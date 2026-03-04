Fußball-WM 2026 ohne Fanfest in Hamburg: Das sind die Gründe
Von Stefan Flomm
Hamburg - In Hamburg wird es zur Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer kein Fanfest geben.
"Wir hatten gehofft, wieder eine tolle Veranstaltung auf die Beine zu stellen, aber ich musste mir eingestehen, dass es dieses Jahr nicht darstellbar ist", sagte Veranstalter Uwe Bergmann dem "Hamburger Abendblatt".
Der Unternehmer hatte bei den vergangenen Fußball-Großveranstaltungen die Feste auf dem Heiligengeistfeld organisiert.
Das Turnier wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Durch die Zeitverschiebung kommt es zu ungünstigen Anstoßzeiten.
So beginnt das Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni um 22.00 Uhr.
Aufbau des Sommerdoms beim Finale
Dazu bringt die erstmalige Ausdehnung des Turniers auf 48 teilnehmende Mannschaften Probleme.
Das Endspiel hätte nicht auf dem Heiligengeistfeld gezeigt werden können, da dann schon der Aufbau für den traditionellen Sommerdom beginnt.
"Spätestens als der Zug auf dem Heiligengeistfeld abgefahren war, wusste ich, dass ich mich von dem Gedanken eines Fanfests zur WM 2026 verabschieden musste", sagte Bergmann.
Das Bezirksamt Hamburg-Mitte teilte auf Nachfrage mit, dass es keine anderen Anfragen gegeben habe, auf dem zentralen Veranstaltungsplatz der Hansestadt ein Fanfest auszurichten.
Titelfoto: Axel Heimken/dpa