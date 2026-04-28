Sechs Wochen vor WM-Beginn: FIFA ändert plötzlich diese wichtige Regel

USA - In rund sechs Wochen beginnt die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko, erstmals sind 48 anstatt 32 Teams dabei. Durch die höhere Anzahl an Spielen wächst die Gefahr von Gelbsperren für die Profis - darauf will die FIFA jetzt mit einer neuen Regelung reagieren, nach der die Karten gleich doppelt gestrichen werden.

Eine Gelbe Karte im Turnierverlauf soll bei der WM 2026 abgemildert werden. © Christian Charisius/dpa

Aktuell werden Spieler nach zwei Gelben Karten im Turnierverlauf gesperrt, erst nach dem Viertelfinale werden die Verwarnungen gestrichen.

Mit der Löschung der Karten nach dem Viertelfinale sollen Szenarien wie die Gelb-Sperre des früheren DFB-Kapitäns Michael Ballack (49) im WM-Finale 2002 verhindert werden, der sich im Halbfinale gegen Südkorea eine Verwarnung zu viel abgeholt hatte.

Durch die gestiegene Anzahl an Mannschaften kommt für die Teams auf dem Weg ins Halbfinale allerdings noch das Sechzehntelfinale dazu, bis zur Löschung der Karten gibt es also sechs Partien.

Das Risiko, dass die Spieler etwa das Halbfinale gesperrt verpassen, ist dem Weltverband jetzt zu hoch, weshalb noch am Dienstag beim Treffen des FIFA-Rats in Vancouver eine neue Regelung beschlossen werden soll.

Wie zunächst die BBC berichtete und die dpa später bestätigte, wird die FIFA die Verwarnungen nicht nur einmal, sondern gleich doppelt streichen: Zusätzlich zum Wegfall nach dem Viertelfinale sollen die Gelben Karten bereits nach der Gruppenphase gestrichen werden, die Spieler würden also unbelastet in die K.-o.-Runde gehen.