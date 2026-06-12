WM 2026: Bei diesem Satz von Jürgen Klopp zu Julian Nagelsmann zerreißt es Thomas Müller komplett

Mexiko-City (Mexiko) - Die WM 2026 ist erst wenige Stunden alt und mit ihr die TV-Übertragung auf der ganzen Welt, doch ein Experten-Duo hat sich binnen kürzester Zeit in die Herzen der Zuschauer katapultiert: Ex- Bayern -Star Thomas Müller (36) und Jürgen Klopp (58).

Jürgen Klopp (58, r.) und Thomas Müller (36, l.) sorgen bei der WM in Diensten von Magenta TV für zahlreiche Brüller. © Tom Weller/dpa

Die beiden brannten in Diensten von Magenta TV vor und während des Auftaktspiels am Donnerstagabend ein wahres Feuerwerk an Sprüchen ab und sorgten teilweise für heftige Gefühlsausbrüche beim anderen. Moderator Johannes B. Kerner (61) hatte alle Hände voll zu tun, beim verbalen Tempo der beiden durchs Programm zu führen. Da verlor der erfahrene Mann auch mal den Faden.

Für den größten Brüller sorgte Kult-Trainer Jürgen Klopp, der jetzt als Global Head of Soccer bei Red Bull in Lohn und Brot steht, als er und Thomas Müller über die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft sinnierten.

Nach der Frage, ob denn im Sturm Kai Havertz (27) oder Deniz Undav (29) spielen sollten, platzte es aus "Kloppo" heraus. "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf, noch - noch!"

Das hatte er nicht wirklich gesagt? Während Kerner einfach im Text weitermachen wollte, erkannte Müller die Brisanz der Aussage: "Oh, oh, oh, oh", platzte es aus ihm heraus, nachdem es ihn vor Lachen komplett zerrissen hatte.

In Richtung Klopp sagte er: "Es ist erst Juni, Du bist schon im September", bezogen auf ein mögliches Aus des Bundestrainers. Klopp lachte aber nicht minder über seinen eigenen Witz.