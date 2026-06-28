Minuten nach WM-Aus! Nationaltrainer tritt zurück

USA - Hinter der schottischen Nationalmannschaft liegen ganz bittere Tage. Schon am frühen Donnerstagmorgen bestritten die Bravehearts ihr letztes Gruppenspiel, seither hieß es als Gruppendritter Bangen um den Einzug in die K.-o.-Runde. Erst in der Nacht zu Sonntag wurde das Aus besiegelt - und kostete Schottland gleich den Nationaltrainer.

Steve Clarke (62) nimmt nach dem Vorrundenaus der schottischen Nationalmannschaft seinen Hut. © Martin Rickett/PA Wire/dpa

Denn Steve Clarke (62), seit 2019 im Amt, reichte nur wenige Minuten nach dem 2:1-Sieg von Kroatien über Ghana, durch den die Schotten endgültig keine Chance mehr auf einen Platz unter den besten acht Gruppendritten hatten, seinen Rücktritt ein.

In einem offenen Brief ließ der 62-Jährige seine sieben Jahre als Chefcoach der Tartan Army Revue passieren und bedankte sich bei allen Menschen, die daran beteiligt waren, besonders den Fans.

"Der emotionalste Teil dieses Abschieds gilt meinen Spielern, ohne die wir keine der Erinnerungen hätten, die wir von 2019 bis heute gesammelt haben", schrieb Clarke: "Sie verdienen all das Lob und die Bewunderung, die ihnen zuteilwerden, und es war mir eine echte Ehre, ihr 'Gaffer‘ genannt zu werden. Danke, dass ich Teil davon sein durfte, und viel Glück für meinen Nachfolger."

Der Trainer hatte die Schotten vor sieben Jahren übernommen und auf Anhieb zur EM 2021 geführt, auch bei der EM 2024 war das Team von der Insel dabei. 2025 folgte dann der vorläufige Höhepunkt: Schottland gewann seine WM-Qualifikationsgruppe und buchte so zum ersten Mal seit 28 Jahren das Ticket für die ganz große Fußball-Bühne.