - Senegal 3:1 (0:0)
Frankreich: Maignan - Koundé, W. Saliba, Upamecano, Théo Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - O. Dembélé (80. Barcola) - Olise, Mbappé, D. Doué (87. Cherki)
Senegal: E. Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhaté, E. H. M. Diouf - Camara (75. Diarra), I. Gueye (88. Ciss), P. Gueye (83. I. Ndiaye) - I. Sarr (75. Mbaye), Jackson (83. B. Dieng), Mané
Schiedsrichter: Alireza Faghani (Australien)
Zuschauer: 80.545 (New York)
Tore: 1:0 Mbappé (66.), 2:0 Barcola (82.), 2:1 Mbaye (90.+5), 3:1 Mbappé (90.+6)
Irak - Norwegen 1:4 (1:2)
Irak: J. Hassan - Tahseen, H. Ali (73. Saadoon), Hashim, Doski - Ismail (59. Iqbal), Al-Ammari, Bayesh (78. M. Ali), Jasim (73. Qasem) - Al-Hamadi (59. Farji), Hussein
Norwegen: Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Möller Wolfe (73. Östigard) - Ödegaard (81. Berg), S. Berge, Aursnes (73. Thorstvedt) - Sörloth (73. Bobb), Nusa (73. Schjelderup) - Haaland
Schiedsrichter: Pierre Atcho (Gabun)
Zuschauer: 63.106 (Boston)
Tore: 0:1 Haaland (29.), 1:1 Hussein (39.), 1:2 Haaland (43.), 1:3 Östigard (76.), 1:4 Hussein (90.+7/Eigentor)
Gelbe Karten: Tahseen (1) / -
Argentinien - Algerien 3:0 (1:0)
Argentinien: Emiliano Martinez - Montiel (46. Molina), Romero (80. Otamendi), Li. Martinez, F. Medina - De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada (55. Gonzalez) - La. Martínez (55. J. Alvarez), Messi (80. Paz)
Algerien: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri - Boudaoui (64. Aouar), N. Bentaleb (82. Boulbina), Maza (82. Zerrouki) - Hadj Moussa (64. Mahrez), Gouiri (64. Amoura), Chaibi
Schiedsrichter: Szymon Marciniak
Zuschauer: 69.045 (Kansas City)
Tore: 1:0 Messi (17.), 2:0 Messi (60.), 3:0 Messi (76.)
16. Juni, 22.11 Uhr: Kult-Torhüter macht nach der WM 2026 Schluss
Zum sechsten Mal nimmt Guillermo Ochoa (40) nun schon an einer WM-Endrunde teil, das ist gemeinsam mit Lionel Messi (38) und Cristiano Ronaldo (41) der Rekord. Nach dem laufenden Turnier ist aber Schluss für den ewigen Keeper der mexikanischen Nationalmannschaft.
"Ich sehe keinen Sinn mehr im Fußball. Ich sehe keinen Sinn mehr darin, weiterzuspielen", sagte der 40-Jährige in einem FIFA-Interview. "Meine Karriere, diese lange Reise, mit einer Weltmeisterschaft in Mexiko zu beenden, ist fantastisch."
Ochoa, der vergangene Saison auf Zypern bei AEL Limassol kickte, wirkte bereits bei der WM 2006 in Deutschland, 2010 in Südafrika, 2014 in Brasilien, 2018 in Russland und 2022 in Katar mit. Mit 153 Einsätzen ist er Mexikos Rekordnationalspieler Nummer drei. Im laufenden Wettbewerb muss er sich allerdings mit der Rolle hinter Stammkraft Raúl Rangel (26) begnügen.
16. Juni, 21.56 Uhr: Nächster Trainerwechsel zur WM-Zeit?
Nach der Entlassung des tunesischen Nationaltrainers Sabri Lamouchi (54) muss sich wohl auch die portugiesische Auswahl um Cristiano Ronaldo (41) auf einen Wechsel auf der Bank gefasst machen - allerdings erst nach der Weltmeisterschaft.
Laut übereinstimmenden Medienberichten wird Roberto Martínez (52) sein Amt nämlich unmittelbar nach dem Turnier niederlegen, sein Vertrag läuft ohnehin aus. Der Spanier hatte die europäische Seleção 2023 übernommen und liebäugelt jetzt offenbar mit einer Rückkehr in die englische Premier League, wo er bereits beim FC Everton tätig war.
Wie Sky vermeldet, hatte der portugiesische Verband schon José Mourinho (63) als Nachfolger auserkoren, doch Real Madrid ist mit seinem Jobangebot dazwischengegrätscht.
16. Juni, 18.55 Uhr: DFB-Spieler begegnen giftiger Schlange
Auf der Pressekonferenz am Dienstagnachmittag deutscher Zeit hat DFB-Kapitän Joshua Kimmich (31) verraten, dass einige Nationalspieler am Montag in den USA einer Giftschlange begegnet sind.
"Wir haben gestern eine Schlange gesehen, uns wurde gesagt, sie sei giftig. Wenn man gebissen wird, muss man ins Krankenhaus. Ich glaube nicht, dass man stirbt, aber es ist definitiv gefährlich", sagte der Bayern-Star.
"Ich habe das Gefühl, dass, wenn man auf so eine Schlange tritt, es böse enden kann. Deshalb versuchen wir hier, Abstand zu den Tieren zu halten. Ich habe Respekt vor den Menschen hier. In Deutschland habe ich das Gefühl, dass es nicht so viele gefährliche Tiere gibt", fügte er an.
16. Juni, 16.52 Uhr: WM-Aus für England-Star
Die "Three Lions" müssen einen personellen Rückschlag verkraften: Rechtsverteidiger Tino Livramento (23) von Newcastle United hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und wird somit für das Turnier ausfallen.
Der deutsche England-Nationaltrainer Thomas Tuchel (52) hat dafür Innenverteidiger Trevoh Chalobah (26) vom FC Chelsea nachnominiert.
16. Juni, 16.11 Uhr: FIFA trifft Entscheidung nach umstrittener Schiri-Geste
Mit einem Handzeichen aus dem VAR-Raum löste der australische Schiedsrichter Shaun Evans (38) hitzige Diskussionen aus. Jetzt hat der Weltverband allerdings bestätigt, dass der Referee keine Sanktionen fürchten muss.
Das Disziplinarkomitee der FIFA habe keine Beweise für einen Verstoß gegen den Disziplinarcode festgestellt, wie es in einer Mitteilung hieß. Der 38-Jährige hatte bei einem Kameraschwenk zu den Videoschiedsrichtern Daumen und Zeigefinger der rechten Hand geschlossen und die restlichen Finger ausgestreckt. Einige Zuschauer wollten darin das rechtsextremistische "White Power"-Symbol erkannt haben.
Selbst wies Evans die Vorwürfe jedoch entschieden zurück: "Ich möchte klarstellen, dass ich weder absichtlich eine Handgeste noch ein Symbol verwendet habe, um irgendeine Botschaft, Zugehörigkeit, ein Spiel oder eine Überzeugung zu vermitteln", wird er vom Weltverband zitiert.
Der Australier könne die Fehlinterpretationen nachvollziehen, bestritt aber "unmissverständlich und kategorisch" das wissentliche Zeigen des besagten Symbols. Stattdessen müsse es sich bei der Bewegung Evans zufolge um "ein unwillkürliches, unterbewusstes Zucken" gehandelt haben.
16. Juni, 14.57 Uhr: Mikel Oyarzabal schnappt sich Rekord aus der Hölle
Als wäre das 0:0 gegen Kap Verde für Spanien nicht schon blamabel genug, stellte Stürmer Mikel Oyarzabal (29) auch noch eine unrühmliche Bestmarke auf.
Der Angreifer von Real Sociedad San Sebastián ist laut Datenanbieter "Opta" der erste Spieler seit Beginn der Datenerfassung 1966, der in den ersten 30 Minuten als Startelf-Kicker keinen einzigen Ballkontakt verzeichnen konnte.
Immerhin: In der 39. Minute hatte der Baske dann gleich eine gute Gelegenheit zur Führung, die von Kap-Verde-Keeper Vozinha (40) allerdings bärenstark vereitelt wurde. Am Ende kam Oyarzabal, der trotzdem durchspielte, auf insgesamt 25 Ballberührungen.
16. Juni, 10.48 Uhr: WM 2026 stellt Uralt-Marke ein
Vier Remis in Folge: So einen Spieltag hat es bei der WM lange, lange nicht gegeben.
Zum letzten Mal war das vor weit über 60 Jahren der Fall. Mehr dazu hier: "Historisch! So etwas passierte bei der WM zuletzt vor fast 70 Jahren"
16. Juni, 8.26 Uhr: Tunesiens Nationaltrainer entlassen
Man hatte es schon befürchtet, nun ist es offiziell: Das 1:5-Debakel zum WM-Auftakt gegen Schweden hat Sabri Lamouchi (54) das Amt als Trainer der tunesischen Nationalmannschaft gekostet.
Wie der Verband zwei Tage nach dem 1:5 bestätigte, ist der 54-Jährige mit sofortiger Wirkung freigestellt worden. Die Nachfolge tritt demnach Hervé Renard (57) an.
Nach 1998 kommt es damit für die Nordafrikaner schon zum zweiten Mal während einer WM zu einem Trainerwechsel. Damals traf es Henryk Kasperczak (79) nach zwei Niederlagen in der Gruppenphase.
Lamouchi war erst seit Mitte Januar im Amt, konnte die Mannschaft aber nicht auf Kurs bringen. Fünf Spiele, vier Niederlagen, dazu eine üble 0:5-Klatsche gegen Belgien in der Generalprobe vor dem Start des XXL-Turniers. Einziger Lichtblick blieb der knappe 1:0-Sieg gegen Haiti.
16. Juni, 6.24 Uhr: Iran-Remis nach Doppel-Rückstand
Die iranischen Fußballer haben sich nach einer von Widerständen geprägten Vorbereitung zum WM-Auftakt einen Punkt erarbeitet.
In ihrem politisch aufgeladenen ersten Turnierauftritt trennte sich das "Team Melli" in Los Angeles mit 2:2 (1:1) von Außenseiter Neuseeland.
Zwar ging Neuseeland durch Elijah Just (7. Minute, 55.) zweimal in Front, doch Ramin Rezaeian (32.) und Mohammad Mohebi (65.) sorgten jeweils für den Ausgleich und sicherten den Iranern einen Punkt.
Iran - Neuseeland 2:2 (1:1)
Tore: 0:1 Just (7. Minute), 1:1 Rezaeian (32.), 1:2 Just (54.), 2:2 Mohebi (64.)
Gelbe Karten: Hajsafi (1) / -
16. Juni, 6.15 Uhr: Uruguay nur mit Unentschieden gegen Saudi-Arabien
Der erhoffte Auftaktsieg blieb auch Uruguay verwehrt. Nach dem Remis von Titelanwärter Spanien musste sich die Auswahl von Nationaltrainer Marcelo Bielsa in Miami gegen Saudi-Arabien mit einem 1:1 (0:1) zufriedengeben.
Maxi Araujo (80. Minute) verhinderte mit seinem späten Ausgleich eine Niederlage Uruguays. Die nach dem Seitenwechsel drückend überlegene La Celeste wurde damit zumindest mit einem Punkt belohnt.
Saudi-Arabien - Uruguay 1:1 (1:0)
Tore: 1:0 Al-Amri (41. Minute), 1:1 M. Araújo (80.)
Gelbe Karten: Al-Amri (1) / -
15. Juni, 22.58 Uhr: Ägypten ringt Belgien ein Unentschieden ab
Die Überraschungen bei der Weltmeisterschaft häufen sich: Am Montagabend kamen die zumindest auf dem Papier leicht favorisierten Belgier nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Ägypten hinaus.
Emam Ashour brachte die Pharaonen bereits im ersten Durchgang mit einem strammen Abschluss in Front, ein Eigentor von Mohamed Hany nach dem Seitenwechsel rettete der belgischen Auswahl um Top-Star Kevin De Bruyne aber noch einen Zähler zum Auftakt.
Belgien - Ägypten 1:1 (0:1)
Tore: 0:1 Emam Ashour (20.), 1:1 Mohamed Hany (Eigentor, 66.)
Gelbe Karten: Castagne (1), De Cuyper (1) / Attia (1), Fatouh (1)
15. Juni, 21.56 Uhr: Kap-Verde-Oldie lässt Spanien verzweifeln - und explodiert im Netz
Was für eine Gala-Vorstellung von Vozinha (40)! Der Torwart von Kap Verde hat bei der Sensation gegen Spanien überragt.
Welchen Rekord er dabei gebrochen hat und wie er anschließend im Netz durch die Decke ging, erfahrt Ihr unter: "Torwart-Oldie macht sich gegen Spanien unsterblich - und explodiert im Netz".
15. Juni, 19.47 Uhr: Spanien blamiert sich zum WM-Auftakt gegen Kap Verde
Das ist wohl die größte Überraschung des bisherigen Turniers! Europameister Spanien kam in ersten WM-Spiel nicht über ein torloses Unentschieden gegen Kap Verde hinaus.
Zwar gab die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente über fast das ganze Spiel den Ton an, verzweifelte dabei aber an der eigenen Chancenverwertung und dem bärenstarken Schlussmann Vozinha. Zudem spielte der nun 64. der Weltrangliste hin und wieder durchaus frech nach vorn und hätte sogar selbst den Lucky Punch landen können. Auch die Einwechslung von Lamine Yamal, der im ersten Spiel eigentlich noch wegen einer gerade überstandenen Verletzung geschont werden sollte, brachte nicht mehr das ersehnte Tor.
Spanien - Kap Verde 0:0 (0:0)
Tore: -
Gelbe Karten: Pedri (1) / Sidny (1)
15. Juni, 14.24 Uhr: Adidas bremst DFB-Hype mit Trikot-Fail
Ausgerechnet nach dem starken Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao gehen Ausrüster Adidas die Trikots aus.
Alles dazu lest Ihr unter: "Ausgerechnet jetzt! Adidas bremst DFB-Hype mit Trikot-Fail aus".
15. Juni, 14.08 Uhr: Tunesien schmeißt offenbar Nationaltrainer raus
Das ging schnell! Nach der 1:5-Klatsche im WM-Auftaktspiel gegen Schweden soll Tunesien unmittelbar vor der Entlassung von Nationaltrainer Sabri Lamouchi (54) stehen.
Das berichtet Sportjournalist Romain Molina ("The Guardian" und "New York Times") in den sozialen Netzwerken. Der Ex-Profi, der erst seit Mitte Januar im Amt ist, soll direkt nach der Niederlage von seinen Aufgaben entbunden worden sein. Eine offizielle Bestätigung des Verbands steht aber noch aus.
15. Juni, 13.34 Uhr: Kampfjet-Alarm über den WM-Stadien
Kommen bei der WM vielleicht auch Kampfjets aus der Luft zum Einsatz, um zusätzlich abzusichern?
TAG24 hat beim Nordamerikanischen Luftverteidigungskommando NORAD nachgehakt und dort schließlich eine Antwort bekommen.
Mehr dazu hier: "Kampfjet-Patrouillen über den WM-Stadien: Das steckt dahinter!"
15. Juni, 10.46 Uhr: Starke Quote bei Auftaktsieg des DFB-Teams
Beim 7:1-Spektakel gegen Curaçao kann sich die ARD über eine beeindruckende Zuschauerquote freuen.
Durchschnittlich 23,43 Millionen Menschen schauten das WM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft am Sonntagabend bei der ARD. Das entspreche einem Marktanteil von mehr als 70 Prozent. Die tatsächliche Zahl wird sogar noch höher sein, denn Livestreams und die Anteile bei Magenta TV wurden nicht berücksichtigt.
Im Vergleich zum Premierenspiel bei der WM 2022 hat sich die Quote damit mehr als verdoppelt - Bei der 1:2-Niederlage gegen Japan waren es nur 9,23 Millionen Menschen, die an den Bildschirmen zuschauten. Bei der Weltmeisterschaft 2018 wurde das Auftaktspiel gegen Mexiko (0:1) von 25,97 Millionen Menschen verfolgt.
15. Juni, 9.17 Uhr: Bundesliga-Star zeigt sich vor Duell mit Deutschland motiviert
Nach dem späten Sieg gegen Ecuador steht die Elfenbeinküste jetzt punktgleich mit Deutschland auf Rang zwei in der Gruppe. Ein bekanntes Gesicht zeigt sich vor dem Duell sehr motiviert.
"Wir sind nicht nur hier, um teilzunehmen. Wir wollen Geschichte schreiben", sagte der Leipziger Akteur Yan Diomande (19). Der Flügelflitzer hatte der südamerikanischen Abwehr das Leben unheimlich schwergemacht und überzeugte immer wieder mit gefährlichen Aktionen.
"Wir sind mit der Mentalität hergekommen, alles zu gewinnen", so der 19- Jährige weiter. Und dabei blickt er auch auf Deutschland, das, wie er sagt, "eines der größten Teams der Welt sei". Das Wichtigste für ihn wäre allerdings "ruhig und entspannt" zu bleiben.
15. Juni, 7.48 Uhr: Spannende Partien am fünften WM-Tag
Die Fußball-Weltmeisterschaft befindet sich weiterhin in ihrem ersten Spieltag und auch heute darf sich auf einige spannende Partien gefreut werden.
Mit Spanien startet am Abend einer der engsten Favoriten in das Turnier. Die Mannschaft von Luis de la Fuente (64) muss um 18 Uhr gegen den erstmaligen WM-Teilnehmer Kap Verde ran und wird direkt ein erstes Ausrufezeichen setzen wollen.
Unterschiedsspieler Lamine Yamal wird allerdings noch nicht von Beginn an ran dürfen: "Die gute Nachricht ist, dass Lamine sehr fit ist. Er ist in guter Form und trainiert sehr gut. Er steht zur Verfügung, aber er kann nicht von Anfang an spielen", so der spanische Nationalcoach.
Im weiteren Verlauf des Abends treffen dann auch noch Belgien und Ägypten (21 Uhr) aufeinander, um Mitternacht fordern sich Saudi Arabien und Uruguay heraus und um 3 Uhr nachts spielen der Iran und Neuseeland gegeneinander.
15. Juni, 6.19 Uhr: Schweden demontiert Tunesien
Die Skandinavier konnten die Mängel in der tunesischen Abwehr sehr effizient nutzen und schießen sich mit diesem Kantersieg an die Spitze der Gruppe F.
Schon nach sieben Minuten zappelte der Ball nach einem tollen Treffer von Ayari das erste Mal im Netz der Tunesier, was für Selbstvertrauen bei den Skandinaviern sorgte. Nach einer halben Stunde führte die Mannschaft rund um Viktor Gyökeres schon doppelt und auch wenn die Tunesier kurz vor der Pause noch den Anschlusstreffer erzielten, änderte es nichts am Spielgeschehen.
Schweden drehte in Hälfte zwei noch einmal auf, nutzte die Anfälligkeiten in der Abwehr des Gegners effizient aus und beschenkte die mitgereisten Fans mit drei weiteren Toren.
Schweden - Tunesien 5:1 (2:1)
Tore: 1:0 Y. Ayari (7.), 2:0 Isak (30.), 2:1 Rekik (43.), 3:1 Gyökeres (59.), 4:1 Svanberg (84.), 5:1 Y. Ayari (90.+6)
Gelbe Karten: - / Khedira (1)
15. Juni, 6.01 Uhr: Elfenbeinküste sichert sich Last-Minute-Sieg
In der deutschen Gruppe sah es zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador lange so aus, als würde die Partie in einem Remis enden, kurz vor Schluss sorgten die Ivorer dann allerdings noch für den Lucky Punch.
Die Zuschauer in Philadelphia durften ein unterhaltsames Duell auf Augenhöhe bestaunen, in denen beide Mannschaften zu guten Möglichkeiten kamen. Zwischenzeitlich hatte die Elfenbeinküste Glück, nicht in Rückstand zu geraten: gleich dreimal sprang der Ball nach Abschluss Ecuadors ans Aluminium.
Aus Sicht der Südamerikaner bestrafte sich das Alu-Pech dann gleich doppelt. In der 90. Minute war es Joker Amad Diallo, der die Ivorer jubeln ließ und dafür sorgte, dass die Elfenbeinküste nun punktgleich mit Deutschland auf Rang zwei steht.
Elfenbeinküste - Ecuador 1:0 (0:0)
Tore: 1:0 Amad Diallo (90.)
Gelbe Karten: S. Fofana (1), Kessié (1), G. Doué (1) / Porozo (1)
14. Juni, 23.56 Uhr: Die Niederlande und Japan trennen sich 2:2-Unentschieden
In einem durchaus unterhaltsamen und auch qualitativ anspruchsvollem Spiel haben sich die Niederlande und Japan in Gruppe F 2:2-Unentschieden voneinander getrennt.
Zweimal ging "Oranje" in Führung, zweimal konnten die schnellen und technisch enorm starken Japaner ausgleichen.
Niederlande - Japan 2:2 (0:0)
Niederlande: Verbruggen - Dumfries, van Hecke, Van Dijk, van de Ven - Gravenberch (81. Aké), F. de Jong, Reijnders (70. Q. Timber) - Summerville (70. Koopmeiners), Malen (70. Depay), Gakpo (84. Brobbey)
Japan: Z. Suzuki - Watanabe (75. Tomiyasu), Taniguchi, H. Ito - Doan (75. Sugawara), Maeda (67. J. Ito), Sano, Kamada - Nakamura, Ueda (84. Shiogai), Kubo (75. Ogawa)
Schiedsrichter: Ismail Elfath (USA)
Zuschauer: 69.285 (Dallas)
Tore: 1:0 Van Dijk (51.), 1:1 Nakamura (57.), 2:1 Summerville (64.), 2:2 Kamada (89.)
Gelbe Karten: Summerville (1), Depay (1), van de Ven (1) / -
14. Juni, 21.05 Uhr: Das sind die weiteren WM-Partien des Abends und der Nacht
Nach dem grandiosen Auftaktsieg von Deutschland greifen heute Nacht auch weitere Teams ins WM-Geschehen ein. In Gruppe F treffen die Niederlande und Japan (22 Uhr) aufeinander.
Mit der Elfenbeinküste und Ecuador duellieren sich die kommenden Gegner Deutschlands in der Gruppe E um 1 Uhr. Und um 4 Uhr startet in Gruppe F das Turnier auch für Schweden und Tunesien.
14. Juni, 21 Uhr: Deutschland feiert einen grandiosen Auftaktsieg
Dieser Sieg macht definitiv Lust auf mehr und löst im Land womöglich eine kleine Euphorie aus: Deutschland hat zum WM-Auftakt mit einem 7:1 (3:1)-Sieg gegen Curaçao ein erstes dickes Ausrufezeichen gesetzt.
Alle Infos zu dem berauschenden Sieg findet Ihr in unserem Sonder-Liveticker.
Deutschland - Curaçao 7:1 (3:1)
Schiedsrichter: Jalal Jayed (Marokko)
Zuschauer: 68.021 (Houston/USA)
Tore: 1:0 F. Nmecha (6.), 1:1 Comenencia (21.), 2:1 N. Schlotterbeck (38.), 3:1 Havertz (45.+5/Foulelfmeter), 4:1 Musiala (47.), 5:1 Brown (68.), 6:1 Undav (78.), 7:1 Havertz (88.)
14. Juni, 18.32 Uhr: Deutschland mit dem WM-Auftakt gegen Curaçao
Deutschland bestreitet heute den WM-Auftakt gegen Curaçao.
Alle Infos dazu findet Ihr in unserem Liveticker zum Spiel.
14. Juni, 15.05 Uhr: Abgewiesener Schiedsrichter aus Somalia soll trotzdem seine WM-Vergütung erhalten
Der somalische Schiedsricher Omar Artan (34), dem von den USA die Einreise zur WM verweigert wurde, soll trotzdem sein Gehalt bekommen.
Wie die BBC berichtet, wird die FIFA ihm sein komplettes Salär zur Verfügung stellen. Artan war bei seiner Einreise elf Stunden lang befragt und anschließend wieder nach Hause geschickt worden. Die USA begründeten ihre Entscheidung mit angeblichen Verbindungen des Unparteiischen zu Personen, die im Verdacht stehen, terroristischen Organisationen anzugehören.
Nach den Vorkommnissen wurde er eingeladen, den Supercup zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Sieger Aston Villa am 12. August in Salzburg zu pfeifen.
Artan erhielt bei seiner Rückreise, die über Istanbul stattfand, am Bosporus von FIFA-Offiziellen Hilfe. Trotzdem konnten auch sie nicht für seine Einreise in die USA sorgen.
14. Juni, 12.50 Uhr: Portugal mit gefühlvoller Botschaft
Die portugiesische Nationalmannschaft wird die Weltmeisterschaft mit einem ganz besonderen Armband bestreiten. Dieses soll an Diogo Jota (†28) gedenken, der vor knapp einem Jahr bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.
Vor Abflug in die USA überreichte der portugiesische Premierminister, Luís Montenegro (53), allen Akteuren ein solches Armband in den Landesfarben Grün und Rot. Neben den Spielernamen des diesjährigen WM-Kaders war auch der Name von Diogo Jota zu finden.
Die Profis würdigen diese Geste immens: "Wir wissen das sehr zu schätzen", sagte Vitinha (26). Laut ihm habe der Premierminister den Spieler die Entscheidung überlassen "ob und wie wir es tragen wollen". Gemeinsam entschied die portugiesische Nationalmannschaft, dass sie das Armband während der gesamten Weltmeisterschaft bei Trainings und Spielen tragen wollen.
14. Juni, 11.31 Uhr: Annalena Baerbock kritisiert die Haltung der FIFA
In der Diskussion um die Verweigerung der Einreisen im Rahmen der Fußball-WM in Amerika hat Annalena Baerbock (45), Präsidentin der UN-Generalversammlung, die Haltung der FIFA kritisiert.
Besonders im Fall rund um den somalischen Schiedsrichter Omar Artan (34), dem die Einreise verweigert wurde, sieht Baerbock die FIFA in der Verantwortung. "Das ist halt eben der Moment, wo es nicht mehr heißen kann, man ist neutral, man kann sich nicht äußern. Neutralität heißt, dass man alle Schiedsrichter einreisen lässt", äußerte sich die 45-Jährige.
FIFA-Präsident Gianni Infantino (56) bezeichnete den Fall als "unglücklich" und führte weiter aus: "Wir kontrollieren nicht alles. Wir versuchen, wir werden diskutieren, wir werden sprechen, wir werden sehen. Manchmal ist es gut, einfach zu chillen, relaxen. Wir versuchen, alles zu lösen."
14. Juni, 9.05 Uhr: Manuel Neuer hütet im ersten Gruppenspiel das Tor
Im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Spiel bestätigte Julian Nagelsmann (38) die Rückkehr von Manuel Neuer (40) ins Tor.
Zudem gab der Bundestrainer bekannt, dass Nathaniel Brown auf der Linksverteidiger-Position starten würde und auch Jamal Musiala (23) von Beginn ran darf. Das Spiel gegen Curaçao beschrieb Nagelsmann als "David gegen Goliath"-Situation und war sich der Favoritenrolle sehr bewusst.
Im Nebensatz warnt der 38-Jährige vor einer ähnlichen Situation, wie der ersten Runde im DFB-Pokal, besonders weil der Karibikstaat auch durch eine gewisse "Unbeschwertheit" gefährlich wird.
Trotzdem ist dieses erste Gruppenspiel natürlich eine Pflichtaufgabe für die DFB-Elf. Um 19 Uhr rollt der Ball.
14. Juni, 8.45 Uhr: Australien mit dickster Überraschung der WM-Nacht
Damit hat nun wirklich niemand gerechnet: In Gruppe D gelang es Australien, den Favoriten aus der Türkei auf die Plätze zu verweisen.
Der Außenseiter aus Down Under lauerte auf Konter - mit Erfolg. Nestory Irankunda traf nach einem türkischen Angriff sehenswert, als noch keine 30 Minuten gespielt war. St.-Pauli-Star Connor Metcalfe machte eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff beim Fehlstart der Türken den Deckel drauf.
Australien - Türkei 2:0 (1:0)
Tore: 1:0 Nestory Irankunda (27.), 2:0 Connor Metcalfe (75.)
Gelbe Karten: - / Yunus Akgün (1)
14. Juni, 8.30 Uhr: Schottland setzt sich an Tabellenspitze
Die Schotten übernehmen nach einem 1:0-Sieg über Haiti die Tabellenführung in Gruppe C.
Bereits nach einer knappen halben Stunde traf John McGinn per Nachschuss in einer anfangs recht wilden Partie. Zwar hatte Haiti mehrfach die Chance zum Ausgleich, doch am Ende entschieden die Bravehearts das Spiel für sich.
Haiti - Schottland 0:1 (0:1)
Tore: 0:1 John McGinn (28.)
Gelbe Karten: Jean-Ricner Bellegarde (1) / Aaron Hickey (1), Findlay Curtis (1), Kenny McLean (1)
14. Juni, 8.15 Uhr: Brasilien kommt nicht über Remis gegen Marokko hinaus
Auch in Gruppe C gab es in der Nacht eine dicke Überraschung: Brasilien hat die marokkanische Führung lediglich in ein 1:1-Unentschieden verwandeln können.
Der Rekordweltmeister brauchte lange, um ins Spiel zu finden. Die recht frühe Führung durch Ismael Saibari konnte Vinicius Junior zwar noch in der ersten Hälfte ausgleichen, doch am Ende reichte es für beide Teams nur zu einem Punkt.
Brasilien - Marokko 1:1 (1:1)
Tore: 0:1 Ismael Saibari (21.), 1:1 Vinicius Junior (32.)
Gelbe Karten: Casemiro (1), Roger Ibanez (1) / -
13. Juni, 23.06 Uhr: Katar schockt die Schweiz in der Nachspielzeit
Die erste dicke WM-Überraschung ist perfekt: Katar schockt die Schweiz mit einem späten 1:1-Ausgleich in der vierten Minute der Nachspielzeit.
In einem eher müden Kick gingen die Eidgenossen dank eines umstrittenen Elfmeters mit 1:0 in der 17. Minute in Führung. Lange Zeit sah es nach dem Auftaktsieg für Deutschlands Nachbarland aus, doch dann schockte Katar den Gegner spät mit dem Ausgleich (90.+4).
Katar - Schweiz 1:1 (0:1)
Katar: Abunada - Al-Oui (60. Fathy), Pedro Miguel, Khoukhi, H. Ahmed - Gaber (60. Boudiaf), Madibo (78. Mannai), Laye - Junior (88. Al-Haydos), Abdurisag (60. Alaaeldin), Afif
Schweiz: Kobel - D. Zakaria, N. Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez (89. Muheim) - Aebischer (65. Rieder), Xhaka, Freuler (89. Jashari) - Ndoye (65. Manzambi), Embolo, R. Vargas (78. Amdouni)
Schiedsrichter: Hector Said Martinez (Honduras)
Zuschauer: 67.966
Tore: 0:1 Embolo (17./Foulelfmeter), 1:1 Khoukhi (90.+4)
Gelbe Karten: Abunada (1), Gaber (1) / D. Zakaria (1)
13. Juni, 19.33 Uhr: Hitzewelle trifft DFB-Team beim Abschlusstraining vor dem WM-Auftakt
Beim Abschlusstraining vor dem WM-Auftakt am Sonntag gegen Curaçao hat die Hitze in den USA auch die deutsche Nationalmannschaft getroffen. Bei Temperaturen um die 32 Grad kamen die Männer von Bundestrainer Julian Nagelsmann ordentlich ins Schwitzen.
Dabei wurden vor allem für die Torhüter besondere Maßnahmen getroffen, denn die Handschuhe der Keeper wurden in Eiswasser gelegt.
Nach der Einheit stand für das Team das Mittagessen auf dem Programm, um 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr dt. Zeit) steht für das Team mit einem Airbus 220 der rund zweieinhalb-stündige Flug zum ersten WM-Spielort nach Houston im US-Bundesstaat Texas an.
13. Juni, 18.25 Uhr: Diese WM-Spiele stehen heute Abend und in der Nacht auf dem Programm
Heute Abend um 21 Uhr steigen Katar und die Schweiz ins Turnier ein. Beide Teams treffen in Gruppe B in der San Francisco Bay Area aufeinander.
Gefolgt wird diese Partie von den beiden Spielen in Gruppe C, Brasilien gegen Marokko (0 Uhr in New York) sowie Haiti gegen Schottland (3 Uhr in Boston). Am frühen deutschen Morgen (6 Uhr) treffen in der Gruppe D Australien und die Türkei in Vancouver aufeinander.
Am Sonntagabend um 19 Uhr ist es dann endlich so weit und Deutschland startet in Houston gegen Curaçao in die WM. Um 22 Uhr spielen in der Gruppe F zudem die Niederlande und Japan gegeneinander.
13. Juni, 16.12 Uhr: Ghana sendet Protestnote an Kanada wegen Einreiseverbots für Schlüsselspieler
Das Außenministerium Ghanas hat den kanadischen Kollegen aufgrund der Einreiseverweigerung für Ghanas Nationalspieler Thomas Partey (33) eine Protestnote gesendet. Darin fordern die Offiziellen die Kanadier auf, ihre "unglückliche Entscheidung", den Mittelfeldspieler von Villareal nicht einreisen zu lassen, zu überprüfen.
Die Behörden hatten Partey die Einreise im Vorfeld des Spiels am Donnerstag in Toronto gegen Panama nicht erlaubt. Als Begründung führten die kanadischen Behörden an, dass der Profi seit April in London vor Gericht steht, die nächste Anhörung findet im Oktober statt. Partey soll im Dezember 2020 eine Frau in London zweimal vergewaltigt haben, zudem ist er wegen fünf weiteren Vorwürfen wegen Vergewaltigung und in einem Fall wegen sexuellen Übergriffs angeklagt. Die weiteren Taten sollen alle zwischen 2020 und 2022 geschehen sein. Partey spielte von 2020 bis 2025 für den FC Arsenal in London.
Springender Punkt in der Diskussion: Lauf der Website der kanadischen Regierung kann Besuchern die Einreise verwehrt werden, wenn sie nachweislich Straftaten begangen haben. Allerdings hat die Verhandlung bei Partey noch gar nicht begonnen, er ist demnach auch nicht rechtskräftig verurteilt.
Auch darauf beruft sich nun das ghanaische Außenministerium. "Die Regierung von Ghana bekräftigt das fundamentale Rechtsprinzip der Unschuldsvermutung als Eckpfeiler von Gerechtigkeit und ordnungsgemäßen Verfahren in demokratischen Gesellschaften."
13. Juni, 14.24 Uhr: Deutsche Nationalmannschaft fliegt heute zum Spielort nach Houston
Um 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr dt. Zeit) absolviert die deutsche Nationalmannschaft von Trainer Julian Nagelsmann (39) heute das Abschlusstraining vor dem WM-Auftakt am Sonntagabend (19 Uhr) gegen Curaçao in Houston.
Aktuell befindet sich die DFB-Elf noch im WM-Quartier in Winston-Salem in North Carolina. Nach dem Mittagessen geht es per Flugzeug (rund zweineinhalb Stunden Flug) nach Houston. Im Bundesstaat Texas steht das Auftaktspiel an. Dort gibt es zum bisherigen Aufenthaltsort nur eine minimale Zeitverschiebung von einer Stunde.
Um 18.45 Uhr Ortszeit in Houston (1.45 Uhr dt. Zeit in der Nacht zu Sonntag) steht dann für Nagelsmann und Aleksandar Pavlovic (22, FC Bayern München, defensives Mittelfeld) die Abschluss-Pressekonferenz an.
13. Juni, 13 Uhr: Kurzfristige Änderungen in der DFB-Gruppe: Schiedsrichter Michael Oliver verletzt
Wie die FIFA mitteilte, wird die Partie zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador am Montag (1 Uhr) nicht von Michael Oliver (41) geleitet. Der englische Schiedsrichter wird von einer Verletzung geplagt.
"Aufgrund einer leichten Verletzung wurde Schiedsrichter Michael Oliver durch François Letexier ersetzt. Oliver wird voraussichtlich in den kommenden Tagen wieder für Spielansetzungen zur Verfügung stehen", teilte die FIFA mit.
Neben Michael Oliver werden auch seine zwei Assistenten an der Linie von französischen Kollegen ersetzt. Der vierte Offizielle und der VAR bleiben gleich.
13. Juni, 10.31 Uhr: Bittere Gewissheit: Neymar verpasst erstes Gruppenspiel
Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bestätigte Nationaltrainer Carlo Ancelotti (67) den Ausfall der brasilianischen Ikone.
"Er arbeitet hart, um so schnell wie möglich fit zu sein. Wir hoffen, dass er kommende Woche wieder voll ins Training einsteigen kann", so Ancelotti. Für Neymar (34) ist es jetzt ein Rennen gegen die Zeit, um im schlimmsten Fall nicht die gesamte Gruppenphase zu verpassen.
Der 34-Jährige hat weiterhin mit einer Verletzung an der Wade zu kämpfen. Schon die beiden Testspiele im Rahmen der Vorbereitung gegen Panama und Ägypten hatte Neymar aufgrund dieser Problematik verpasst.
13. Juni, 9.01 Uhr: Englisches Nationalteam noch vor Ankunft im Trainingslager bestohlen
Kurz vor der Ankunft im WM-Quartier in Kansas City wurde die englische Nationalmannschaft rund um Thomas Tuchel (52) offenbar Opfer eines Diebstahls.
Wie die BBC berichtete wurde in Fahrzeuge, die Ausrüstung zum Trainingsgelände transportieren sollten, eingebrochen. Dabei sei unklar, welche Gegenstände genau gestohlen wurden, es bestehe allerdings die Sorge, dass unter anderem Bälle und Fußballschuhe entwendet wurden.
Die "Three Lions" werden am Samstagnachmittag im Trainingscamp erwartet, die Ausrüstung sollte ursprünglich schon vor den Spielern und Trainern ankommen. Es ist gut möglich, dass sich der Diebstahl auf das Training auswirke und die Vorbereitung auf das Spiel am Mittwoch gegen Kroatien (22 Uhr) beeinträchtige.
13. Juni, 7.15 Uhr: Gastgeber USA siegt deutlich gegen Paraguay
In der ersten Partie der Gruppe D hat Gastgeber USA seinen Heimvorteil genutzt und Paraguay mit einem 4:1 deutlich geschlagen.
Bereits in Halbzeit eins führten die US-Amerikaner mit 3:0, wobei das 1:0 ein unglückliches Eigentor von Damian Bobadilla war. Folarin Balogun traf hingegen gleich doppelt. Den Versuch Paraguays, durch den Treffer von Mauricio noch einmal heranzurücken, erstickte Giovanni Reyna in der Nachspielzeit schließlich im Keim.
USA - Paraguay 4:1 (3:0)
Tore: 1:0 Damian Bobadilla (7./ET), 2:0 Folarin Balogun (31.), 3:0 Folarin Balogun (45.+5), 3:1 Mauricio (73.), 4:1 Giovanni Reyna (90.+8)
Gelbe Karten: Tyler Adams (1) / Juan José Caceres (1), Miguel Almiron (1), Diego Gomez (1), Alex Arce (1), Junior Alonso (1)
12. Juni, 22.57 Uhr: Gastgeber Kanada rettet Auftaktpunkt gegen Bosnien-Herzegowina
Im ersten Spiel der Gruppe B haben sich Gastgeber Kanada und Bosnien-Herzegowina mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.
Jovo Lukic köpfte die Bosnier bereits im ersten Durchgang nach einer Ecke in Front, anschließend spielte aber fast nur noch die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch. Belohnen konnte sich das Ahornblatt aber erst in der 79. Minute, als der eingewechselte Cyle Larin den hochverdienten Ausgleich erzielte.
Kanada - Bosnien-Herzegowina 1:1 (0:1)
Tore: 0:1 Jovo Lukic (21.), 1:1 Cyle Larin (79.)
Gelbe Karten: Alistair Johnston (1), Luc De Fougerolles (1) / Jovo Lukic (1), Ermedin Demirovic (1), Nikola Katic (1)
21 Uhr: Die zweite WM-Nacht beginnt!
Die ersten beiden WM-Spiele sind im Kasten, jetzt geht es weiter!
Den Start am zweiten Tag des Turniers machen Gastgeber Kanada und Bosnien-Herzegowina. Zuvor sahen die Zuschauer in Toronto noch die zweite Eröffnungsshow, Alanis Morissette sang dabei die kanadische Nationalhymne.
Anschließend steigen auch die USA ins Turnier ein, ab 3 Uhr rollt der Ball gegen Paraguay.
12. Juni, 20.17 Uhr: Thomas Partey wird Einreise verweigert
Die ghanaische Nationalmannschaft muss im ersten Gruppenspiel gegen Panama auf Thomas Partey (32) verzichten. Dem Mittelfeldspieler wurde die Einreise von den USA nach Kanada verweigert. Das bestätigte die FIFA.
Die Visa-Probleme stehen höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit den Missbrauchsvorwürfen gegen den Ex-Arsenal-Star. Der 32-Jährige steht seit April in London vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, im Dezember 2020 eine Frau in London zweimal vergewaltigt zu haben. Die nächste Anhörung findet im Oktober statt, ein Urteil wird nicht vor Mitte 2027 erwartet.
In die USA durfte er dennoch reisen, dort wohnt er im WM-Quartier von Ghana in Boston. Die Black Stars spielen ihre Auftaktpartie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag allerdings in Toronto.
12. Juni, 19.08 Uhr: Miroslav Klose bangt um seinen WM-Rekord
Mit 16 Toren bei einer WM-Endrunde ist Miroslav Klose (48) noch der Rekordtorschütze des allergrößten Turniers. Das könnte sich in den nächsten Tagen und Wochen aber ändern. Selbst geht der frühere DFB-Knipser und heutige Nürnberg-Trainer jedenfalls fest davon aus.
"Ich rechne damit, dass mein Rekord in diesem Turnier fällt", sagte er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. "Durch das größere Teilnehmerfeld gibt es mehr Spiele und damit mehr Möglichkeiten, Tore zu schießen."
In der Verlosung für den Bestmarken-Sturz sind vor allem Lionel Messi mit 13 Treffern sowie Kylian Mbappé mit 12 Toren. Argentinien und Frankreich könnten laut Klose auch "weit kommen", was höchstwahrscheinlich auch mit weiteren Buden der beiden einhergehen würde. "Das ist auch völlig okay, der Rekord wird sowieso irgendwann geknackt werden", so der 49-Jährige.
Wenn es sich der Weltmeister von 2014 aussuchen könnte, dann würde er seinen Rekord lieber dem Argentinier überlassen: "Ich bin ein großer Fan von Messi, schon immer gewesen. Messi ist ein Genie."
12. Juni, 17.28 Uhr: "Major Tom" läuft auch bei der WM 2026!
Die deutsche Torhymne "Major Tom" von Peter Schilling wird auch bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gespielt, wie der DFB mitteilte.
Demnach wurde das Lied gemeinsam mit den beiden "Signature Songs" mit "An Tagen wie diesen" von den Toten Hosen und "Zeit, dass sich was dreht" von Herbert Grönemeyer von der FIFA bewilligt. Wann genau die beiden letztgenannten Ohrwürmer zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft laufen, ist aber noch unklar.
"Major Tom" hatte "Kernkraft 400" von Zombie Nation bereits zur Heim-EM 2024 als Torhymne abgelöst und einen regelrechten Hype bei den schwarz-rot-goldenen Fans ausgelöst.
12. Juni, 16.09 Uhr: Deutschland-Schreck will sich Trainer tätowieren lassen
Marc Cucurella (27) - bei diesem Namen schrillen hierzulande seit der Heim-EM 2024 viele Fan-Alarmglocken. Zur WM verblüffte der Chelsea-Star jetzt mit einer skurrilen Ankündigung.
Im Falle eines spanischen WM-Triumphs möchte sich der Linksverteidiger der "Furia Roja" nämlich das Gesicht seines Trainers Luis de la Fuente (64) auf den Bizeps tätowieren lassen. "Ich unterschreibe das", so die mutigen Worte zu seinem eigenen Vorschlag gegenüber "Radio Cope".
Bereits nach dem EM-Erfolg vor zwei Jahren hatte der Abwehrmann ein optisches Versprechen eingelöst und sich die Haare komplett rot eingefärbt. Den DFB-Anhängern dürfte sein vermeintliches Handspiel nach einem Musiala-Schuss im Viertelfinale und der ausgebliebene Elfmeterpfiff des englischen Schiedsrichters Anthony Taylor (47) aber besser in Erinnerung geblieben sein.
12. Juni, 14.39 Uhr: ZDF reagiert auf Kritik zur Eröffnungsshow
Zuschauer, die am Donnerstagabend die Eröffnungsshow der WM im ZDF verfolgen wollten, schauten erst einmal in die Röhre - oder vielmehr Werbung.
Denn statt Feierlichkeiten aus dem Aztekenstadion zeigte der öffentlich-rechtliche Sender erst noch die Experten-Talkrunde aus dem Studio und anschließend Reklame. Fans verpassten dadurch mehrere Minuten und die Auftritte der Künstler Danny Ocean, J Balvin und Lila Downs.
Die Rundfunkanstalt habe Verständnis für die daraus entstandene Kritik, hieß es am Freitag in einer Pressemitteilung. "Das ZDF ist angehalten, einen Teil seines Haushaltes durch Ausstrahlung von Werbung zu bestreiten. ARD und ZDF dürfen von Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, täglich bis zu 20 Minuten Werbung vor 20 Uhr ausstrahlen. Der letzte Werbeblock am WM-Eröffnungstag lief gegen 19:44 Uhr", so die Begründung.
Zu dem Zeitpunkt lief die Eröffnungsshow bereits. Immerhin waren Headlinerin Shakira und der WM-Song "Dai Dai" dann in voller Pracht zu bestaunen. Der Sender merkte außerdem an, dass die ganze Feier im Re-Live in der Mediathek zu finden ist. Warum man die Werbung aber nicht in die mehr als zwei Stunden Vorberichterstattung vor der feierlichen Eröffnung gepackt hat, erklärte das ZDF nicht.
12. Juni, 14.05 Uhr: Friedrich Merz wünscht DFB-Team viel Erfolg
Vor einem Jahr hatte Friedrich Merz (70) der deutschen Frauen-Nationalmannschaft für die EM in der Schweiz lediglich über seinen Sprecher Stefan Kornelius (60) viel Erfolg ausrichten lassen. Bei den DFB-Männern suchte der Bundeskanzler nun hingegen den direkten Kontakt.
Der 70-Jährige meldete sich per Videocall bei Kapitän Joshua Kimmich (31) sowie dessen Teamkollegen Kai Havertz (27) und Jonathan Tah (30). Das zeigt ein auf seiner Instagram-Seite veröffentlichter Clip. Was dabei sicher als coole Idee gedacht war, fühlt sich letztlich aber etwas zu inszeniert an.
"Hallo, hier ist Friedrich Merz", sagte Merz zu Beginn des Austauschs. Im Laufe des Gesprächs schaltete sich zudem Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) dazu. Mit Blick auf die Unterstützung im Land erklärte der Kanzler: "Ganz Deutschland hält euch die Daumen! Hier fiebern alle mit!" Die Profis bedankten sich für den Zuspruch, machten deutlich, wie wichtig dieser Rückhalt ist: "Brauchen wir!", so die Kicker.
Zum Abschied fand Merz noch einige motivierende Worte, blickte zugleich auf einen möglichen weiteren Austausch mit dem Nationaltrainer voraus: "Viele Grüße, toi, toi, toi. Ich würde mal sagen, Herr Nagelsmann, wir telefonieren mal zwischendurch, wie der Stand der Dinge ist, wenn die ersten Spiele gelaufen sind."
12. Juni, 11.50 Uhr: Gans in Mexiko-Trikot watschelt durch Menschenmassen
Das Netz findet es GANS geil! Noch keine 24 Stunden nach dem Eröffnungsspiel ist die WM schon um ihren ersten Online-Star reicher.
Auf Social Media geht geht gerade ein Video einer Gans viral und bringt eine Welle an Aufrufen, Likes und Kommentaren mit sich. Darauf zu sehen ist das Tier, wie es im Trikot der mexikanischen Nationalmannschaft entspannt durch die Straßen watschelt und sich dabei völlig unbeeindruckt von den Menschenmassen durchs Getümmel bewegt. Wo die Szene gefilmt wurde und was das Tier dabei genau vorhat, lässt sich in dem Clip nicht herausfinden.
Lokalen Medien zufolge soll die Gans aber im Auftrag ihres Besitzers, eines Straßenverkäufers, unterwegs gewesen sein. Immer wieder werde sie demnach als äußerst fragwürdige Marketingaktion genutzt und solle mit einem Mini-Plakat um den Hals zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugen, um am Ende damit die Kassen klingeln zu lassen.
Tierfreunde dürften angesichts des Hintergrunds zu dem Video nur noch den Kopf schütteln, das Netz kommt dagegen aus dem Abfeiern nicht mehr heraus.
12. Juni, 10.35 Uhr: ZDF knackt Zehn-Millionen-Marke
Diese Quote kann sich sehen lassen! Zum Start der Weltmeisterschaft hat das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika dem ZDF Top-Zuschauerzahlen eingebracht.
Durchschnittlich 10,04 Millionen Menschen verfolgten am Donnerstagabend den 2:0-Erfolg des Co-Gastgebers im Fernsehen, was einem Marktanteil von 46,5 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Das Auftaktspiel in Mexiko-Stadt erreichte damit eine deutlich höhere Reichweite als die Eröffnungspartie der letzten WM vor vier Jahren in Katar.
Lediglich 6,21 Millionen Zuschauer hatten damals die Niederlage (0:2) des Gastgebers gegen Ecuador gesehen.
12. Juni, 9.05 Uhr: Ausschreitungen beim Eröffnungsspiel
Man hatte es befürchtet: Wie erwartet ist der WM-Auftakt in verschiedenen Regionen Mexikos von Demonstrationen begleitet worden. Doch ruhig ging es dabei nicht zu.
Am Aztekenstadion, wo das Eröffnungsspiel stattfand, kam es während der Eröffnungsfeier zu üblen Zusammenstößen zwischen teilweise vermummten jungen Demonstranten und der Polizei.
In Mexiko-Stadt machten hingegen radikale Mitglieder der Lehrergewerkschaft CNTE mit Protesten auf ihre Forderungen nach Reformen im Rentensystem, höheren Gehältern und besseren Arbeitsbedingungen aufmerksam.
Bereits Anfang Mai hatten sie ihr Anliegen auf die Straße getragen, damals kam es zu Ausschreitungen.
12. Juni, 8.45 Uhr: Alphonso Davies verpasst WM-Auftakt
Ist das bitter! Co-Gastgeber Kanada muss im WM-Auftaktspiel auf Alphonso Davies (25) verzichten.
Der Bayern-Star laboriert weiterhin an seiner Muskelverletzung im Oberschenkel, steht Nationaltrainer Jesse Marsch (52) im Duell mit Bosnien und Herzegowina am Freitag (Anpfiff 21 Uhr) daher nicht zur Verfügung. Positive Signale gibt es dennoch.
"Wir haben gestern ein MRT gemacht. Das hat sehr positive Zeichen gezeigt, dass er unglaublich gut heilt. Fast komplett. Wir werden die Dinge jetzt steigern. Er wird nicht für morgen verfügbar sein. Aber ich glaube, dass er zeigt, dass er sich wirklich gut von Muskelverletzungen erholt", erklärte der 52-Jährige Coach am Donnerstag. Entsprechend optimistisch blickt er auf die nächsten Tage, hofft auf eine baldige Davies-Rückkehr.
12. Juni, 6.33 Uhr: Südkorea holt Rückstand gegen Tschechien auf und siegt spät
In der zweiten Partie der Gruppe A bei der Fußball-WM hat Südkorea einen späten 2:1-Sieg gegen Tschechien gefeiert.
Kapitän Ladislav Krejci hatte das Nachbarland Deutschlands in der 59. Minute in Führung geköpft, die Führung hielt allerdings nur neun Minuten, dann glich In-beom Hwang zum 1:1. aus. In der 80. Minute gelang Hyeon-gyu Oh dann der viel umjubelte Siegtreffer.
Südkorea - Tschechien 2:1 (0:0)
Tore: 0:1 Ladislav Krejci (59.), 1:1 I. Hwang (67.), 2:1 Oh (80.)
Gelbe Karten: Ki-hyuk Lee (1) / -
11. Juni, 23.01 Uhr: Mexiko gewinnt Eröffnungsspiel gegen Südafrika, drei Rote Karten!
Mexiko hat sich im ersten Spiel der WM 2026 mit 2:0 (1:0) gegen Südafrika durchgesetzt. Dabei verteilte Schiedsrichter Wilton Pereira Sampaio gleich drei Platzverweise!
Mexiko - Südafrika 2:0
Torschützen: 1:0 Quinones (9.), 2:0 Jimenez (67.)
Gelbe Karten: Gutiérrez (1) / Mokoena (1), Sibisi (1)
Besondere Vorkommnisse: Rote Karte Yaya Sithole (50.), Rote Karte Zwane (84.), Rote Karte Montes (90.+2)
11. Juni, 21.05 Uhr: Die Weltmeisterschaft 2026 läuft!
Wir gehen rein, die WM 2026 in Mexiko, USA und Kanada ist unterwegs!
Der Ball im Aztekenstadion rollt, damit laufen sowohl das Turnier als auch das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Wird sich der gastgebende Favorit bei der Neuauflage der Startpartie der WM 2010 durchsetzen oder kann Südafrika erneut für eine Überraschung sorgen? Vor 16 Jahren gewann "Bafana Bafana" durch einen legendären Treffer von Siphiwe Tshabalala nämlich mit 1:0, damals war man selbst Gastgeber. Heute schließend sich also gleich mehrere Kreise.
11. Juni, 20.44 Uhr: Selma Hayek betritt die Bühne
Hollywood-Schauspielerin Selma Hayek moderiert die Weltmeisterschaft nun im Aztekenstadion an.
Anschließend beginnt die Parade der Nationen: Die Flaggen aller 48 Teilnehmer werden auf den Rasen getragen.
11. Juni, 20.16 Uhr: Tausende Anhänger drängen in Fanzone
Im Aztekenstadion wärmen sich die Spieler bereits auf, die mexikanische Nationalauswahl wurde natürlich mit tosendem Applaus empfangen.
Außerhalb des altehrwürdigen Stadions geht es offenbar aber etwas chaotischer zu. Zahlreiche Fans drängen nämlich zum Public Viewing in die offizielle Fanzone auf dem Zócalo.
"Hört auf, zu drängeln und zu schubsen, hier sind Kinder, ihr benehmt euch wie Tiere", rief ein Stadtbeamter über ein Megafon in die Menge. In den vergangenen Tagen war es auf dem Platz auch zu Protesten gekommen.
11. Juni, 19.54 Uhr: Shakira rockt das Aztekenstadion!
Und da sind auch schon die Headliner der Eröffnungsfeier: Shakira und Burna Boy performen ihren offiziellen WM-Song "Dai Dai"!
Das Aztekenstadion ist derweil bereits prächtig gefüllt und erstrahlt überall farbenfroh. Direkt nach dem Lied saust dann auch ein buntes Feuerwerk in die Höhe.
11. Juni, 19.51 Uhr: Die Eröffnungsfeier läuft!
Inzwischen haben die Feierlichkeiten im Aztekenstadion begonnen!
Aktuell spielen die Los Angeles Azules, eine mexikanische Cumbia-Band. Dazu hüpfen zahlreiche Tänzer um einen übergroßen WM-Pokal in der Mitte des Spielfelds.
11. Juni, 18.21 Uhr: So läuft der Eröffnungsabend ab
Gleich wird die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada eröffnet, in wenigen Stunden rollt schon der Ball.
Los geht es um 19.30 Uhr im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt mit der großen Eröffnungsfeier, dann singen Shakira und Burna Boy ihren WM-Song "Dai Dai" als Headliner. Daneben sollen auch J Balvin, Tyla, Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules und Mana auftreten.
Es ist übrigens nur die erste von insgesamt drei Eröffnungsfeiern. Am Freitag geht es ab 19.30 Uhr in Toronto unter anderem mit Alanis Morissette weiter, in der Nacht auf Samstag (1.20 Uhr) tritt Katy Perry bei der US-amerikanischen Variante auf.
Das heutige Fest läuft dabei im ZDF, die Vorberichterstattung startete bereits 17.15 Uhr. Um 21 Uhr ertönt der Anpfiff des ersten WM-Spiels zwischen Mexiko und Südafrika. In der Nacht trifft Südkorea im zweiten WM-Spiel ab 4 Uhr deutscher Zeit dann auf die tschechische Auswahl.
11. Juni, 15.48 Uhr: Jalal Jayed leitet WM-Auftakt der Deutschen
An diesem Donnerstag ist der Schiedsrichter für das WM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao offiziell bekannt gegeben worden. Wie der Weltverband Fifa mitteilte, übernimmt Jalal Jayed (39) die Leitung der Partie am kommenden Sonntag (Anstoß 19 Uhr) im texanischen Houston.
Der marokkanische Unparteiische gilt international noch als eher unerfahren, kommt bislang nur auf vier Einsätze beim Afrika Cup, darunter das Spiel um Platz drei der vergangenen Turnierausgabe. Außerdem pfiff er vier Begegnungen bei der U20-WM 2025.
An den Seitenlinien stehen ihm seine Landsleute Zakaria Brinsi (43) und Mostafa Akarkad (37) zur Seite. Als vierter Offizieller ist der Südafrikaner Abongile Tom (34) im Einsatz.
11. Juni, 8.48 Uhr: Fifa verbietet Haiti-Trikot
Die Freude über das neue Nationaltrikot währte nur kurz: Die Fifa hat Haiti zu Änderungen am Design aufgefordert.
Ausrüster Saeta hatte gemeinsam mit dem haitianischen Fußballverband ein Motiv entworfen, das sich an der Schlacht von Vertières aus dem Jahr 1803 orientierte und den historischen Sieg aufgriff, der den Weg zur Unabhängigkeit ebnete. Der Fifa ging die historische Darstellung allerdings zu weit. Der Weltverband verbietet auf Trikots nämlich "politische, religiöse oder persönliche Botschaften oder Slogans", weshalb das Design geändert werden musste.
Saeta fügte sich den Vorgaben, machte aber deutlich, dass die Gestaltung nicht politisch gemeint gewesen sei: "Obwohl diese Auslegung von unserer Absicht abwich, respektierte Saeta den Prozess und setzte die von der FIFA mitgeteilten endgültigen Anforderungen um", erklärte der Ausrüster.
Zudem betonte das Unternehmen: "Das endgültige Design war als Hommage an die Männer und Frauen gedacht, die jeden Tag zur Zukunft Haitis beitragen, und nicht als politisches Statement."
10. Juni, 13.23 Uhr: Krake Paul feiert Comeback nach 16 Jahren
Er ist zurück - irgendwie jedenfalls. Der TV-Sender RTL II erweckt Krake Paul mithilfe von Künstlicher Intelligenz wieder zum Leben und lässt ihn die WM durchtippen.
Dabei wird das KI-Exemplar im Vorfeld allerdings lediglich mit "Fun Facts" wie "Welches Team hat die meisten verheirateten Spiele?" oder "Wer hat mehr Tattoos?" gefüttert, ehe es in mehreren Clips seine Prognosen zu ausgewählten Spielen der Weltmeisterschaft abgeben soll. "Paul 2.0" wird als Mini-Format um 16 Uhr im Anschluss an die Sendung "RTLzweiNews" zu sehen sein. Die Premiere feiert die Kult-Krake direkt am Eröffnungstag, dem 11. Juni, insgesamt sollen 27 Kurzvideos entstehen.
Der echte Paul, eine Gewöhnliche Krake, hatte als Orakeltier mit seinen Tentakeln und Futterboxen alle Spiele der deutschen Nationalelf sowie das Finale der WM 2010 korrekt getippt und wurde so zum Phänomen. Allerdings starb der tierische Experte am 26. Oktober 2010 eines natürlichen Todes im Sea Life in Oberhausen. Die Urne mit seiner Asche steht im Dortmunder Fußballmuseum.
10. Juni, 12 Uhr: Iran droht kurz vor WM-Start mit Spielabbruch
Die Regierung des Iran droht kurz vor dem WM-Start mit drastischen Maßnahmen, wenn auf den Rängen nicht alles nach ihrem Willen laufen sollte.
"Wir haben der FIFA bereits mitgeteilt, dass die Verantwortlichen des Teams das Spiel abbrechen würden, sobald wir in den Stadien politische Parolen hören", warnte Ahmed Donjamali, der Sportminister des Landes. Proteste der persischen Diaspora gegen die iranische Führung werden demnach ebenso wie falsche Flaggen auf den Tribünen in einem Spielabbruch enden. Der Iran besteht darauf, dass nur die offizielle Flagge der islamischen Republik und nich die alte persische Flagge gezeigt wird.
10. Juni, 10.03 Uhr: USA begründet Schiri-Abweisung
Inzwischen hat sich ein US-amerikanischer Regierungsvertreter gegenüber dem Nachrichtensender CNN zur verweigerten Einreise des somalischen FIFA-Schiedsrichters Omar Artan (34) geäußert.
Die Überprüfung am Flughafen in Miami habe eine "Verbindungen zu mutmaßlichen Mitgliedern terroristischer Organisationen" ergeben, erklärte ein namentlich nicht genannter Repräsentant. Zuvor hatte die Grenzschutzbehörde CBP lediglich "Bedenken im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung" als Grund angegeben.
Wie Artan selbst der New York Times erklärte, habe er die "richtigen Papiere" und das "richtige Visum" dabei gehabt. US-Grenzbeamte hätten ihn bei der Einreise zur politischen Lage in Somalia sowie zur Terrormiliz Al-Shabaab befragt.
Der 34-Jährige wurde noch 2025 zum besten männlichen Schiedsrichter Afrikas gekürt und als einer von sieben Unparteiischen vom Kontinentalverband für die WM ausgewählt.
09. Juni, 12.19 Uhr: Erdbeben trifft US-Bundesstaat Florida
Kein gutes Omen? Die englische Nationalmannschaft bereitet sich in Florida auf die WM vor. Die Arbeit am Feinschliff für das bevorstehende XXL-Turnier verläuft allerdings nicht optimal.
Ein Erdbeben der Stärke 6,1 vor der Küste Kubas ist bis in den US-amerikanischen Bundesstaat zu spüren gewesen, wo sich die Mannschaft von Nationaltrainer Thomas Tuchel (52) seit dem 1. Juni aufhält.
Die Erschütterungen seien Medienberichten zufolge zudem in den Ferienorten Cancún und Tulum in Mexiko sowie im Walt Disney World Resort registriert worden. Zwar soll das Beben glücklichwerise weder Verletzte noch größere Schäden verursacht haben, dennoch handelte es sich um das stärkste in der Region seit 1880. Damals wurde in Kuba eine Stärke von 6,0 registriert.
09. Juni, 10.28 Uhr: Schiedsrichter Artan wird USA-Einreise verwehrt
Eigentlich sollte Omar Artan (34) bei der bevorstehenden WM als Schiedsrichter zum Einsatz kommen. Doch daraus wird nichts. Trotz eines gültigen Visums darf der Unparteiische aus Somalia nämlich keinen Fuß auf US-amerikanischen Boden setzen.
Der Co-Gastgeber habe dem 34-Jährigen aus Somalia die Einreise verweigert, wie ein Sprecher der Fifa am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Aus diesem Grund werde der Schiri nicht bei dem XXL-Turnier dabei sein.
"Die Fifa kann bestätigen, dass der Schiedsrichter Omar Artan nicht an der Fifa-Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen und dort Spiele leiten kann, nachdem ihm die Einreise in die Vereinigten Staaten verweigert wurde", hieß es dazu. Ein Grund wurde nicht genannt. Somalia gehört allerdings zu den Ländern, die auf einer von der Regierung unter Präsident Donald Trump (79) eingeführten Einreiseverbotsliste stehen.
Titelfoto: Jae C. Hong/AP/dpa