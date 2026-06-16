Mallorca-Hit landet bei der Fußball-WM: Wie die Band reagiert

Köln - Der Mallorca -Hit "Der Zug hat keine Bremse" erschallte nach dem 7:1-Sieg des DFB -Teams bei der Fußball-WM gegen Curaçao sogar im Stadion - die Bandmitglieder des Mallorca-Hits hat das von den Socken gehauen.

Die Band "Malle Anja" hat den Mallorca-Hit "Der Zug hat keine Bremse" geschrieben. © Instagram/malleanja_official (Screenshot)

Moritz Otte und Joshua Tjong-Ayong saßen nach dem Abpfiff zu Hause vor dem Fernseher, der Ton war bereits stummgeschaltet.

"Und dann ging es plötzlich los, unsere Handys klingelten, und Nachrichten gingen ein ohne Ende", erzählte Otte dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Das war unfassbar, man braucht eine ganze Weile, um zu checken, dass das gerade passiert."

Gemeinsam mit Fabian Pesch und Paul Steep bilden Otte und Tjong-Ayong die Band "Malle Anja". "Der Zug hat keine Bremse" hatten die Freunde ursprünglich aus Spaß als Geburtstagsgeschenk für Otte aufgenommen.

Überraschend war der Song dann zum Party-Hit geworden und lief vor allem im Sommer 2022 in der Mallorcastyle Edition gemeinsam mit Lorenz Büffel und Mia Julia rauf und runter.

Jetzt ertönte er auch nach dem Abpfiff des WM-Spiels in Houston. Die Mannschaften dürfen ihre Musik teilweise frei aussuchen.