Deutscher Fan betroffen? Zuschauer bekommt Herzinfarkt bei WM-Eröffnung

Mexiko-Stadt - Notfall beim Eröffnungsspiel: Kurz vor dem WM-Auftakt in Mexiko-Stadt hat ein ausländischer Fan im Aztekenstadion einen Herzinfarkt erlitten.

Das erste Spiel der Weltmeisterschaft wurde leider von einem medizinischen Notfall überschattet. © Yuri CORTEZ / AFP

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand ist laut Polizeiangaben stabil. Angaben zu seiner Staatsangehörigkeit machten die Behörden der mexikanischen Hauptstadt in ihrer Mitteilung auf der Plattform X zunächst nicht.

Für Medienberichte, denen zufolge es sich um einen Deutschen handeln soll, gab es keine offizielle Bestätigung. Unter anderem vermeldete "ESPN Deportes", dass ein deutscher Staatsbürger betroffen sei.

Demnach war der "etwa 40-jährige Fan" mit einer Begleitung unterwegs, die aufgrund des Schocks ebenfalls habe versorgt werden müssen.

Einige Medien hatten sogar gemeldet, der Betroffene sei gestorben, und damit für Verwirrung gesorgt.

Der Mann wurde laut Polizei zuerst vor dem Stadion von den Notdiensten versorgt und dann in eine Klinik gebracht.