Fußball-WM 2026 ohne Fanfest in Hamburg: Das sind die Gründe

Von Stefan Flomm Hamburg - In Hamburg wird es zur Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer kein Fanfest geben.

In den vergangenen Jahren fanden die Fanfeste zur WM auf dem Heiligengeistfeld statt. (Archivbild) © Axel Heimken/dpa

"Wir hatten gehofft, wieder eine tolle Veranstaltung auf die Beine zu stellen, aber ich musste mir eingestehen, dass es dieses Jahr nicht darstellbar ist", sagte Veranstalter Uwe Bergmann dem "Hamburger Abendblatt".

Der Unternehmer hatte bei den vergangenen Fußball-Großveranstaltungen die Feste auf dem Heiligengeistfeld organisiert.

Das Turnier wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Durch die Zeitverschiebung kommt es zu ungünstigen Anstoßzeiten.

So beginnt das Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni um 22.00 Uhr.