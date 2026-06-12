Verwirrung um Shakiras WM-Auftritt: War sie das gar nicht?

Mexiko-Stadt (Mexiko) - Man kann einen Menschen nur anhand seiner Augen zu Hundert Prozent identifizieren. Dummerweise trug Shakira (49) bei ihrem Auftritt zur Eröffnung der Fußball-WM am Donnerstag durchgehend eine Sonnenbrille. Hinzu kamen ein Tanzfehler und einige optische Dinge, die viele User verwirrten. Auf X wird deshalb diskutiert, ob es sich womöglich gar nicht um Shakira handelte, sondern um ein Body-Double.

Wer ist das? Laut Veranstalter ist es Shakira (49). © Natacha Pisarenko/AP/dpa

"Das ist nicht Shakira. Schaut mal, wie sie bei 'Dai Dai' mit dem Schritt durcheinanderkommt... Das ist ein Double. Shakira hat alle angelogen", schreibt der X-User @TermoEcu2021.

Mehr als zwei Millionen Klicks hat sein Posting inzwischen eingesammelt. In der Kommentarspalte herrscht seitdem Uneinigkeit. Während einige selbstbewusst schreiben, dass das auf keinen Fall Shakira gewesen sei, halten andere den Vorwurf für absurden Blödsinn.

Fans der ersten Stunde wissen in jedem Fall: Die 49-Jährige sieht heute nicht mehr so aus wie früher. Denn das faltenfreie Gesicht lässt darauf schließen, dass schon Beauty-Eingriffe stattgefunden haben könnten.

Natürlich dürften Maske und Co. ihr Übriges bei diesem Mega-Event beigetragen haben. Aber ist trotzdem etwas an den Vorwürfen dran?