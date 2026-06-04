Laura und Jörg Wontorra uneins zur WM: "Es ist schiefgegangen"

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Fußballmoderatorin Laura Wontorra und ihr Vater Jörg Wontorra diskutieren über die Frage, ob Fußballer bei der WM 2026 politisch auftreten müssen.

Von Friederike Hauer

München - Fußballmoderatorin Laura Wontorra (37) und ihr Vater Jörg Wontorra (77) sind sich uneins: Sollen sich die Fußballer bei der WM in USA, Mexiko und Kanada politisch positionieren?

Laura Wontorra (37) und ihr Vater Jörg Wontorra (77) teilen die Leidenschaft für den Fußball, sind sich aber nicht immer einig.
Laura Wontorra (37) und ihr Vater Jörg Wontorra (77) teilen die Leidenschaft für den Fußball, sind sich aber nicht immer einig.  © Magenta TV

"Die deutsche Nationalmannschaft hat es ja bei der letzten WM in Katar versucht, und es ist schiefgegangen", sagt die 77-jährige Reporterlegende im Interview mit dem Playboy.

Er hält politische Meinungen bei einem so großen Turnier "für nicht angemessen", weil "der Sport im Vordergrund" stehen sollte.

Das bedeutet für den Sportreporter aber umgekehrt auch, dass die Politik den Sport nicht für ihre Zwecke nutzt.

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Aktuell passiert in den USA aber genau das: FIFA-Chef Gianni Infantino (56) würde sich in die Arme der Politik werfen, so Wontorra.

Diese Situation einzuordnen, sei Aufgabe der Journalisten und nicht der Sportler, findet er.

Laura Wontorra findet: Sportler sollen sich ruhig politisch äußern

Seine Tochter, die in diesem Jahr für Magenta TV von der WM berichten wird, ist anderer Meinung. "Ich finde, es hängt immer vom Einzelfall ab. Man kann dazu keine allgemeine Regel aufstellen. Wenn es Spieler gibt, die ein großes politisches Interesse haben und ihre Meinung vertreten wollen, dann sollten sie ihre Meinung sagen". Es sei aber auch in Ordnung, wenn sich Fußballer aus der Politik heraushalten, findet die 37-Jährige.

Weitere Einblicke in die Ansichten von Laura und Jörg gibt die vierteilige Doku-Serie "Wontorras World Cup – Vater. Tochter. WM". Dafür sind die beiden gemeinsam durch die Gastgeberländer USA, Mexiko und Kanada gereist. Die Serie ist seit Mai beim Streamingportal Magenta TV abrufbar.

Titelfoto: Magenta TV

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