Laura und Jörg Wontorra uneins zur WM: "Es ist schiefgegangen"

München - Fußballmoderatorin Laura Wontorra (37) und ihr Vater Jörg Wontorra (77) sind sich uneins: Sollen sich die Fußballer bei der WM in USA, Mexiko und Kanada politisch positionieren?

Laura Wontorra (37) und ihr Vater Jörg Wontorra (77) teilen die Leidenschaft für den Fußball, sind sich aber nicht immer einig. © Magenta TV

"Die deutsche Nationalmannschaft hat es ja bei der letzten WM in Katar versucht, und es ist schiefgegangen", sagt die 77-jährige Reporterlegende im Interview mit dem Playboy.

Er hält politische Meinungen bei einem so großen Turnier "für nicht angemessen", weil "der Sport im Vordergrund" stehen sollte.

Das bedeutet für den Sportreporter aber umgekehrt auch, dass die Politik den Sport nicht für ihre Zwecke nutzt.

Aktuell passiert in den USA aber genau das: FIFA-Chef Gianni Infantino (56) würde sich in die Arme der Politik werfen, so Wontorra.

Diese Situation einzuordnen, sei Aufgabe der Journalisten und nicht der Sportler, findet er.