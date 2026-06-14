14.06.2026 21:45 Sieben DFB-Tore! Deutschland überrollt Curaçao zum WM-Auftakt

WM 2026: Deutschland gegen Curaçao im TAG24-Liveticker! Nathaniel Brown erzielt sein erstes Länderspieltor und trifft zum 5:1.

Von Florian Mentele

Houston (USA) - Furioser Auftakt nach Maß! Die deutsche Nationalmannschaft beginnt die Weltmeisterschaft 2026 mit einer Gala-Vorstellung gegen Curaçao und fährt beim 7:1 (3:1) ihren zweithöchsten Sieg der WM-Geschichte ein.

Nur beim Auftaktspiel der WM 2002 in Südkorea legte die DFB-Elf beim 8:0 gegen Saudi-Arabien noch einen drauf, der Triumph am Sonntagabend teilt sich seinen zweiten Platz natürlich mit dem 7:1 beim Turnier 2014 gegen Gastgeber Brasilien. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann erwischte durch das frühe Tor von Felix Nmecha einen Traumstart, danach bäumte sich der Underdog jedoch frech auf und erzielte den Ausgleich. Es blieb aber nur ein Schönheitsfleck, denn Nico Schlotterbeck nach einer Ecke und Kai Havertz per Elfmeter brachten die Adlerträger bereits im ersten Durchgang wieder auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jamal Musiala sofort mit dem vierten Treffer und machte den Sack so endgültig zu. Anschließend sprühte Deutschland nur so vor Spielfreude. Nathaniel Brown durfte sich noch über sein erstes Länderspieltor beim WM-Debüt freuen, Undav knipste als Joker und Havertz schnürte seinen Doppelpack. Endstand: Deutschland - Curaçao 7:1 Tore: 1:0 Felix Nmecha (6.), 1:1 Livano Comenencia (21.), 2:1 Nico Schlotterbeck (38.), 3:1/7:1 Kai Havertz (45.+5, 88.), 4:1 Jamal Musiala, 5:1 Nathaniel Brown (68.), 6:1 Deniz Undav (78.) In unserem großen TAG24-Liveticker zum ersten WM-Spiel der DFB-Auswahl könnt Ihr alle Tore und Highlights noch einmal nachlesen:

21.45 Uhr: Julian Nagelsmann lobt seine Mannschaft und gibt Entwarnung bei Musiala

Nach Spielende sprach der Bundestrainer bei MagentaTV über ... ...eine mögliche Verletzung von Musiala: "Es ist alles gut, er hat sich beschwert bei der Auswechslung. (lacht)" ... die Reaktion seines Teams nach dem Gegentor: "Es war mit Blick auf die letzten Turniere schon interessant, wie wir nach dem Ausgleich reagieren. Da haben die Jungs etwas gebraucht, da waren wir geschockt, das hat man schon gemerkt. Aber das haben sie gut gemacht, dann musst du erstmal sieben Tore schießen. Wir waren gut auf dem Gaspedal, da bin ich schon zufrieden. ... die Stimmung im Team: "Das Miteinander, was die Mannschaft hat, ist schon außergewöhnlich. Davon müssen sie zehren, dazu habe ich ihnen gratuliert. Das ist wichtig, um auch mal schwierige Momente zu überstehen. Ein Auftaktsieg ist immer wichtig, ist immer schön." ... den Gegner Curaçao: "Ich finde, die ersten 20 Minuten hatten wir schon eine gute Präsenz, wenn da noch einer reingeht, sieht es anders aus. Aber wenn man die Spieler am Ball sieht, dann sind das schon gute Jungs. Dick Advocaat hat sein System auf Raute umgestellt, was sie zuvor noch nie so gespielt haben, das muss man sich als Neuling erstmal trauen. Sie waren auf jeden Fall besser, als bestimmt viele bei uns zu Hause gedacht haben."

21.40 Uhr: Kai Havertz schießt gern Elfmeter.

Doppelpacker Kai Havertz sprach nach dem Abpfiff bei Magenta TV über ... ... seinen Elfmeter: "Ich trainiere es oft und trainiere es auch gerne. Ich mag es, Elfmeter zu schießen. Ich freue mich natürlich, dass er reingegangen ist." ... den Team-Spirit: "Das erste WM-Spiel ist immer hart, deswegen muss man das Spiel erstmal so gewinnen, wie wir es gemacht haben. Wenn man sieht, wie wir zu Großteilen gespielt haben, kann man glaube ich zufrieden sein. Selbst die Spieler auf der Bank haben jede Sekunde mitgefiebert. Wenn man sieht, wie die Spieler auf den Platz kommen und auch die Spieler, die ihn verlassen, das ist von jedem top."

Die deutsche Nationalmannschaft lässt sich nach dem 7:1-Erfolg vollkommen zurecht feiern. © Christian Charisius/dpa

21.25 Uhr: Manuel Neuer wird mit Comeback zum WM-Rekordtorwart

Viel zu tun hatte Manuel Neuer gegen Curaçao nicht, trotzdem darf er sich gleich über mehrere Bestmarken freuen. Es war das 20. WM-Spiel des Keepers, der mit 40 Jahren der älteste deutsche WM-Spieler ist. Gemeinsam mit Lothar Matthäus hat Neuer jetzt fünf WM-Teilnahmen auf dem Buckel, mehr schaffte kein Deutscher. Er zog zudem mit Hugo Lloris als WM-Rekordtorwart nach Einsätzen gleich. Der Franzose hatte Neuer die Bestmarke bei der WM 2022 in Katar entrissen, ist mittlerweile aber nicht mehr aktiv. "Im Grunde ist das auch wieder ein erstes Spiel für mich. Ich geh das Turnier wie meine erste WM an", sagte Neuer nach Spielende. "Die ersten Tage haben wirklich viel Spaß gemacht. Wir haben sehr hart und auch sehr gut trainiert. Wir lassen niemanden links liegen, halten alle zusammen. Es ist ganz entscheidend, dass wir als Gruppe zusammenwachsen nach dem ersten Spieltag, und das war heute ein guter Anfang."

21.15 Uhr: Nathaniel Brown freut sich über sein Premieren-Tor

Nathaniel Brown erzielte sein erstes Tor im Trikot der Nationalmannschaft - und freute sich nach Spielende am MagentaTV-Mikro ordentlich darüber: "Es ist unbeschreiblich, hier in meinem ersten WM-Spiel zu treffen. Meine Familie ist da und wie die Jungs dann auch mit mir gejubelt haben, das ist einfach unglaublich. (...) Wir sind eigentlich sehr zufrieden, wir haben sieben Tore gemacht. Klar, das Gegentor war unglücklich, aber das gehört halt dazu. Ich bin stolz auf die Jungs, dass wir danach nicht die Köpfe hängen lassen haben."

Deutschland feiert WM-Auftakt nach Maß!

Abpfiff: Dann ist das Spiel aus, Deutschland überrollt Curaçao und gewinnt das erste Spiel der WM 2026 mit 7:1!

90. Minute +5: David Raum bedient Havertz bei einem Freistoß, dann verspringt Goretzka aber die Kugel.

90. Minute: Fünf Minuten gibt es noch obendrauf.

Kai Havertz legt das 7:1 nach

88. Minute: TOOOOOOOOOOOR für Deutschland, Kai Havertz legt das Siebte nach! Undav schickt den Arsenal-Stürmer auf die Reise, der bleibt ganz cool vor Room und überlupft den Curaçao-Keeper.

86. Minute: Fast noch das Siebte! Raum kommt im Strauraum zum Abschluss, Room wehrt aber mit den Füßen ab und schnappt sich das Spielgerät anschließend.

83. Minute: Kimmich geht raus, Waldemar Anton soll jetzt die rechte Defensivseite beackern.

81. Minute: Sané zieht auf rechts das Tempo an, seine Flanke wird aber geblockt.

Deniz Undav macht das halbe Dutzend voll

Deniz Undav (l.) kommt rein - und trifft für Deutschland. © Tom Weller/dpa

78. Minute: TOOOOOOOOOR für Deutschland, Undav macht das halbe Dutzend voll! Havertz bedient Kimmich am langen Pfosten, der Kapitän verpasst dann den Moment für den eigenen Abschluss, behält aber die Übersicht und legt quer auf den Stuttgarter, der eiskalt einnetzt.

76. Minute: Und gleich die nächste gute Gelegenheit für Curaçao! Kimmich verliert den Ball im Aufbau an Jearl Margaritha, der es dann aus halblinker Position probiert. Starker Schuss, aber knapp drüber.

75. Minute: Chong setzt sich auf der rechten Seite gegen zwei Deutsche durch, sein Abschluss ist dann aber ausbaufähig.

73. Minute: Nagelsmann wechselt dreifach. Tah, Nmecha und Brown haben Feierabend, Rüdiger, Goretzka und Raum dürfen ran.

70. Minute: Danach ist Trinkpause.

Nathaniel Brown erzielt sein erstes Länderspieltor!

Schöner Moment! Nathaniel Brown erzielt sein erstes Länderspieltor bei seinem WM-Debüt. © Christian Charisius/dpa

68. Minute: TOOOOOOOOOOOR für Deutschland, Brown stellt auf 5:1! Wirtz bedient Undav, der gekonnt auf den Frankfurter weiterleitet. Der Linksverteidiger knallt das Leder dann per Volley ins Netz und lässt so erneut "Major Tom" in Houston erklingen.

67. Minute: Undav verschuldet einen Freistoß, anschließend liegt der Ball im deutschen Tor, allerdings stand ein Curaçao-Kicker zuvor deutlichst im Abseits, folgerichtig geht die Fahne hoch.

64. Minute: Dann hat Jamal Musiala Feierabend, starker Auftritt des Bayern-Stars. Für ihn kommt Deniz Undav

63. Minute: Auf der anderen Seite muss Sané den fünften Treffer nachlegen, er setzt das Leder im Eins-gegen-eins aber daneben.

62. Minute: Doch mal wieder etwas Entlastung für Curaçao. Jürgen Locadia holt einen Freistoß raus, der wird anschließend sogar in Richtung Manuel Neuer geköpft, geht aber drüber.

62. Minute: Auf den Rängen wird derweil gemeinsam gefeiert, die La-Ola-Welle schwappt durch das NRG Stadion in Houston.

60. Minute: Curaçao bekommt nun im Gegensatz zum ersten Durchgang kaum noch Entlastungsangriffe auf den Rasen, das DFB-Team steht gerade im Zentrum kompakter.

57. Minute: Kurzer Schreckmoment: Jamal Musiala bleibt nach einem Zweikampf kurz liegen und fasst sich ans Schienbein, es scheint aber weiterzugehen.

53. Minute: Wirtz schnappt sich eine Flanke von rechts im gegnerischen Strafraum, Bazoer blockt seinen Schuss aber ab.

50. Minute: Jetzt ist es dann doch schon standesgemäß, Deutschland bleibt umgehend am Drücker und hat jetzt viel Spaß am Ball. Und ein hoher Sieg bedeutet auch fast schon den Einzug in die K.o.-Runde, also ist der Anreiz für weitere Treffer gegeben.

Jamal Musiala macht das vierte Tor für Deutschland!

Das DFB-Team freut sich gemeinsam über das vierte Tor. © Federico Gambarini/dpa

47. Minute: TOOOOOOOOOOR für Deutschland, Musiala stellt direkt nach Wiederanpfiff auf 4:1! Kimmich bedient seinen Bayern-Kollegen mit einem wunderbaren Steilpass im genau richtigen Moment, der 23-Jährige schließt nach seinem Tiefenlauf stark in die lange Ecke ab und lässt Keeper Room keine Chance.

Die zweite Hälfte zwischen Deutschland und Curaçao läuft!

46. Minute: Weiter geht's in Houston, zur Pause gibt es keine Wechsel bei Deutschland, aber Antonisse kommt bei Curaçao für den im ersten Abschnitt eigentlich sehr agilen Hansen.

Halbzeit: Eigentlich ging aus deutscher Sicht alles los wie geplant. Die DFB-Elf gab gleich den Ton an, belohnte sich durch den bärenstarken Felix Nmecha früh und drängte anschließend auf das beruhigende zweite Tor. Doch der Underdog spielte nicht mit und traf ziemlich überraschend zum Ausgleich. Der saß und raubte den Adlerträgern etwas Selbstverständnis, am Ende sorgten zwei Standardsituationen noch vor der Pause für einen entspannten Zwei-Tore-Vorsprung. Abschreiben sollte man die Inselnation aber noch nicht, denn die zeigt durchaus gute Ansätze, kreiert Chancen und kommt ab und an gefährlich vor den Kasten von Manuel Neuer. Die Nagelsmann-Truppe darf also nicht nachlassen!

Halbzeit: Direkt danach ist Halbzeit, Deutschland führt zur Pause nach einigen Problemchen mit 3:1.