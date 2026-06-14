Sieben DFB-Tore! Deutschland überrollt Curaçao zum WM-Auftakt
Houston (USA) - Furioser Auftakt nach Maß! Die deutsche Nationalmannschaft beginnt die Weltmeisterschaft 2026 mit einer Gala-Vorstellung gegen Curaçao und fährt beim 7:1 (3:1) ihren zweithöchsten Sieg der WM-Geschichte ein.
Nur beim Auftaktspiel der WM 2002 in Südkorea legte die DFB-Elf beim 8:0 gegen Saudi-Arabien noch einen drauf, der Triumph am Sonntagabend teilt sich seinen zweiten Platz natürlich mit dem 7:1 beim Turnier 2014 gegen Gastgeber Brasilien.
Die Mannschaft von Julian Nagelsmann erwischte durch das frühe Tor von Felix Nmecha einen Traumstart, danach bäumte sich der Underdog jedoch frech auf und erzielte den Ausgleich. Es blieb aber nur ein Schönheitsfleck, denn Nico Schlotterbeck nach einer Ecke und Kai Havertz per Elfmeter brachten die Adlerträger bereits im ersten Durchgang wieder auf die Siegerstraße.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jamal Musiala sofort mit dem vierten Treffer und machte den Sack so endgültig zu. Anschließend sprühte Deutschland nur so vor Spielfreude. Nathaniel Brown durfte sich noch über sein erstes Länderspieltor beim WM-Debüt freuen, Undav knipste als Joker und Havertz schnürte seinen Doppelpack.
Endstand:
Deutschland - Curaçao 7:1
Tore: 1:0 Felix Nmecha (6.), 1:1 Livano Comenencia (21.), 2:1 Nico Schlotterbeck (38.), 3:1/7:1 Kai Havertz (45.+5, 88.), 4:1 Jamal Musiala, 5:1 Nathaniel Brown (68.), 6:1 Deniz Undav (78.)
In unserem großen TAG24-Liveticker zum ersten WM-Spiel der DFB-Auswahl könnt Ihr alle Tore und Highlights noch einmal nachlesen:
21.45 Uhr: Julian Nagelsmann lobt seine Mannschaft und gibt Entwarnung bei Musiala
Nach Spielende sprach der Bundestrainer bei MagentaTV über ...
...eine mögliche Verletzung von Musiala: "Es ist alles gut, er hat sich beschwert bei der Auswechslung. (lacht)"
... die Reaktion seines Teams nach dem Gegentor: "Es war mit Blick auf die letzten Turniere schon interessant, wie wir nach dem Ausgleich reagieren. Da haben die Jungs etwas gebraucht, da waren wir geschockt, das hat man schon gemerkt. Aber das haben sie gut gemacht, dann musst du erstmal sieben Tore schießen. Wir waren gut auf dem Gaspedal, da bin ich schon zufrieden.
... die Stimmung im Team: "Das Miteinander, was die Mannschaft hat, ist schon außergewöhnlich. Davon müssen sie zehren, dazu habe ich ihnen gratuliert. Das ist wichtig, um auch mal schwierige Momente zu überstehen. Ein Auftaktsieg ist immer wichtig, ist immer schön."
... den Gegner Curaçao: "Ich finde, die ersten 20 Minuten hatten wir schon eine gute Präsenz, wenn da noch einer reingeht, sieht es anders aus. Aber wenn man die Spieler am Ball sieht, dann sind das schon gute Jungs. Dick Advocaat hat sein System auf Raute umgestellt, was sie zuvor noch nie so gespielt haben, das muss man sich als Neuling erstmal trauen. Sie waren auf jeden Fall besser, als bestimmt viele bei uns zu Hause gedacht haben."
21.40 Uhr: Kai Havertz schießt gern Elfmeter.
Doppelpacker Kai Havertz sprach nach dem Abpfiff bei Magenta TV über ...
... seinen Elfmeter: "Ich trainiere es oft und trainiere es auch gerne. Ich mag es, Elfmeter zu schießen. Ich freue mich natürlich, dass er reingegangen ist."
... den Team-Spirit: "Das erste WM-Spiel ist immer hart, deswegen muss man das Spiel erstmal so gewinnen, wie wir es gemacht haben. Wenn man sieht, wie wir zu Großteilen gespielt haben, kann man glaube ich zufrieden sein. Selbst die Spieler auf der Bank haben jede Sekunde mitgefiebert. Wenn man sieht, wie die Spieler auf den Platz kommen und auch die Spieler, die ihn verlassen, das ist von jedem top."
21.25 Uhr: Manuel Neuer wird mit Comeback zum WM-Rekordtorwart
Viel zu tun hatte Manuel Neuer gegen Curaçao nicht, trotzdem darf er sich gleich über mehrere Bestmarken freuen.
Es war das 20. WM-Spiel des Keepers, der mit 40 Jahren der älteste deutsche WM-Spieler ist. Gemeinsam mit Lothar Matthäus hat Neuer jetzt fünf WM-Teilnahmen auf dem Buckel, mehr schaffte kein Deutscher. Er zog zudem mit Hugo Lloris als WM-Rekordtorwart nach Einsätzen gleich. Der Franzose hatte Neuer die Bestmarke bei der WM 2022 in Katar entrissen, ist mittlerweile aber nicht mehr aktiv.
"Im Grunde ist das auch wieder ein erstes Spiel für mich. Ich geh das Turnier wie meine erste WM an", sagte Neuer nach Spielende. "Die ersten Tage haben wirklich viel Spaß gemacht. Wir haben sehr hart und auch sehr gut trainiert. Wir lassen niemanden links liegen, halten alle zusammen. Es ist ganz entscheidend, dass wir als Gruppe zusammenwachsen nach dem ersten Spieltag, und das war heute ein guter Anfang."
21.15 Uhr: Nathaniel Brown freut sich über sein Premieren-Tor
Nathaniel Brown erzielte sein erstes Tor im Trikot der Nationalmannschaft - und freute sich nach Spielende am MagentaTV-Mikro ordentlich darüber:
"Es ist unbeschreiblich, hier in meinem ersten WM-Spiel zu treffen. Meine Familie ist da und wie die Jungs dann auch mit mir gejubelt haben, das ist einfach unglaublich. (...) Wir sind eigentlich sehr zufrieden, wir haben sieben Tore gemacht. Klar, das Gegentor war unglücklich, aber das gehört halt dazu. Ich bin stolz auf die Jungs, dass wir danach nicht die Köpfe hängen lassen haben."
Deutschland feiert WM-Auftakt nach Maß!
Abpfiff: Dann ist das Spiel aus, Deutschland überrollt Curaçao und gewinnt das erste Spiel der WM 2026 mit 7:1!
90. Minute +5: David Raum bedient Havertz bei einem Freistoß, dann verspringt Goretzka aber die Kugel.
90. Minute: Fünf Minuten gibt es noch obendrauf.
Kai Havertz legt das 7:1 nach
88. Minute: TOOOOOOOOOOOR für Deutschland, Kai Havertz legt das Siebte nach! Undav schickt den Arsenal-Stürmer auf die Reise, der bleibt ganz cool vor Room und überlupft den Curaçao-Keeper.
86. Minute: Fast noch das Siebte! Raum kommt im Strauraum zum Abschluss, Room wehrt aber mit den Füßen ab und schnappt sich das Spielgerät anschließend.
83. Minute: Kimmich geht raus, Waldemar Anton soll jetzt die rechte Defensivseite beackern.
81. Minute: Sané zieht auf rechts das Tempo an, seine Flanke wird aber geblockt.
Deniz Undav macht das halbe Dutzend voll
78. Minute: TOOOOOOOOOR für Deutschland, Undav macht das halbe Dutzend voll! Havertz bedient Kimmich am langen Pfosten, der Kapitän verpasst dann den Moment für den eigenen Abschluss, behält aber die Übersicht und legt quer auf den Stuttgarter, der eiskalt einnetzt.
76. Minute: Und gleich die nächste gute Gelegenheit für Curaçao! Kimmich verliert den Ball im Aufbau an Jearl Margaritha, der es dann aus halblinker Position probiert. Starker Schuss, aber knapp drüber.
75. Minute: Chong setzt sich auf der rechten Seite gegen zwei Deutsche durch, sein Abschluss ist dann aber ausbaufähig.
73. Minute: Nagelsmann wechselt dreifach. Tah, Nmecha und Brown haben Feierabend, Rüdiger, Goretzka und Raum dürfen ran.
70. Minute: Danach ist Trinkpause.
Nathaniel Brown erzielt sein erstes Länderspieltor!
68. Minute: TOOOOOOOOOOOR für Deutschland, Brown stellt auf 5:1! Wirtz bedient Undav, der gekonnt auf den Frankfurter weiterleitet. Der Linksverteidiger knallt das Leder dann per Volley ins Netz und lässt so erneut "Major Tom" in Houston erklingen.
67. Minute: Undav verschuldet einen Freistoß, anschließend liegt der Ball im deutschen Tor, allerdings stand ein Curaçao-Kicker zuvor deutlichst im Abseits, folgerichtig geht die Fahne hoch.
64. Minute: Dann hat Jamal Musiala Feierabend, starker Auftritt des Bayern-Stars. Für ihn kommt Deniz Undav
63. Minute: Auf der anderen Seite muss Sané den fünften Treffer nachlegen, er setzt das Leder im Eins-gegen-eins aber daneben.
62. Minute: Doch mal wieder etwas Entlastung für Curaçao. Jürgen Locadia holt einen Freistoß raus, der wird anschließend sogar in Richtung Manuel Neuer geköpft, geht aber drüber.
62. Minute: Auf den Rängen wird derweil gemeinsam gefeiert, die La-Ola-Welle schwappt durch das NRG Stadion in Houston.
60. Minute: Curaçao bekommt nun im Gegensatz zum ersten Durchgang kaum noch Entlastungsangriffe auf den Rasen, das DFB-Team steht gerade im Zentrum kompakter.
57. Minute: Kurzer Schreckmoment: Jamal Musiala bleibt nach einem Zweikampf kurz liegen und fasst sich ans Schienbein, es scheint aber weiterzugehen.
53. Minute: Wirtz schnappt sich eine Flanke von rechts im gegnerischen Strafraum, Bazoer blockt seinen Schuss aber ab.
50. Minute: Jetzt ist es dann doch schon standesgemäß, Deutschland bleibt umgehend am Drücker und hat jetzt viel Spaß am Ball. Und ein hoher Sieg bedeutet auch fast schon den Einzug in die K.o.-Runde, also ist der Anreiz für weitere Treffer gegeben.
Jamal Musiala macht das vierte Tor für Deutschland!
47. Minute: TOOOOOOOOOOR für Deutschland, Musiala stellt direkt nach Wiederanpfiff auf 4:1! Kimmich bedient seinen Bayern-Kollegen mit einem wunderbaren Steilpass im genau richtigen Moment, der 23-Jährige schließt nach seinem Tiefenlauf stark in die lange Ecke ab und lässt Keeper Room keine Chance.
Die zweite Hälfte zwischen Deutschland und Curaçao läuft!
46. Minute: Weiter geht's in Houston, zur Pause gibt es keine Wechsel bei Deutschland, aber Antonisse kommt bei Curaçao für den im ersten Abschnitt eigentlich sehr agilen Hansen.
Halbzeit: Eigentlich ging aus deutscher Sicht alles los wie geplant. Die DFB-Elf gab gleich den Ton an, belohnte sich durch den bärenstarken Felix Nmecha früh und drängte anschließend auf das beruhigende zweite Tor. Doch der Underdog spielte nicht mit und traf ziemlich überraschend zum Ausgleich. Der saß und raubte den Adlerträgern etwas Selbstverständnis, am Ende sorgten zwei Standardsituationen noch vor der Pause für einen entspannten Zwei-Tore-Vorsprung. Abschreiben sollte man die Inselnation aber noch nicht, denn die zeigt durchaus gute Ansätze, kreiert Chancen und kommt ab und an gefährlich vor den Kasten von Manuel Neuer. Die Nagelsmann-Truppe darf also nicht nachlassen!
Halbzeit: Direkt danach ist Halbzeit, Deutschland führt zur Pause nach einigen Problemchen mit 3:1.
Kai Havertz erhöht noch vor der Pause für Deutschland!
45. Minute +5: TOOOOOOR für Deutschland, Havertz verwandelt sicher links unten zum 3:1!
45. Minute +3: Elfmeter für Deutschland! Brown spielt in die Mitte, wo Nmecha schnell schaltet, den Ball an Bazoer vorbeilegt und dann getroffen wird. Schiri Jayed zeigt sofort auf den Punkt.
45. Minute: Vier Minuten gibt es im ersten Durchgang obendrauf.
45. Minute: Curaçao wirft jedes Körperteil rein und verhindert so bei einer Dreifach-Chance von Deutschland den Einschlag. Die beste Gelegenheit hat wohl Pavlovic mit seinem Schuss aus dem Rückraum, die Lücke findet er aber nicht.
44. Minute: Wieder kommt Schlotterbeck nach einer Ecke ran, dieses Mal von der anderen Seite. Der Kopfball wird jedoch zur nächsten Ecke geblockt.
42. Minute: Der Treffer war Balsam für die deutsche Seele, jetzt wollen die Nagelsmänner nachlegen. Ein Pass von Musiala auf Havertz im Sechzehner ist jedoch ein Stück zu weit.
Nico Schlotterbeck erlöst die deutsche Nationalmannschaft
38. Minute: TOOOOOOOOOR für Deutschland, die DFB-Elf führt wieder! Brown schlägt eine Ecke von der rechten Seite mit links in den Strafraum, wo Schlotterbeck sich durchsetzt und die Kugel per Kopf ins Netz bugsiert. Das sah nach einer einstudierten Variante aus.
36. Minute: Wieder etwas Entlastung für Curaçao. Juninho Bacuna setzt sich durch und probiert es aus der Distanz. Deutlich vorbei, aber der Underdog ist hier voll im Spiel.
34. Minute: Das Selbstverständnis ist jetzt aber bei weitem nicht mehr so groß wie noch nach der früheren Führung. Bezeichnend: Kimmich muss Schiri Jayed aus dem Weg schieben und flankt anschließend ins Nichts.
32. Minute: Wieder Deutschland. Sané wird mit einem guten Steckpass in Szene gesetzt, sein Schuss aber erneut abgeblockt. Im zweiten Versuch vertändelt Havertz dann den Ball.
30. Minute: Die DFB-Elf nimmt das Zepter wieder in die Hand und schüttelt den Gegentor-Rost ab. Wirtz setzt sich auf rechts gut durch, nimmt Sané mit, der Pavlovic bedient. Der Bayern-Youngster hält drauf, doch ein Gegenspieler wirft sich rein und klärt zur Ecke.
28. Minute: Deutschland bekommt auf der rechten Seite einen Freistoß, den Kimmich gefährlich in die Mitte bringt. Dort steigt Schlotterbeck am höchsten, köpft aufs Tor - doch Keeper Room ist zur Stelle und pariert.
24. Minute: Deutschland ist sichtlich angeknockt von dem Gegentor, Curaçao legt gleich den nächsten vielversprechenden Angriff nach, doch das Leder rollt ins Toraus. Danach ist Trinkpause.
Curaçao schockt Deutschland mit dem Ausgleich!
21. Minute: TOR für Curaçao, der Underdog gleicht aus! Hansen wird geschickt, dann kommt Locadia dran und Deutschland die Kugel einfach nicht wirklich kontrolliert aus der Gefahrenzone. Aus dem Rückraum rauscht Comenencia an, schießt - und schreibt Geschichte. Der Abschluss war noch leicht abgefälscht, Neuer daher ohne Chance.
19. Minute: Erster Abschluss für Curaçao! Tah verliert den Ball im Aufbau fahrlässig, dann spielt sich die Advocaat-Elf schnell nach vorn, am Ende jagt Leandro Bacuna die Kugel aber weit drüber.
16. Minute: Da versucht Curaçao einmal, schnell umzuschalten, doch Schlotterbeck passt gut auf und fängt den langen Ball auf Hansen lässig ab.
14. Minute: Wirtz dribbelt sich von der linken Seite in die Mitte und hält drauf, der Schlenzer dreht sich aber am rechten Gestänge vorbei. Deutschland hat aktuell alles im Griff und viel Lust im Offensivspiel.
11. Minute: Die DFB-Elf gibt jetzt ganz laut den Ton an und drängt auf den zweiten Treffer. Nmecha bedient Sané, der im Gedränge den Abschluss sucht. Der leicht abgefälschte Ball geht dann links vorbei, hätte eigentlich Ecke geben müssen, doch Schiri Jayed sieht einen Abstoß.
9. Minute: Nmecha hat offenbar Blut geleckt! Der Borusse nimmt dieses Mal aus rund 18 Metern kurz vor der rechten Strafraumkante Maß, sein Abschluss rauscht ganz knapp über dem linken Torknick ins Aus.
Felix Nmecha sorgt für deutschen Traumstart
6. Minute: TOOOOOOOOOR für Deutschland, Nmecha trifft zum 1:0! Der BVB-Star bringt sich im einfachen Doppelpass mit Wirtz in eine gute Position und zwirbelt das Leder anschließend überragend mit der Innenseite neben dem rechten Pfosten in die Maschen - ein schicker Treffer!
5. Minute: Auf der anderen Seite hält der Underdog hier in der Anfangsphase aber gut und vor allem giftig dagegen. Die Truppe aus dem Inselstaat wirft die von Nagelsmann angesprochene Körperlichkeit von Beginn an in jede Szene.
3. Minute: Erster vielversprechender Angriff der deutschen Mannschaft. Brown und Wirtz kombinieren sich auf der linken Seite in den Sechzehner, wo sich der Frankfurter dann stark durchsetzt, aber im Rückraum keinen Abnehmer findet.
Das WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao beginnt!
1. Minute: Das Spiel und damit die Mission WM-Titel läuft, auf geht's!
Vor Anpfiff: Anschließend erklingt erstmals bei einer WM die Hymne von Curaçao,
Vor Anpfiff: Eine Neuerung gibt es bei dieser WM auch bereits da - alle 26 Kaderspieler der DFB-Truppe gehen gemeinsam auf den Platz und singen die Nationalhymne.
Vor Anpfiff: Die Mannschaften betreten den Rasen in Houston, gleich rollt für die deutsche Nationalmannschaft das erste Mal bei dieser WM der Ball.
18.30 Uhr: Charlison Benschop wünscht sich ein Tor für Curaçao
Besonderer WM-Moment bei MagentaTV: Charlison Benschop (36), der zehnfache Nationalspieler von Curaçao und langjährige Deutschland-Legionär, sprach vor dem Spiel mit Sportreporterin Kamila Benschop - seiner eigenen Ehefrau.
"Alle feiern, alle tanzen, das ist einfach unglaublich", freute sich der frühere Angreifer von Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 und Alemannia Aachen über die WM-Teilnahme seines Heimatlandes. Im Team steigt offenbar langsam die Anspannung. "Ich habe gestern mit ihnen gesprochen, da waren alle entspannt, aber jetzt habe ich ein paar Videos gesehen, da sah es nicht mehr ganz so entspannt aus", so der 36-Jährige, der aktuell bei der zweiten Mannschaft von Düsseldorf unter Vertrag steht.
Sein Plan zur Überraschung: "Irgendwie über Tahith Chong nach vorn kommen und etwas kreieren." Allerdings rechnet er nicht mit dem Sensations-Coup: "Klarer Sieg für Deutschland, aber ich hoffe, dass Curaçao ein Tor schießt", so seine Prognose und sein Wunsch.
18.10 Uhr: Julian Nagelsmann begründet seine Aufstellung
Am MagentaTV-Mikro sprach der Bundestrainer eine knappe Stunde vor dem Anpfiff des deutschen Auftaktspiels über ...
... seine erste WM-Partie: "Viel Vorfreude. Das Entscheidende ist, welches Gefühl die Mannschaft einem gibt, und das ist sehr positiv. Von daher habe ich ein gutes Gefühl."
... über den Vorzug von Nathaniel Brown als Linksverteidiger: "Brown ist ein Zentrumsspieler, der sich da wohlfühlt. David (Raum) fühlt sich draußen wohler. Aber David hat das gut aufgenommen. Es ist Browns Aufgabe, dass er innen öfter tief läuft, das Spiel auf der Innenspur in die Tiefe zieht."
... über die offensive Dreierkette Wirtz, Musiala, Sané: "Viel Qualität. Wir brauchen die drei Spieler in einer Top-Verfassung für ein gutes Turnier. Das ist auch der Grund, warum Jamal beginnt, da gab es ja auch im Vorfeld Diskussionen, aber er braucht den Rhythmus."
... über den Gegner Curaçao: "Besser als viele sie erwarten. Sehr viele von ihnen haben in der U-Nationalmannschaft in den Niederlanden gespielt. Die haben eine gute Ausbildung, eine gute körperliche Wucht. Es ist David gegen Goliath, aber denen kann im Turnier nur Positives passieren, die sind gefährlich."
17.45 Uhr: Das ist die Startaufstellung der deutschen Nationalmannschaft für den WM-Auftakt!
Julian Nagelsmann zieht keine Überraschungen aus dem Ärmel, die bewährte Elf mit dem angekündigten Torwartwechsel darf heute auch gegen Curaçao ran.
Deutschland: Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Nmecha, Pavlovic - Sané, Musiala, Wirtz - Havertz
17.40 Uhr: Thomas Müller stellt sich hinter Jürgen Klopp
Nach seinem Spruch über Julian Nagelsmann musste Jürgen Klopp einigen Gegenwind einstecken, doch Thomas Müller hat sich im Rahmen der Magenta-Vorberichterstattung nun vor seinen Experten-Kollegen gestellt.
"Da kann natürlich immer mal etwas rausrutschen, was dann populistisch Wellen schlagen kann, wenn man es denn populistisch verwenden möchte. Aber wir stehen hinter der Mannschaft und lassen uns nicht verbiegen", sagte der Weltmeister von 2014 an der Seite des früheren BVB-Trainers im Gespräch mit Johannes B. Kerner.
17.35 Uhr: Nur ein Nationalspieler wurde in Curaçao geboren
Der große niederländische Einfluss auf Curaçao zeigt sich nicht nur auf der Trainerbank, sondern auch im Kader: Fast alle Spieler wurden in den Niederlanden geboren - nur einer nicht: Tahith Chong (26).
Der Flügelspieler wuchs aber trotzdem ebenfalls im deutschen Nachbarland auf und kam bereits mit zehn Jahren in die Jugendabteilung von Feyenoord Rotterdam. Im Alter von nur 16 Jahren viel er dann den Scouts von Manchester United auf, die ihn nach England lotsten. Dort galt er als großes Talent, doch der richtige Durchbruch blieb aus - und gelang auch nicht während seiner Leihe zu Werder Bremen 2020/21. In 15 Partien erzielte er zwar ein Tor und verteilte zwei Assists, im Januar 2021 beendete der SVW das Leihgeschäft aber vorzeitig.
Inzwischen spielt er für Sheffield United in der zweitklassigen Championship - und ist der einzige Nationalspieler von Curaçao, der auf der Insel geboren wurde. Zum Vergleich: Alle deutschen Nationalspieler wurden hierzulande geboren - bis auf Waldemar Anton (29), der im usbekischen Almalyk das Licht der Welt erblickte.
17.15 Uhr: Curaçao-Coach Dick Advocaat glaubt an die Überraschung
Im deutschen Auftaktgegner steckt ganz viel des größten Fußball-Rivalen: Curaçao ist Teil des Königreichs der Niederlande, fast alle Kicker wurden im System des hassgeliebten Nachbarn ausgebildet. Und mit Dick Advocaat (78) sitzt auch ein Holländer auf der Bank.
"Dass es gleich zu Beginn gegen Deutschland geht, ist doch fantastisch. Da wissen wir sofort, wo wir stehen. Wir wollen in die nächste Runde. Eine Überraschung ist immer möglich. Und eine Überraschung kann schon reichen, um weiterzukommen", sagte der Trainer-Routinier im Vorfeld der Partie. "Wir sind nicht chancenlos. Es steckt sehr viel Ehrgeiz in dem Team. Und wenn du den hast, kannst du auch einiges erreichen."
Der "kleine General" setzt dabei auf Disziplin und das klassisch-niederländische 4-3-3-System. "Es gibt bei uns klare Regeln, vor allem Pünktlichkeit ist ihm sehr wichtig", ließ der in Kerkrade geborene Abwehrmann und Vize-Kapitän Juriën Gaari (32) durchblicken.
Unterstützt wird Advocaat übrigens von seinem Co-Trainer Cor Pot (75), der Anfang des Jahrtausends bei Dynamo Dresden an der Seitenlinie stand.
16.45 Uhr: Das ist der Schiedsrichter beim deutschen WM-Auftakt
Jalal Jayed (39) aus Marokko pfeift heute Abend die Partie zwischen Deutschland und Curaçao.
Viel Erfahrung auf allerhöchster Ebene bringt der WM-Neuling dabei nicht mit. Es ist sein erstes Turnier. Lediglich seine vier geleiteten Partien beim Afrika-Cup stellen wohl eine vergleichbare Bühne dar, dazu pfiff er ebenfalls vier Begegnungen bei der U20-WM im vergangenen Jahr sowie acht Duelle in der CAF-Champions-League. Seit 2019 steht der 39-Jährige auf der Liste der FIFA-Schiedsrichter.
Unterstützt wird Jayed von seinen Assistenten Zakaria Brinsi (43) und Mostafa Akarkad (37). Vierter Offizieller ist Abongile Tom (34) aus Südafrika.
16.20 Uhr: So bereitet sich Deutschland heute auf den WM-Auftakt vor
Das DFB-Team ist bereits am gestrigen Samstag aus dem WM-Quartier in Winston-Salem in North Carolina nach Houston im Bundesstaat Texas geflogen, rund zweieinhalb Stunden hat die Reise gedauert.
Die Anstoßzeit vor Ort ist 12 Uhr mittags, weshalb das Spiel hierzulande zur angenehmen Vorabendzeit um 19 Uhr zu sehen ist. Der Tag heute begann um 8.30 Uhr (15.30 Uhr MEZ) im Teamhotel mit dem Frühstück, nach der anschließenden Aktivierung gibt es noch etwas Freizeit, bis 9.55 Uhr die letzte Besprechung ansteht. Danach geht es im Mannschaftsbus zum Stadion.
Für Nagelsmann ist die frühe Partie tatsächlich ein positiver Punkt, wie er auf der abschließenden Pressekonferenz erklärte. Das Team habe dadurch einen kurzen Tag und würde nicht wie sonst "zehn Stunden im Hotel rumhängen". Das sei oftmals nicht förderlich für die Spannung.
16 Uhr: Reicht ein Sieg heute schon fürs Weiterkommen?
Ein Auftakterfolg der deutschen Nationalelf ist heute Abend fest eingeplant, viele Fans und Experten erwarten zudem ein deutliches Ergebnis. Das könnte praktisch bereits für den Einzug in die K.o.-Runde reichen.
Rechnerisch sicher geht das nach einem Spiel natürlich noch nicht, aber der neue XXL-WM-Modus macht das Szenario zumindest sehr wahrscheinlich. Neben den Gruppenersten und -zweiten ziehen nämlich auch die besten acht der zwölf Gruppendritten ins neue Sechzehntelfinale ein. Nur 16 der 48 teilnehmenden Nationen scheiden aus.
Laut dem Fußballdaten-Portal "Football meets Data" liegt die Wahrscheinlichkeit, die Gruppenphase mit drei Punkten und einer ausgeglichenen Tordifferenz zu überstehen, bei satten 96 Prozent. Das bestätigt sich bei einem Blick auf die Europameisterschaft. Die wurde schon 2016 aufgestockt und lässt seitdem ebenfalls zwei Drittel der Gruppendritten weiterkommen. Vier Punkte reichten seither immer, drei Zähler und eine ausgeglichene Tordifferenz ebenfalls.
15.40 Uhr: Welche Startelf schickt Julian Nagelsmann zum WM-Auftakt aufs Feld?
In der abschließenden Pressekonferenz vor dem Auftaktspiel gegen Curaçao klärte der Bundestrainer bereits zwei offene Fragen.
Manuel Neuer (40) ist rechtzeitig fit geworden und wird am Abend im Kasten stehen. Oliver Baumann (36) sitzt also nur auf der Bank. Daneben ließ Nagelsmann durchblicken, dass Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt als Linksverteidiger auflaufen darf, der 22-Jährige hat sich also tatsächlich im Duell mit Leipzigs David Raum (28) um die Position durchgesetzt.
Bleibt nur noch der Rechtsaußen als mögliche Rotationsquelle, nach seinem Treffer zuletzt gegen die USA dürfte Leroy Sané (30) seinen Platz in der Anfangsformation aber behalten.
15.20 Uhr: Wird die Hitze heute zum Problem?
Saftige 31 Grad Celsius bei satten 78 Prozent Luftfeuchtigkeit werden heute im texanischen Houston erwartet, Anstoßzeit vor Ort ist 12 Uhr mittags. Da werden Erinnerungen an die WM 1994 und die Hitzeschlacht in Dallas gegen Südkorea wach. Erwartet die DFB-Elf heute eine ähnliche Herausforderung?
Die kurze Antwort: Nein. Denn Klimaanlagen sind inzwischen US-amerikanisches Kulturgut. Das NRG Stadion ist überdacht und wird angenehm runtergekühlt, die Nagelsmänner müssen also nicht pumpen und schwitzen wie Klinsi, Matthäus und Co. einst.
"Ich bin froh, dass das Stadion geschlossen ist. Dann ist es nicht so heiß wie hier im Training", freute sich Deniz Undav (29) bereits im Vorfeld.
15 Uhr: Hier wird der deutsche WM-Auftakt heute übertragen
Das erste WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft läuft natürlich im Free-TV, die ARD kümmert sich um den Auftakt.
Dort beginnt die Vorberichterstattung um 18 Uhr mit Esther Sedlaczek (40) und Experte Bastian Schweinsteiger (41), zum Anpfiff übernimmt Kommentator Tom Bartels (60). Neben der Sendung im linearen Fernsehen ist das Spiel auch in der ARD-Mediathek als Livestream sowie auf Joyn zu sehen.
Außerdem zeigt MagentaTV die Partie, beim kostenpflichtigen Streaminganbieter laufen alle 104 Begegnungen der Weltmeisterschaft. Hier geht es bereits 17.30 Uhr los, Johannes B. Kerner (61) und Laura Wontorra (37) führen durch die Show, als Experten sind Mats Hummels (37), Thomas Müller (36) und Jürgen Klopp (58) am Start. Kommentieren wird anschließend Wolff-Christoph Fuss (49).
Infos zu den restlichen Begegnungen des Tages findet Ihr hier in unserem TV-Überblick zur WM 2026.
14.40 Uhr: Spruch von Jürgen Klopp sorgt vor erstem WM-Spiel für Wirbel
"Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf - noch", hatte Jürgen Klopp (58) beim Eröffnungsspiel in seiner neuen Rolle als Magenta-Experte gesagt. Vor allem das letzte Wörtchen kam bei den ehemaligen deutschen Nationalspielern Andreas Möller (58) und Stefan Effenberg (57) überhaupt nicht gut an.
"Das geht gar nicht. Das ist ein wenig respektlos. Ein No Go! Jürgen Klopp wäre als Bundestrainer auch nicht so amüsiert", wetterte der 58-Jährige am Sonntag im "Doppelpass".
Effenberg legte nach: "So einen Spruch kannst du beim Bierchen an der Bar machen, aber nicht vor einem Millionenpublikum. Das geht gar nicht."
"Kloppo" ist für seine lockeren Sprüche bekannt und beliebt, ob der ohnehin viel kritisierte Nagelsmann diesen Seitenhieb unmittelbar vor Turnierstart aber gebraucht hätte, darüber lässt sich sicherlich streiten.
14.20 Uhr: Das ist der deutsche Gegner Curaçao
David gegen Goliath heißt es heute Abend ab 19 Uhr in Houston!
Der 82. der Weltrangliste hat sich sensationell in der CONCACAF-Qualifikation durchgesetzt und ist dadurch erstmals bei einer WM dabei. Die Mannschaft von Trainer Dick Advocaat blieb dabei sogar ungeschlagen bei fünf Siegen und drei Unentschieden, besiegte unter anderem Jamaika und St. Lucia. Allerdings profitierte der Inselstaat auch davon, dass die Schwergewichte des Verbandes mit Mexiko, Kanada und den USA als Gastgeber bereits automatisch qualifiziert waren.
Lehren aus der Vergangenheit kann die DFB-Elf nicht ziehen, denn es ist das allererste Duell gegen den Inselstaat aus der Karibik nördlich von Venezuela. Dafür gibt es einige hierzulande durchaus bekannte Gesichter im Team. Riechedly Bazoer (29) spielte für den VfL Wolfsburg, Joshua Brenet (32) sowie Knipser Jürgen Locadia (32) für die TSG Hoffenheim und Flügelspieler Tahith Chong (26) war in der Saison 2020/21 an Werder Bremen ausgeliehen.
14 Uhr: Das WM-Spiel zwischen Deutschland und Curaçao im Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zum ersten WM-Spiel der DFB-Auswahl gegen Curaçao!
In fünf Stunden rollt im NRG Stadion in Houston der Ball, alles andere als ein Sieg für die deutsche Nationalelf wäre eine bittere Enttäuschung für die schwarz-rot-goldenen Fans und eine der wohl größten Überraschungen der WM-Geschichte. Darauf hoffen wir natürlich nicht, sondern vielmehr auf einen gelungenen WM-Auftakt. Also, packen wir's an!
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa