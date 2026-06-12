WM 2026: Bei diesem Satz von Jürgen Klopp zu Julian Nagelsmann zerreißt es Thomas Müller komplett
Mexiko-City (Mexiko) - Die WM 2026 ist erst wenige Stunden alt und mit ihr die TV-Übertragung auf der ganzen Welt, doch ein Experten-Duo hat sich binnen kürzester Zeit in die Herzen der Zuschauer katapultiert: Ex-Bayern-Star Thomas Müller (36) und Jürgen Klopp (58).
Die beiden brannten in Diensten von Magenta TV vor und während des Auftaktspiels am Donnerstagabend ein wahres Feuerwerk an Sprüchen ab und sorgten teilweise für heftige Gefühlsausbrüche beim anderen. Moderator Johannes B. Kerner (61) hatte alle Hände voll zu tun, beim verbalen Tempo der beiden durchs Programm zu führen. Da verlor der erfahrene Mann auch mal den Faden.
Für den größten Brüller sorgte Kult-Trainer Jürgen Klopp, der jetzt als Global Head of Soccer bei Red Bull in Lohn und Brot steht, als er und Thomas Müller über die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft sinnierten.
Nach der Frage, ob denn im Sturm Kai Havertz (27) oder Deniz Undav (29) spielen sollten, platzte es aus "Kloppo" heraus. "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf, noch - noch!"
Das hatte er nicht wirklich gesagt? Während Kerner einfach im Text weitermachen wollte, erkannte Müller die Brisanz der Aussage: "Oh, oh, oh, oh", platzte es aus ihm heraus, nachdem es ihn vor Lachen komplett zerrissen hatte.
In Richtung Klopp sagte er: "Es ist erst Juni, Du bist schon im September", bezogen auf ein mögliches Aus des Bundestrainers. Klopp lachte aber nicht minder über seinen eigenen Witz.
Jürgen Klopp und Thomas Müller: Fans sind aus dem Häuschen
Doch nicht nur verbal überzeugen Thomas Müller und Jürgen Klopp als Experten bei der WM 2026, sondern sorgen mit ihren Aktionen auch für jede Menge Unterhaltung.
So probierte Müller die für die WM geschaffene Kühlweste für die Spieler an, Klopp überzeugte im Nieselregen mit einem Regencape inklusive Augenschutz.
Den Fans ist das alles nicht entgangen, die Kommentarspalten zu den Experten von Magenta TV laufen bereits heiß. "Ich muss zugestehen, für das Duo würde ich zu Magenta wechseln", schreibt ein User auf Instagram. Eine andere kann von den beiden gar nicht genug kriegen: "Eigentlich möchte man nur 24h die 2 schauen", schreibt sie.
Für Fußball-Romantiker hat der Sender auch genug zu bieten, denn neben Müller agiert Ex-Profi Mats Hummels (37) als Experte. Ihn neben Klopp zu sehen, löste bei einigen melancholische Gefühle in Erinnerung an gemeinsame, legendäre Zeiten bei Borussia Dortmund aus.
Unter Trainer Klopp gewann Hummels mit den Schwarz-Gelben 2011/12 das Double aus Meisterschaft und Pokal. Auch im Gespräch zu Dritt sorgte der Kult-Coach für einen Kracher: "Ich brauche wenig Schlaf, habe schon die präsenile Bettflucht. Ich muss nachts viermal pinkeln und bleib beim vierten Mal einfach stehen", sagte er in der Frage, wer während der WM-Zeit wohl morgens als Erstes an der Kaffeetheke steht.
Die kommenden Wochen wird es auf alle Fälle noch richtig unterhaltsam und lustig mit diesen Experten werden.
Titelfoto: Bildmontage: Tom Weller/dpa, Jan Woitas/dpa