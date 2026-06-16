Zwei Dinge fehlen: Ex-Bundestrainer Löw glaubt nicht an deutschen WM-Titel

USA/Mexiko/Kanada - Zweifel beim Weltmeister-Trainer! Mit dem 7:1-Sieg gegen Curaçao zum Auftakt hat die deutsche Nationalmannschaft ihre Pflichtaufgabe mit Bravour gelöst und gleichzeitig auch schon etwas WM-Euphorie entfacht. Für Joachim Löw (66) reicht das aber noch nicht, um zum Kreis der absoluten Titelfavoriten zu zählen.

Joachim Löw (66) zählt Deutschland bei der laufenden WM nicht zum Favoritenkreis. © SILAS STEIN / AFP

"Die Mannschaft hat viel Qualität, aber noch nicht die Stabilität, die es braucht, um Titel zu gewinnen", urteilte der ehemalige Bundestrainer in der neuen TikTok-Liveshow "Kroos & Kroos: Die WM unter der Lupe" vom Montagabend mit Toni (36) und Felix Kroos (35).

Das zeigte sich selbst gegen den bislang kleinsten WM-Teilnehmer der Geschichte. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Livano Comenencia (22) in der 21. Minute war der DFB-Elf bis zur erneuten Führung (38. Minute) eine gewisse Unsicherheit anzumerken.

"Sie lässt häufig den Gegner ein bisschen zurückkommen", befand Löw. "Wenn wir es hinbekommen, stabil zu sein, solche Widerstände zu überwinden und mehr Orientierung, mehr Klarheit über 90 Minuten zu zeigen, dann gehören wir zum Favoritenkreis."

Dazu brauche es "Persönlichkeiten, wie wir sie 2014 hatten", erklärte der 66-Jährige. Kapitän Joshua Kimmich (31) und Rückkehrer Manuel Neuer (40) reichen dem Schwarzwälder dabei nicht.

"Wir brauchen schon noch ein paar mehr", forderte der Weltmeister-Macher.