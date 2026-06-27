27.06.2026 10:29 Mutter von Nationaltrainer verstorben: FIFA verbietet Trauerflor während WM-Spiel

Beim Spiel gegen Norwegen wollte Frankreich eigentlich mit Trauerflor für die verstorbene Mutter von Didier Deschamps auflaufen. Das verbot die FIFA allerdings.

Von Aliena Rein

Boston (USA) - Frankreich besiegte am Freitagabend Norwegens B-Elf mit 4:1 und sicherte sich damit den Gruppensieg, allerdings in Abwesenheit von Trainer Didier Deschamps (57). Der Coach war vor der Partie in die Heimat gereist, weil seine Mutter am Dienstag verstorben war und am Freitag beerdigt wurde - eine Geste der Anteilnahme vonseiten des Teams ließ die FIFA aber nicht zu.

Schweigeminute vor der Partie zwischen Frankreich und Norwegen - allerdings nicht für die verstorbene Mutter von Les-Bleus-Coach Didier Deschamps (57). © Tom Weller/dpa Eigentlich wollten die französischen Spieler nämlich mit Trauerflor in Gedenken an die Mutter ihres Trainers spielen und hatten dafür die FIFA um Erlaubnis gebeten, diese aber nicht bekommen. Die FIFA hat strenge Regeln für die Ausrüstung auf dem Spielfeld, Armbinden werden nur für vom Weltverband genehmigte Aufklärungskampagnen zugelassen, worunter die schwarzen Trauerbinden für die Verstorbene nicht zählen. Eine Schweigeminute vor dem Spiel wurde trotzdem abgehalten, allerdings nicht für Deschamps' Mutter, sondern anlässlich der verheerenden Erdbeben in Venezuela, die mindestens 920 Todesopfer forderten. Fußball-WM 2026 WM 2026 live: Brüller im Interview! Nach Vorrunden-Aus rastet Coach aus Was die Spieler nicht durften, übernahmen stattdessen die Fans: Sie grüßten ihren Trainer mit einem "Wir sind bei dir, Didier"-Banner.

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