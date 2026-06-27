Mutter von Nationaltrainer verstorben: FIFA verbietet Trauerflor während WM-Spiel

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Beim Spiel gegen Norwegen wollte Frankreich eigentlich mit Trauerflor für die verstorbene Mutter von Didier Deschamps auflaufen. Das verbot die FIFA allerdings.

Von Aliena Rein

Boston (USA) - Frankreich besiegte am Freitagabend Norwegens B-Elf mit 4:1 und sicherte sich damit den Gruppensieg, allerdings in Abwesenheit von Trainer Didier Deschamps (57). Der Coach war vor der Partie in die Heimat gereist, weil seine Mutter am Dienstag verstorben war und am Freitag beerdigt wurde - eine Geste der Anteilnahme vonseiten des Teams ließ die FIFA aber nicht zu.

Schweigeminute vor der Partie zwischen Frankreich und Norwegen - allerdings nicht für die verstorbene Mutter von Les-Bleus-Coach Didier Deschamps (57).
Schweigeminute vor der Partie zwischen Frankreich und Norwegen - allerdings nicht für die verstorbene Mutter von Les-Bleus-Coach Didier Deschamps (57).  © Tom Weller/dpa

Eigentlich wollten die französischen Spieler nämlich mit Trauerflor in Gedenken an die Mutter ihres Trainers spielen und hatten dafür die FIFA um Erlaubnis gebeten, diese aber nicht bekommen.

Die FIFA hat strenge Regeln für die Ausrüstung auf dem Spielfeld, Armbinden werden nur für vom Weltverband genehmigte Aufklärungskampagnen zugelassen, worunter die schwarzen Trauerbinden für die Verstorbene nicht zählen.

Eine Schweigeminute vor dem Spiel wurde trotzdem abgehalten, allerdings nicht für Deschamps' Mutter, sondern anlässlich der verheerenden Erdbeben in Venezuela, die mindestens 920 Todesopfer forderten.

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Was die Spieler nicht durften, übernahmen stattdessen die Fans: Sie grüßten ihren Trainer mit einem "Wir sind bei dir, Didier"-Banner.

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"Wir sind bei dir, Didier", ließen die französischen Fans ihren Nationaltrainer wissen.
"Wir sind bei dir, Didier", ließen die französischen Fans ihren Nationaltrainer wissen.  © Tom Weller/dpa

Während Deschamps für die Beerdigung in Frankreich weilte, übernahm Co-Trainer Guy Stéphan (69) die Betreuung der Équipe Tricolore und führte sie zu einem furiosen 4:1 gegen die Skandinavier, die allerdings mit zehn Neuen in der Startelf antraten und ihre Stars um Erling Haaland (25) schonten.

Nach der Partie zeigte sich Stéphan erleichtert über den Spielverlauf: "Hätte man uns vor drei Monaten gesagt, dass wir diese Gruppenphase mit neun Punkten abschließen würden, hätten wir sofort zugestimmt", sagte der langjährige Assistent von Deschamps, ein drittes Gruppenspiel sei immer kompliziert.

"Aber im Moment sind meine Gedanken natürlich bei Didier. Wir freuen uns alle, dass er bald zurückkommt und schon am Samstagnachmittag wieder mit uns trainieren kann."

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Es ist die letzte WM mit Les Bleus für Deschamps, der nach 14 Jahren als Nationaltrainer Frankreichs nach dem Turnier zurücktreten wird. Auf dem Weg zum zweiten Titel nach 2018 trifft das Team um Kapitän Kylian Mbappé (27) zunächst auf Schweden, im Achtelfinale kommt es potenziell zum Duell mit der deutschen Nationalmannschaft.

Titelfoto: Tom Weller/dpa

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